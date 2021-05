Les cas quotidiens dépassent à nouveau les 400000

Un membre de la famille d’un patient infecté par Covid-19 vu porter une bouteille d’oxygène vide à l’extérieur d’un magasin pour la faire remplir, au milieu du nombre croissant de cas de coronavirus. Manish Rajput | Images SOPA | LightRocket | Getty Images

Les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en Inde ont franchi 400 000 pour la troisième fois ce mois-ci alors que le pays lutte pour contenir une deuxième vague dévastatrice. Les données du ministère de la Santé publiées vendredi ont montré qu’il y avait 414 188 nouveaux cas sur une période de 24 heures, où au moins 3 915 personnes ont succombé à la maladie. Mais les rapports de crématoriums débordés et cimetières ainsi qu’une nombre croissant de nécrologies dans les journaux locaux suggèrent que les chiffres officiels sous-estiment le véritable nombre de morts. Le nombre total de cas signalés dans ce pays d’Asie du Sud s’élève actuellement à 21,49 millions, tandis que le nombre de décès dépasse 234 000. Au cours des sept derniers jours seulement, l’Inde a signalé plus de 2,7 millions de cas et plus de 25 700 décès, soit une moyenne d’au moins 153 personnes décédant chaque heure.

Alors que le gouvernement indien a jusqu’à présent résisté aux appels en faveur d’un autre verrouillage national, les États ont intensifié les restrictions, y compris les verrouillages localisés et les couvre-feux. Mais les experts en soins de santé craignent que la pandémie ne se propage maintenant dans les petites villes et villages, où l’infrastructure sanitaire n’est pas suffisamment avancée pour supporter une augmentation des cas. La deuxième vague a commencé en février, mais les cas ont augmenté à un rythme alarmant à partir d’avril. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la forte augmentation des infections pourrait être en partie due à de multiples versions mutées du virus circulant dans le pays, y compris la variante locale B.1.617 et la variante B.1.1.7 qui a été détectée au Royaume-Uni.

Mais le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a suscité des critiques pour avoir permis à de grandes foules de se rassembler pour des festivals religieux et des rassemblements électoraux dans tout le pays plus tôt cette année, puis en laissant l’essentiel de la responsabilité de la lutte contre l’épidémie aux gouvernements des États. Les hôpitaux indiens sont débordés et font face à une pénurie de lits, d’oxygène médical et de médicaments pour traiter les patients atteints de Covid-19. La Cour suprême indienne aurait dit au gouvernement central de commencer à se préparer à une troisième vague d’épidémie prévue et réorganiser sa formule pour distribuer l’oxygène à travers le pays. Cela survient un jour après que la cour suprême a donné au gouvernement 24 heures pour formuler un plan pour répondre aux besoins en oxygène de Delhi.