Les casinos américains ont tiré des leçons utiles de la pandémie – Kelowna Capital News

La pandémie de COVID a forcé la plupart des casinos américains à fermer pendant des mois, entraînant une chute de la masse salariale, des revenus et des bénéfices.

Mais les fermetures forcées et les récupérations hautement réglementées ont également enseigné à l’industrie des leçons utiles qui perdureront même après que la pandémie soit un lointain souvenir, ont déclaré jeudi les panélistes d’une grande conférence sur les casinos.

S’exprimant lors du East Coast Gaming Congress, les dirigeants des principales sociétés de jeux d’argent ont déclaré que les changements qu’ils avaient été contraints d’apporter en raison de la pandémie présentaient certains avantages.

“Nous avons appris des leçons qui ne peuvent être désappris”, a déclaré Thomas Reeg, PDG de Caesars Entertainment.

“Cela nous a forcés et nous a donné la possibilité de dire à nos invités que des choses qui étaient considérées comme un droit, peut-être qu’ils n’en ont pas autant besoin qu’ils le pensaient”, a ajouté Jim Allen, président de Hard Rock International. . « Avez-vous besoin d’un buffet ? Devriez-vous faire un buffet ? »

La conférence s’est tenue au casino Hard Rock d’Atlantic City, dont le buffet fonctionne toujours. Certains des casinos de Hard Rock dans d’autres États, dont la Floride, proposent des buffets tandis que d’autres ne le font pas.

David Cordish, président des Cordish Companies, qui exploite des casinos en Pennsylvanie, en Floride et dans le Maryland, a déclaré que la pandémie offrait à son entreprise une opportunité “de resserrer le navire”.

“Nous ne sommes pas revenus aux buffets”, a-t-il déclaré. « Ce n’était certainement pas amusant. Être fermé pendant des mois a été horrible pour les employés. Mais il y avait beaucoup de leçons apprises.

“Ce que nous avons fait – et nous devrons peut-être le refaire – c’est que lorsque nous étions fermés, nous avons mis en place tous les types de contrôles de santé et de sécurité possibles”, y compris des désinfectants pour les mains et des barrières entre les positions des joueurs aux jeux de table, des mesures qui ont été couramment adoptés dans les casinos à travers le pays.

Cordish a déclaré que ces dépenses ont été largement remboursées une fois que les casinos ont été autorisés à rouvrir au milieu de 2020.

“Les gens en avaient assez d’être enfermés et revenaient en masse dans les casinos, en particulier lorsque nous faisions ces choses”, a-t-il déclaré. “Depuis que nous avons rouvert, les affaires ont été formidables.”

Eric Hausler, PDG de Greenwood Racing, propriétaire du casino Parx de Pennsylvanie, a déclaré que la pandémie lui avait ouvert les yeux sur une responsabilité particulière.

“Nous avions un restaurant qui était ouvert tous les jours pour le déjeuner et qui ne gagnait jamais d’argent”, a-t-il déclaré. Lorsque le casino a rouvert après sa fermeture liée à la pandémie, “Nous ne l’avons pas ramené, et personne n’en a jamais rien dit.”

Jeff Gural, qui possède deux casinos hippodromes dans le nord de l’État de New York, a vécu une expérience similaire.

“Nous avions une sandwicherie Subway qui ne fonctionnait pas”, a-t-il déclaré. « Ensuite, nous l’avons converti en pizzeria et cela n’a pas fonctionné. Quelqu’un a suggéré de le convertir en lieu de sushi – et je n’aime pas les sushis. Et c’est réussi. »

Gural a également déclaré que la fermeture l’avait aidé à réaliser que dépenser beaucoup d’argent en publicités diffusées, en panneaux d’affichage et en cadeaux de voitures n’apportait pas le retour qu’il espérait, ce qui facilitait la réduction des dépenses pour de telles choses.

Le ménage quotidien des chambres d’hôtel du casino est devenu une autre victime de la pandémie dans certains endroits. En juin, le principal syndicat des travailleurs des casinos d’Atlantic City a déposé une plainte auprès de l’État selon laquelle quatre casinos ne nettoyaient pas quotidiennement les chambres d’hôtel des clients comme l’exige la loi, et l’un d’entre eux a admis qu’il n’avait pas assez de femmes de ménage pour nettoyer chaque chambre tous les jours.

Les chefs de file de l’industrie hôtelière affirment que la combinaison d’une pénurie de personnel d’entretien ménager et de la réticence de certains clients à autoriser les employés de l’hôtel dans leur chambre pendant leur séjour a conduit à l’abandon d’une norme de nettoyage quotidien des chambres dans les complexes hôteliers à travers le pays.

Un effet persistant de la pandémie est la baisse de la masse salariale. Cela est dû à la fois aux travailleurs qui ont été licenciés pendant ou peu de temps après les fermetures et qui n’ont pas été réembauchés, et à une difficulté persistante à attirer de nouveaux travailleurs dans l’industrie du jeu, comme pour beaucoup d’autres.

Jayson Guyot, président et chef de la direction du Foxwoods Resort Casino du Connecticut, a déclaré qu’il avait ordonné une restructuration complète de l’entreprise de haut en bas pendant la fermeture, ce qui aurait été difficile à faire s’il avait encore fonctionné.

“Cela nous a permis de reconstruire nos marges de 10 à 13% à 18 à 20% maintenant”, a-t-il déclaré.

Mais il a également exprimé une préoccupation commune : Foxwoods n’a pas encore retrouvé son niveau d’activité d’avant la pandémie.

C’est une préoccupation majeure pour les casinos d’Atlantic City, qui, collectivement, n’ont pas encore retrouvé les niveaux de revenus et de bénéfices de 2019 pour les jeux de hasard en personne.

Les résultats du deuxième trimestre, publiés en août, montrent que cinq des neuf casinos d’Atlantic City n’ont pas dépassé leurs niveaux de bénéfices d’avant la pandémie, et la station dans son ensemble a enregistré une baisse de ses bénéfices de près de 1 %.

Atlantic City compte des milliers d’employés de casino de moins qu’avant la pandémie. Comme pratiquement tous les autres marchés de casinos, il a eu du mal à attirer de nouveaux travailleurs et à conserver ceux qui existent déjà.

Hard Rock a récemment fait la une des journaux en dépensant 100 millions de dollars pour accorder de grosses augmentations à 10 000 travailleurs sans pourboire, la plupart aux États-Unis. D’autres entreprises ont récemment accordé des augmentations plus modestes. Foxwoods a augmenté son salaire horaire minimum de 10,50 $ il y a deux ans à 14,50 $ maintenant, a déclaré Guyot.

—Wayne Parry, Associated Press