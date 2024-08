Selon les derniers chiffres publiés par les régulateurs de l’État, les neuf casinos du New Jersey ne connaissent pas le rebond estival souhaité.

Bien que les revenus des jeux de hasard en ligne et des paris sportifs en ligne et mobiles aient augmenté en juillet, les chiffres étaient beaucoup plus médiocres dans les casinos physiques, qui sont tous basés dans la ville balnéaire de jeu d’Atlantic City, dans le sud du New Jersey.

« Alors que beaucoup espéraient que l’été 2024 pour les casinos d’Atlantic City verrait un rebond du nombre de visiteurs au drive-in après la tendance de l’année dernière des gens qui prennent leurs « vacances de rêve » et en volant vers des destinations, les chiffres de jeu en personne de juillet suggèrent que ce n’est pas le cas », a déclaré Jane Bokunewicz, directrice de l’Institut Lloyd D. Levenson des jeux, de l’hôtellerie et du tourisme de l’Université de Stockton, qui étudie le marché des casinos du New Jersey.

L’histoire continue sous la galerie de photos

Bokunewicz a souligné les chiffres récents sur le transport aérien publiés par le gouvernement fédéral. Administration de la sécurité des transports:32 millions de voyageurs aériens entre fin juin et le week-end du 4 juillet.

Ces résultats suggèrent que « de plus en plus de personnes choisissent des destinations en avion pour leurs vacances plutôt que des destinations en voiture ou même des « staycations » », a-t-elle déclaré.

« Il s’agirait d’un renversement ou plus probablement d’un rebond des tendances récentes qui ont favorisé les destinations en voiture en raison de la réticence de certains voyageurs à prendre l’avion après la pandémie », a déclaré Bokunewicz.

Les chiffres des jeux de casino en détail

Les revenus des jeux de hasard en ligne en juillet ont dépassé 195 millions de dollars, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année dernière, selon le Division de l’application des lois sur les jeux du New Jerseyqui réglemente les casinos de l’État.

Les revenus des paris sportifs se sont élevés à 80 millions de dollars le mois dernier, soit une augmentation de 31,2 % par rapport à juillet de l’année dernière. En revanche, les casinos ont réalisé 272 millions de dollars le mois dernier, soit une baisse de 6,1 % par rapport à l’année dernière.

Au total, les neuf casinos du New Jersey et leurs opérations de jeu en ligne ont rapporté 548 millions de dollars en juillet dernier, soit une augmentation de 8,2 % d’une année sur l’autre.

Alors que les casinos ont enregistré leurs chiffres de revenus les plus élevés depuis plus de dix ans, c’était presque exclusivement grâce aux jeux de hasard sur Internet, a déclaré James Plousis, président de la Commission de contrôle des casinos, un autre organisme de réglementation de l’État.

L’Ocean Casino Resort d’Atlantic City est ouvert pour la première fois depuis sa fermeture en raison de la crise du Covid-19 le jeudi 2 juillet 2020.

« Les casinos n’ont pas complètement récupéré leur fréquentation en personne », a déclaré Jeffrey Vasser, directeur de la Division des voyages et du tourisme de l’État, qui commercialise le New Jersey auprès d’autres régions du pays et du monde en tant que destination de vacances. interview plus tôt cette année.

Dans le même temps, les voyages d’affaires ont du mal à revenir à leurs niveaux d’avant la pandémie, ont déclaré Vasser et Joshua Friedlander, vice-président de la recherche à l’US Travel Association.

L’histoire continue

Cela pose un problème pour une ville qui, avec ses nombreux espaces de conférence, de congrès et d’hôtellerie, dépend des voyages d’affaires, en particulier pendant les mois les plus froids après le retour des touristes chez eux.

« Les gens continuent de tenir certaines de leurs réunions virtuellement », a déclaré M. Vasser. « Ils peuvent encore tenir leur grande réunion en personne, mais certaines des réunions régionales… elles se déroulent virtuellement. »

Perdre face à la concurrence régionale

Les autorités de l’État de New York proposent trois licences de casino dans la région de New York.

Mark Giannantonio, président du Resorts Casino Hotel à Atlantic City et de la Casino Association of New Jersey, un groupe commercial, a qualifié une telle perspective de « menace » pour la ville de jeu du sud du New Jersey.

Pendant ce temps, James Allen, directeur général de Hard Rock International – qui possède un hôtel-casino à Atlantic City – estimait auparavant qu’entre 20 et 30 % des visiteurs d’Atlantic City venaient du nord du New Jersey et de la région de New York, a déclaré le publication sur le commerce des jeux d’argent PlayNJ.

Le New Jersey fait déjà face à la concurrence de plusieurs casinos proches de ses frontières : Empire Casino à Yonkers, juste au nord de New York ; Resorts World dans le Queens ; plusieurs casinos à Philadelphie et un autre dans le Delaware.

Et plusieurs efforts sont en cours pour construire de nouveaux casinos dans la région métropolitaine de New York.

Jeff Gural, propriétaire de l’hippodrome de Meadowlands à East Rutherford, veut revisiter l’idée d’un casino dans l’arrière-cour de l’hippodrome, avec un prix pouvant atteindre 2 milliards de dollars.

« Je ne peux pas imaginer que les gens du nord du New Jersey seront heureux de traverser le pont George Washington et de payer 18 $ de péage et de rester coincés dans les embouteillages pour se rendre au casino », a-t-il déclaré à NorthJersey.com le mois dernier.

Daniel Munoz couvre les affaires, les affaires des consommateurs, le travail et l’économie pour NorthJersey.com et The Record.

E-mail: [email protected]; Twitter:@danielmunoz100 et Facebook

Cet article a été publié à l’origine sur NorthJersey.com : Les casinos d’Atlantic City ne connaissent pas de rebond du tourisme estival