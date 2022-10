Les casinos du Québec et les salles de jeux toujours vulnérables au blanchiment d’argent par le crime organisé, selon des experts

Les casinos et les salles de jeux du Québec sont toujours des cibles faciles pour le crime organisé, des millions de dollars en argent sale étant probablement acheminés vers les sites gérés par le gouvernement, avertissent les experts.

Selon les données de Loto-Québec obtenues par CBC/Radio-Canada, la société appartenant à la province a déclaré près de 420 millions de dollars en transactions importantes en espèces à l’organisme de surveillance anti-blanchiment d’argent du Canada au cours des six dernières années.

Les criminels utilisent souvent les casinos comme terrain de jeu, à la fois comme lieu de divertissement et comme « lieu [where] ils blanchissent leur argent », a déclaré Matt McGuire, un expert en blanchiment d’argent de renommée internationale.

Bien qu’il soit impossible de connaître le rapport entre les transactions légitimes et les transactions illégales, McGuire a déclaré qu’il s’agissait d’une “certitude virtuelle” qu’une partie de l’argent utilisé dans les casinos est liée aux réseaux du crime organisé, qui profitent d’activités illégales telles que le trafic de drogue et d’êtres humains.

“La personne moyenne transporte très peu d’argent liquide, donc vous savez, un excès d’argent liquide est un signe d’avertissement”, a déclaré McGuire.

Selon la loi, les casinos canadiens doivent déclarer les transactions en espèces suspectes et les transactions importantes en espèces totalisant 10 000 $ ou plus au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE). Le mandat de CANAFE est d’identifier les menaces de blanchiment d’argent et de transmettre l’information aux forces de l’ordre.

Si un casino ne respecte pas les règles, il encourt de lourdes amendes.

Plus de transactions suspectes signalées

CBC News se bat pour obtenir l’accès aux déclarations de transactions que Loto-Québec envoie à CANAFE depuis octobre 2017. Ces déclarations peuvent inclure des détails sur l’occupation d’un client du casino, la façon dont l’argent a été apporté ou les motifs de suspicion.

Loto-Québec a fourni à CBC/Radio-Canada le nombre d’opérations suspectes et importantes en espèces qu’elle a soumises à CANAFE chaque trimestre, entre janvier 2015 et mars 2021. La valeur monétaire des opérations suspectes et d’autres détails n’étaient pas disponibles.

Entre les exercices 2015-2016 et 2019-2020, Loto-Québec a déclaré en moyenne 77 millions de dollars par année en transactions importantes en espèces à CANAFE, ce qui représente environ 5 000 transactions par an, soit 14 par jour. Ce nombre est resté relativement constant.

Matt McGuire, un expert en blanchiment d’argent de renommée internationale, a déclaré que les réseaux du crime organisé utilisent les casinos pour blanchir leur argent. (Soumis par Matt McGuire)

Le nombre de transactions suspectes est toutefois passé de 254 en 2015-2016 à 395 en 2019-2020.

McGuire a déclaré qu’il n’était pas surpris que Loto-Québec signale plus de transactions suspectes maintenant, car elle est probablement plus prudente à la suite d’une sanction administrative qu’elle a reçue pour non-conformité il y a quelques années.

En février 2020, Loto-Québec s’est vu imposer une amende de 147 000 $ pour trois infractions remontant à une évaluation de conformité de 2012 au casino de Montréal.

CANAFE a accusé Loto-Québec d’avoir omis de soumettre des déclarations d’opérations suspectes et de ne pas fournir de détails précis sur l’occupation d’un client dans certaines transactions importantes en espèces de plus de 10 000 $.

Comme l’a d’abord rapporté le Journal de Montréal, Loto-Québec a refusé de payer l’amende initiale et a dépensé 260 000 $ en frais juridiques pour contester la sanction devant les tribunaux.

Audit indépendant

En novembre 2020, les pratiques de Loto-Québec ont été remises en question à la suite d’une enquête de TVA. Le média de langue française a allégué que des membres éminents du crime organisé avaient bénéficié d’avantages tels que des chambres d’hôtel, des repas et des spectacles gratuits au Casino de Montréal.

Suite aux rapports, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, qui supervise Loto-Québec, a annoncé un audit indépendant pour examiner le fonctionnement des casinos, notamment en ce qui concerne les programmes de fidélisation.

Des documents montrent que le gouvernement a versé près de 300 000 $ au cabinet de conseil en gestion Deloitte pour mener l’enquête. Les résultats de l’audit, rendus publics à l’été 2021, ont conclu qu’il n’y avait aucune lacune dans les procédures de Loto-Québec.

Cependant, Deloitte a formulé 39 recommandations, dont :

Donner à Loto-Québec des pouvoirs supplémentaires pour bannir les criminels.

