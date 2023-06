Les casinos de la Colombie-Britannique exigeront une pièce d’identité à l’entrée pour soutenir le programme d’auto-exclusion du jeu

Les personnes entrant dans les casinos à partir de lundi (26 juin) devront présenter une pièce d’identité avec photo à l’entrée pour aider à soutenir les personnes inscrites à son programme d’auto-exclusion.

Les casinos de la Colombie-Britannique exigeront désormais que chacun présente une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement pour entrer, qui sera scannée par le personnel de sécurité et vérifiée automatiquement par rapport à la base de données des personnes interdites d’accès aux établissements de jeu. La BC Lottery Corporation affirme que le système n’enregistre aucune information personnelle pour ceux qui sont autorisés à entrer dans le casino.

Le PDG Pat Davis a déclaré que BCLC est convaincue qu’il s’agit de la première juridiction en Amérique du Nord à exiger une pièce d’identité à la porte du casino, « un exemple du travail continu de BCLC vers notre ambition d’avoir les joueurs les plus sains au monde ».

Il a ajouté que la société de loterie s’efforçait de sensibiliser les joueurs aux nouvelles conditions d’entrée et « pourquoi elles sont importantes pour nous aider à soutenir les personnes qui ont demandé notre aide ».

La BCLC a annoncé pour la première fois les exigences «améliorées» en mai dans le but de «soutenir les personnes inscrites à son programme d’auto-exclusion Game Break».

Game Break est le « programme volontaire et confidentiel de BCLC offrant aux individus la possibilité de faire une pause dans le jeu pendant une période de temps choisie ». Les gens peuvent s’inscrire au programme pour un mandat de six mois, d’un an, de deux ans ou de trois ans.

Lorsqu’ils terminent le programme, ils doivent ensuite suivre un cours en ligne qui aide à décider si un retour au jeu est la bonne voie.

La BCLC affirme que des «examens complets par des tiers» montrent que les personnes inscrites à Game Break «croient que les contrôles d’identité dans les établissements de jeu sont le meilleur moyen de soutenir leur choix car ils les empêchent d’entrer.

