Les infections quotidiennes à coronavirus au Royaume-Uni ont de nouveau augmenté de 50%, les chefs de la santé ayant enregistré 25161 autres cas au cours des dernières 24 heures.

Les décès liés à Covid-19 ont également augmenté de 14% d’une semaine sur l’autre, avec 612 nouvelles victimes signalées aujourd’hui contre 533 il y a une semaine.

Les cas d’aujourd’hui sont les plus élevés depuis le 14 novembre, lorsque l’Angleterre était en plein verrouillage, et marquent un bond de 51% par rapport au chiffre de 16578 mercredi dernier.

C’est le deuxième jour consécutif que les infections quotidiennes ont augmenté de plus de 50% après l’annonce de 18 450 tests positifs hier, contre 12 282 mardi dernier.

Le nombre moyen de cas quotidiens sur sept jours – considéré comme un indicateur plus précis car il tient compte des fluctuations quotidiennes – est de près de 21 000, le plus élevé depuis plus de trois semaines.

La tendance inquiétante des chiffres est survenue alors que les Britanniques avaient été avertis que le mélange de Noël entraînerait davantage de décès de coronavirus au cours de la nouvelle année.

Le médecin-chef anglais Chris Whitty a lancé un avertissement sévère ce soir en déclarant que « ce n’est pas du tout un moment pour se détendre » – bien que les responsables disent que les personnes qui se réunissent ne seront pas punies.

Le professeur Whitty a comparé la situation à la conduite à 70 mph sur une route verglacée – en disant que même si c’était légal, ce n’était pas «raisonnable».

M. Johnson a exhorté les Britanniques à passer un « joyeux petit Noël » en mettant l’accent sur le « petit », car il a nié que le plan pour les bulles à l’échelle du Royaume-Uni sombrait dans le chaos. Le Premier ministre a déclaré que tous les pays d’origine envoyaient le « même message » que « plus petit est plus sûr ».

Il a averti que le nombre de cas de coronavirus était beaucoup plus élevé que prévu lorsque l’assouplissement festif avait été conçu – mais a insisté sur le fait que la loi resterait la même pour éviter de « criminaliser » les familles qui désespéraient de se voir.

Le Premier ministre a déclaré que l’autorisation pour trois ménages de se mélanger sur cinq jours était un « maximum », a conseillé aux gens de décider de leurs bulles d’ici vendredi et de s’isoler à l’avance si possible, ainsi que d’éviter les parents âgés. Il a également mis en garde contre les déplacements des zones à forte infection vers les zones les plus basses, de passer la nuit en famille et de se rendre aux ventes dans les grandes rues le lendemain de Noël.

Citant l’air festif classique, M. Johnson a déclaré: « Passez un joyeux petit Noël, mais cette année, hélas, de préférence un très petit Noël. » Mais le front uni à travers le Royaume-Uni était en lambeaux ce soir alors que le Pays de Galles a annoncé qu’il modifierait la loi pour dire que seuls deux ménages peuvent se mélanger entre le 23 et le 27 décembre – contre trois en Angleterre.

Le professeur Whitty a déclaré sans ambages que le virus tuerait plus de Britanniques en raison des règles plus souples et a comparé la situation à une conduite à 70 mph sur une route verglacée – affirmant que même si c’était légal, ce n’était pas « raisonnable ». Il a frappé un ton sombre aux côtés du PM

L’approche politique à l’échelle du Royaume-Uni était en lambeaux aujourd’hui alors que Nicola Sturgeon (à gauche) et Mark Drakeford (à droite) ont émis des conseils très différents à Boris Johnson sur le rassemblement des familles à Noël.

Pendant ce temps, Nicola Sturgeon a déclaré que les rassemblements ne devraient avoir lieu que sur une seule journée, les gens ne devraient pas passer la nuit à moins que cela ne soit « inévitable », et a plaidé avec les Écossais qui n’ont pas déjà organisé une bulle pour éviter de le faire. Dans des affrontements meurtriers avec Sir Keir Starmer aux PMQ plus tôt, le dirigeant travailliste a accusé M. Johnson d’ignorer les conseils des scientifiques à Noël.

Mais il a riposté en accusant Sir Keir de ne pas avoir le «courage» de se prononcer explicitement en faveur de l’annulation de l’assouplissement. La dernière série de discussions entre Michael Gove, Nicola Sturgeon, Mark Drakeford du Pays de Galles et Arlene Foster d’Irlande du Nord a eu lieu ce matin.

Le No10 avait été préparé pour que l’Écosse adopte une ligne plus dure, après que Mme Sturgeon ait déclaré qu’elle n’hésiterait pas à rompre les rangs – suggérant que la durée de l’assouplissement et la limite de trois ménages pourraient devoir être réduites.

La majorité des Britanniques pensent que Noël DEVRAIT être annulé, selon un sondage La majorité des Britanniques pensent que Noël devrait être annulé cette année alors que les plans visant à assouplir les restrictions pendant la période des fêtes sont prévus, selon un sondage. Un sondage YouGov auprès de 3856 adultes a révélé que 57% pensent que les règles actuelles devraient être maintenues pendant Noël – au lieu de permettre aux bulles de trois ménages maximum de se mélanger. Les députés conservateurs sont de plus en plus nerveux à propos des propositions à l’échelle du Royaume-Uni, après que des revues médicales respectées, le BMJ et le HSJ, ont averti que le mouvement «irréfléchi» «coûterait des vies» et devait être supprimé. Le président du comité de la santé, Jeremy Hunt, a déclaré que le gouvernement devrait écouter les préoccupations «très très attentivement». Et le public britannique semble être d’accord – puisque seulement 31% ont déclaré qu’ils voulaient que le plan de «bulles» se poursuive. Une étude indépendante d’Ipsos MORI a révélé que 49% d’entre eux pensaient que les règles n’étaient pas assez strictes.

