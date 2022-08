Les cash-flows des promoteurs immobiliers chinois ont plongé de plus de 20%

Non seulement l’immobilier représente l’essentiel de la richesse des ménages en Chine, mais les analystes estiment que les propriétés et les industries liées à l’immobilier représentent plus d’un quart du PIB chinois. La crise de l’immobilier a contribué à un ralentissement général de la croissance économique cette année.

Plus de 2 milliards de dollars de dettes de promoteurs immobiliers à haut rendement sont exigibles en septembre, soit plus du double de celles d’août, selon l’analyse de Morgan Stanley au 10 août.

Afin de soutenir la croissance, la Banque populaire de Chine a réduit ses taux, y compris une coupure inattendue lundi de 10 points de base à certains taux d’intérêt à un an pour les institutions, connu sous le nom de facilité de prêt à moyen terme.

Alors que la PBOC peut espérer que la réduction pourrait alléger une partie du fardeau des acheteurs de maison et aider les promoteurs à obtenir des prêts, le problème ne concerne pas seulement le financement, a déclaré Bruce Pang, économiste en chef et responsable de la recherche pour la Grande Chine chez JLL.

Il a noté à quel point les promoteurs ont eu plus de mal à obtenir des financements par eux-mêmes et ont dû compter davantage sur les préventes aux acheteurs de maison. Mais les gens sont de plus en plus prudents quant à l’achat de nouvelles maisons en raison de leurs attentes en matière d’emploi futur et de rendement des produits d’investissement existants, a-t-il ajouté.

Malgré plusieurs rapports sur les plans du gouvernement visant à maintenir le financement des développeurs, le gouvernement central n’a pas encore annoncé officiellement un soutien plus large à l’immobilier. Une lecture d’une réunion gouvernementale de haut niveau le mois dernier a déclaré les gouvernements locaux sont responsables de la livraison des maisons achevées.

Parmi les trois principales sources de financement des développeurs, les acomptes et les dépôts ont le plus chuté cette année, en baisse de 34 %, selon l’analyse de Wu.

Le crédit en tant que source de financement a chuté de 22 %, tandis que le capital auto-levé, y compris les actions et les obligations, a diminué de 17 %, selon les données annualisées.