Le mystère entourant les monolithes qui ont longtemps retenu la curiosité du monde depuis que la première structure brillante a émergé en plein milieu d’une section du désert de l’Utah semble s’effilocher, monolithe pour monolithe.

Un groupe de cascadeurs a maintenant revendiqué la responsabilité de l’installation des monolithes aux États-Unis et en Europe et les propose également à la vente pour 45 000 $ (35 500 £).

Sous le label collectif « The Most Famous Artist », l’artiste et fondateur Matty Mo a publié des photos et des indices sur ses poignées de médias sociaux des monolithes, affirmant qu’ils vendaient les structures prises sur Instagram ces derniers jours pour publier des photos des monolithes. les monolithes disent qu’ils sont en vente au prix de 45 000 $, qu’ils ont appelé «monolithes en tant que service».

En novembre de cette année, un monolithe en acier brillant est apparemment sorti de nulle part au milieu du désert de l’Utah aux États-Unis. Quelques jours plus tard, il a disparu. Le mystère s’est approfondi lorsqu’un monolithe similaire est apparu à des milliers de kilomètres en Roumanie; Mercredi, un autre rapport a suggéré que le monolithe en Roumanie avait également disparu.

Le 3 décembre, un autre monolithe est apparu au sommet de Pine Mountain à Atascadero, en Californie.

La dernière structure argentée a été repérée sur l’île de Wight en Angleterre. Il mesurait 2 mètres de haut et 2 mètres de large et les habitants ont été stupéfaits par son apparition soudaine.

L’artiste aurait posté deux photos sur le compte Instagram de leur label collectif, l’une du site de l’Utah et l’autre apparemment transportée près d’un entrepôt. Il y avait une autre photo du monolithe californien. Les adeptes, qui ont demandé, « C’était vous? », Le compte a répondu à plusieurs reprises avec un « si vous voulez dire par nous, oui. »

Matty Mo aurait Mashable a dit qu’il ne fournirait pas plus d’informations sur les structures. Il a attribué la même chose à «la légalité de l’installation originale».

Mo a ajouté que le collectif est célèbre pour de telles cascades. Il a également ajouté qu’ils vendaient les structures par le biais de monolithes en tant que service.

Expliquant leurs raisons pour la même chose, Mo a déclaré: «Quelle meilleure façon de terminer cette foutue année que de faire croire au monde un instant que les extraterrestres ont pris contact pour être déçu que ce soit à nouveau l’artiste le plus célèbre qui fasse des tours. déchaîne. «

La disparition du monolithe de l’Utah a été expliquée par le photographe du Colorado Ross Bernards, qui a écrit un article détaillé sur Instagram donnant un témoignage oculaire sur la façon dont quatre hommes sont sortis de nulle part et ont démantelé la structure et l’ont emportée sur une brouette. Bernard a également inclus plusieurs photos de l’incident où les hommes ont détruit le monolithe. Le grand monolithe de métal argenté et brillant a été repéré à l’origine par une équipe d’officiers volant dans un hélicoptère qui a aidé à compter les mouflons d’Amérique du sud-est de l’Utah.

Le monolithe le plus récent et de couleur or a également été découvert en Colombie. Des photos et des vidéos du monolithe doré sur les réseaux sociaux montrent l’objet métallique debout au centre de ce qui semble être un champ ouvert. Selon les rapports, le monolithe a été repéré samedi à Chia dans le département colombien de Cundinamarca.

Alors que les monolithes précédents étaient tous de couleur argentée, celui-ci est de couleur or, ce qui incite les habitants à se demander si cela pourrait être le monolithe principal contrôlant le reste des bâtiments.