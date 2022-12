Les casinos ciblent une clientèle vulnérable : les joueurs asiatiques plus âgés

Mais l’exposition constante au jeu peut également être une porte d’entrée vers la dépendance et l’endettement, exacerbée par le marketing sophistiqué des casinos et le manque de services de jeu problématique pour cette population. Bien qu’il existe peu de recherches sur la prévalence du jeu par race, des études ont montré que les Américains d’origine asiatique sont plus à risque de développer un trouble du jeu que la population dans son ensemble.

L’effort pour attirer les joueurs asiatiques sera un facteur important entourant le processus d’enchères des casinos de New York, qui débutera au début de l’année prochaine. Les législateurs des États avaient approuvé les nouvelles licences dans l’espoir de générer davantage de recettes fiscales et d’emplois, et les régulateurs ont déclaré qu’aucune décision sur l’emplacement des casinos ne serait prise avant “plus tard en 2023 au plus tôt”.

La ville de New York abrite environ 1,2 million d’habitants d’origine asiatique, le plus élevé de toutes les villes américaines. Lors de réunions avec des partenaires commerciaux potentiels cette année, certains exploitants de casinos recherchant des emplacements potentiels ont cité la proximité avec de grandes populations chinoises comme une considération primordiale, selon des personnes familières avec les réunions, qui ont parlé sous couvert d’anonymat.