Effectuer des contrôles plus stricts sur l’identité des joueurs et leur source de financement.

Améliorer le partage d’information entre la police et Loto-Québec.

Annulation des adhésions aux programmes de fidélité liés aux membres du crime organisé.

À la suite de la vérification, les personnes liées au crime organisé ont été expulsées du programme de récompenses de Loto-Québec et elles ne reçoivent plus d’offres personnalisées.

Un porte-parole du ministère des Finances a déclaré à CBC que certaines des recommandations de Deloitte nécessitent des modifications législatives, qui sont toujours à l’étude avec la contribution de Loto-Québec.

Un caissier compte de l’argent dans un casino appartenant au gouvernement de la Colombie-Britannique. Au début de 2018, la BC Lottery Corporation a adopté une directive sur la «source de fonds» pour les transactions en espèces supérieures à 10 000 $, après qu’une enquête a montré ce que le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, a qualifié de système «terriblement déficient» pour arrêter le blanchiment d’argent. (Ministère du procureur général de la Colombie-Britannique)

Loto-Québec a refusé la demande de CBC d’interviewer le président de la société, Jean-François Bergeron, mais l’automne dernier, Bergeron a déclaré à TVA Nouvelles qu’une des façons dont elle veut lutter contre le blanchiment d’argent est de limiter l’utilisation de l’argent comptant dans ses établissements de jeux.

Pour ce faire, tous les paris et gains passeraient par une seule carte fournie à chaque joueur. Un projet pilote devait être lancé cet automne.

McGuire a déclaré que l’initiative de carte unique permettrait à la société de détecter plus facilement les transactions suspectes.

“Cela rend chacune de leurs transactions traçable et traçable”, a déclaré McGuire. “C’est le rêve d’un juricomptable.”

Pourquoi attendre ?

Certaines personnes se demandent pourquoi il faut tant de temps à la province pour mettre en œuvre les recommandations de Deloitte.

Peu de temps après que la Colombie-Britannique a ordonné une enquête sur le blanchiment d’argent dans ses casinos à la fin de 2017, la BC Lottery Corporation a adopté une directive sur la source des fonds pour les transactions en espèces supérieures à 10 000 $.

Avant qu’un joueur puisse échanger de l’argent contre des jetons, ce joueur doit fournir au casino un reçu le jour même indiquant de quelle institution financière l’argent a été retiré, ainsi que le compte et le numéro de transaction.

Cela a entraîné une réduction spectaculaire du volume de fonds illicites transitant par le casino.

Au Québec, la société de loterie vérifie maintenant l’identité et la source des fonds d’un client pour toute transaction de plus de 3 000 $. Le seuil était auparavant de 10 000 $.

Lorsque CBC a demandé à Loto-Québec plus d’informations sur le fonctionnement de cette politique dans la pratique, y compris si elle exige également que les clients présentent un reçu, un porte-parole a déclaré que CBC devrait faire une demande d’accès à l’information.

Pat Poitevin, directeur exécutif du Centre d’excellence canadien pour la lutte contre la corruption, a déclaré qu’en tant qu’entreprise d’État, Loto-Québec “doit avoir un niveau de rigueur plus élevé” lorsqu’il s’agit de signaler des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude, (Radio-Canada)

Ce manque de transparence préoccupe Pat Poitevin, le directeur exécutif du Centre canadien d’excellence pour la lutte contre la corruption, un organisme sans but lucratif basé à Ottawa.

“Je pense qu’en tant qu’entreprise publique, elle doit avoir un niveau de rigueur plus élevé en termes de mesures de conformité pour lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude”, a déclaré Poitevin. “Ils donnent le ton à l’industrie privée.”

Alors que Poitevin a dit qu’il pense que c’est une bonne idée que Loto-Québec ait réduit le seuil des vérifications d’identité à 3 000 $, si les clients n’ont qu’à expliquer verbalement où ils ont obtenu leur argent – ​​par exemple, d’un héritage – cela n’a « aucun sens », a-t-il déclaré. .

“C’est une chose d’avoir les contrôles en place, mais si vous ne communiquez pas ce que vous avez, alors on suppose que [a state-owned casino] reste une proie facile à utiliser et à exploiter », a déclaré Poitevin.

Il a déclaré que Loto-Québec doit dire aux contribuables ce qu’elle fait pour détecter, prévenir et réduire les menaces potentielles. Cela améliorerait la confiance du public et aurait un effet dissuasif sur le crime organisé.

“Les groupes criminels organisés sont très doués pour trouver des échappatoires”, a déclaré Poitevin. “Quand ils trouveront des failles, ils en profiteront. Il est important non seulement d’avoir des politiques sur papier, mais de s’assurer qu’elles sont toujours testées régulièrement.”