Le tsar des voyages de Noël du gouvernement, Sir Peter Hendy, a déclaré ce matin au Comité spécial des transports que les gens devraient «faire attention», «rester sur place» et «réserver les transports en commun tôt». Mais il a laissé entendre que les trois quarts du public n’avaient pas l’intention de voyager et a prédit qu’il n’y aurait pas de scènes de cauchemar.

M. Johnson a déclaré qu’il aurait été « franchement inhumain » d ‘« interdire complètement Noël’ ‘- soulignant que les restrictions actuelles sur les libertés civiles pourraient être les plus sévères depuis l’époque de Cromwell.

Faisant référence aux jours de querelles entre les nations britanniques à propos des bulles de Noël, il a déclaré: « Nous avons décidé que la situation globale était hélas pire, plus difficile que ce que nous espérions lorsque nous avons défini les règles pour la première fois.

« S’il ne serait pas juste de criminaliser les personnes qui ont fait des projets et qui veulent simplement passer du temps avec leurs proches, nous sommes collectivement, à travers le Royaume-Uni, des gouvernements à tous les niveaux, vous demandant de réfléchir sérieusement et en détail aux jours à venir. .

« Nous gardons les lois les mêmes, mais nous voulons tous envoyer le même message: un Noël plus petit sera un Noël plus sûr et un Noël plus court sera un Noël plus sûr.

«Quand nous disons que trois ménages peuvent se réunir pendant cinq jours, je tiens à souligner que ce sont des maximums et non des objectifs à viser.

«Il sera toujours plus sûr de minimiser le nombre de personnes que vous rencontrez. Cela signifie que si vous visitez d’autres personnes à Noël, nous vous demandons dans les cinq jours à l’avance, dès ce vendredi, de réduire au minimum le nombre de personnes avec lesquelles vous êtes en contact.

«Si possible, ne passez pas d’une zone à forte prévalence à une zone à faible prévalence et évitez de passer la nuit loin de chez vous si vous le pouvez.

Il a poursuivi: « Quels que soient vos projets pour Noël, réfléchissez bien à éviter les foules lors des soldes du lendemain de Noël.

«Et personne ne devrait se rassembler en grands groupes pour voir la nouvelle année.

Il a ajouté: « Si vous avez un parent âgé, vous voudrez peut-être retarder sa visite jusqu’à ce qu’il soit vacciné. »

Lors de son briefing quotidien, Mme Sturgeon a exhorté les Écossais à rester chez eux s’ils le pouvaient, plutôt que de rendre visite à des parents. Elle a dit que ceux qui n’ont pas encore réparé une bulle ne devraient pas en former une maintenant.

Dans son briefing quotidien, elle a déclaré: « Le moyen le plus sûr de passer Noël cette année pour vous et ceux que vous aimez est de rester dans votre propre ménage et votre propre maison.

Les cas de coronavirus enregistrés en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord entre mars et décembre sont vus ci-dessus. Aucune mise à jour n’a été fournie pour le Pays de Galles dimanche en raison de la maintenance prévue du système de gestion des informations du laboratoire gallois du NHS.

«Ma forte recommandation est que c’est ce que vous devriez faire dans la mesure du possible.

« Toute interaction que vous avez avec un autre ménage devrait si possible se faire à l’extérieur, mais si vous la considérez comme essentielle à l’intérieur avec une personne d’un autre ménage, vous devez limiter autant que possible la durée et le nombre.

«La relaxation de cinq jours est une fenêtre d’opportunité pendant laquelle vous pouvez vous rencontrer, ce n’est pas une période pour laquelle nous pensons qu’il est prudent ou raisonnable de se réunir. Vous devriez le voir comme un maximum, pas comme une cible.

« Ma recommandation est que si vous formez une bulle, vous ne devriez pas rencontrer de personnes à l’intérieur plus d’un jour au cours de cette période, si possible, et vous ne devriez pas passer la nuit à moins que cela ne soit inévitable.

«Vous devez également limiter le nombre autant que possible, trois ménages est un maximum qui tente de tenir compte du fait que les familles sont de toutes formes et tailles, mais deux seraient mieux.

Les décès par coronavirus enregistrés en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord entre mars et décembre sont vus ci-dessus

« En bref, si vous devez former une bulle, gardez-la aussi petite que possible. »

M. Drakeford a déclaré lors du briefing du gouvernement gallois: « Ici, au Pays de Galles, la position est que seuls deux ménages devraient se réunir pour former une bulle de Noël exclusive pendant la période de cinq jours.

«Moins nous côtoyons de personnes dans nos maisons, moins nous avons de chances d’attraper ou de propager le virus.

«Aucun de nous ne veut être malade ce Noël. Et nous ne voulons pas donner de coronavirus à notre famille proche ou à nos amis.

« Le médecin-chef du Pays de Galles a donné des conseils spéciaux aux personnes qui protégeaient auparavant le mélange pendant Noël. »

M. Drakeford a également annoncé des restrictions changeantes en dehors des bulles, avec tous les commerces non essentiels, y compris les services de contact rapproché et tous les centres de loisirs et de remise en forme, ayant reçu l’ordre de fermer à la fin de la négociation la veille de Noël. Tous les locaux d’accueil fermeront à partir de 18 heures le jour de Noël.

Un verrouillage complet de «niveau 4» entrera alors en vigueur à partir du 28 décembre – après l’expiration légale des bulles – avec des blocages sur le mélange des ménages, l’hébergement de vacances et les voyages.