Les cas secondaires d’E. coli augmentent à la suite de l’épidémie de Calgary : Services de santé de l’Alberta

Il y a maintenant 348 cas confirmés en laboratoire d’E. coli dans la ville à la suite d’une épidémie dans les garderies de Calgary, ont annoncé les services de santé de l’Alberta dans une mise à jour lundi.

Ce chiffre comprend 27 cas secondaires confirmés en laboratoire, soit une augmentation de quatre depuis samedi, indique le communiqué envoyé par courrier électronique de l’organisme provincial de santé.

Cela survient après une épidémie de E. coli, producteur de toxine shiga, qui peut causer de graves problèmes. L’épidémie a envoyé des enfants à l’hôpital et certains sont sous dialyse après avoir développé le syndrome hémolytique et urémique, une maladie qui affecte les reins.

REGARDER | Le Dr Isaac Bogoch, expert en maladies infectieuses, explique E. coli producteur de shigatoxine

Les infections à E. coli peuvent être graves. Voici ce qu’il faut surveiller Le Dr Isaac Bogoch, expert en maladies infectieuses, explique pourquoi il est important de comprendre le type d’E. coli à l’origine d’une épidémie et pourquoi les antibiotiques ne sont pas toujours la bonne solution.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’il est probable que la source de l’épidémie soit liée à une cuisine commune qui fournissait de la nourriture à plusieurs garderies, mais la cause de l’épidémie n’a pas été identifiée.

Neuf patients sont soignés à l’hôpital, contre 12 samedi. Tous ces patients souffrent du syndrome hémolytique et urémique. Trois patients sont sous dialyse, a indiqué AHS.

« Les patients atteints d’une maladie plus grave sont dans un état stable et répondent au traitement. Nos équipes de soins de santé de première ligne continuent de leur fournir les meilleurs soins et le meilleur soutien possible », a déclaré l’AHS.

Les garderies d’origine liées à la cuisine commune ont été autorisées à rouvrir par AHS, mais d’autres écoles et garderies de la ville ont été fermées ou partiellement fermées en raison de ce que l’on pense être une propagation secondaire.

Ces garderies sont :

Active Start Country Hills : classes préscolaires Dolphin et Starfish.

Garderie CanCare – Emplacement à Scenic Acres : salles de classe Busy Bees, Bumble Bees et Butterflies.

CEFA Early Learning Calgary Sud : classe JK 3-1.

Renert Junior Kindergarten : les quatre classes de Junior K.

VIK Academy : ce site faisait partie des fermetures initiales, et les salles de classe 3 et 4 sont à nouveau fermées par mesure de précaution en attendant les résultats des tests.

Garderie 1ère classe Shawnessy, zone de garderie principale.

Vendredi, la garderie JCC Child Care de Calgary a reçu un ordre de fermeture de ses salles pour nourrissons et tout-petits.

AHS a déclaré que la garderie MTC n’est pas fermée, mais que les enfants concernés et le personnel des classes Prominade et McKenzie sont informés qu’ils sont exclus de la fréquentation de toutes les garderies jusqu’à ce qu’ils soient testés négatifs pour E. coli et restent sans symptômes.

« Les premiers résultats suggèrent que ces cas affectant des garderies supplémentaires sont pour la plupart des cas de transmission secondaire. Soit ces nouveaux cas étaient en contact avec des enfants de la garderie d’origine, soit des enfants des garderies d’origine étaient en contact avec l’établissement », indique le communiqué de l’AHS.

« Deux cas ne sont pas encore liés et AHS poursuit son enquête. »

AHS a déclaré avoir constaté des indications selon lesquelles l’épidémie liée à l’exposition initiale avait atteint son apogée.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré lundi lors d’un point de presse au Congrès mondial du pétrole que la province serait bientôt en mesure de procéder à un examen de ce qui s’est passé.

Elle a ajouté que le paiement unique qu’elle a annoncé la semaine dernière était destiné aux 11 premières garderies liées à l’épidémie, et non à celles ayant une propagation secondaire.

« Parce que [of] le traumatisme pour ces parents, les perturbations pour ces parents, les difficultés financières pour ces parents et le manque de confiance de ces parents dans le retour de leurs enfants à l’école », a déclaré Smith.

« Nous voulions nous assurer que tout cela soit rémunéré afin qu’ils puissent faire les choix qui conviennent à leur famille. Pour le moment, nous n’avons pas étendu les fermetures partielles des autres établissements. »

Au total, 642 enfants liés à l’épidémie ont été autorisés à retourner dans une garderie.