Publicité

Les cas quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne ont augmenté de 40% aujourd’hui, les chefs de la santé ayant enregistré 20694 autres infections au cours des dernières 24 heures et 516 décès.

Les chiffres du ministère de la Santé montrent que le nombre moyen d’infections quotidiennes sur sept jours est passé à 16 197, le nombre le plus élevé depuis le 28 novembre, lorsque l’Angleterre était en plein verrouillage.

Les 20 694 nouveaux cas d’aujourd’hui sont en hausse de 39% par rapport aux 14 879 de jeudi dernier et de 28% au-dessus du chiffre de 16 578 d’hier.

Les cas quotidiens ont chuté au cours de la quinzaine qui a commencé le 10 novembre alors que le verrouillage national de l’Angleterre a réussi à écraser l’épidémie. Mais la courbe du Royaume-Uni a commencé à s’aplatir environ une semaine avant la levée des restrictions draconiennes, ce qui suggère que les Britanniques se sont lassés des politiques avant d’être contraints de s’engager dans le système renforcé à trois niveaux.

Les 516 victimes annoncées aujourd’hui représentent une augmentation de 19% par rapport au nombre de décès enregistrés il y a une semaine, mais une diminution de 3% par rapport aux 533 d’hier.

La Grande-Bretagne enregistre maintenant en moyenne 414 décès par Covid chaque jour, après un sommet de six mois de 487 le 28 novembre.

Cela vient comme des données séparées suggérant que certaines parties des Midlands et du nord de l’Angleterre pourraient se voir libérées des règles de verrouillage de niveau trois la semaine prochaine, leurs taux d’infection ayant chuté de près de moitié en une semaine.

Un remaniement du système actuel de niveaux doit avoir lieu le 16 décembre, lorsque les taux d’infection, d’hospitalisation et de mortalité seront examinés pour décider s’il faut resserrer ou assouplir les freins à travers le pays.

Londres semble se diriger vers le troisième niveau, tandis que les taux de tests positifs ont également augmenté dans le Berkshire, l’Essex, l’East Sussex et Bath au début de ce mois.

Pendant ce temps, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé que des tests de masse des coronavirus seraient déployés dans les écoles secondaires des arrondissements les plus touchés de Londres, craignant que les adolescents ne nourrissent la flambée des infections dans la capitale.

Le numéro 10 déploiera des tests rapides d’écoulement latéral qui donneront un résultat dans une demi-heure aux écoles secondaires des sept arrondissements présentant les taux d’infection les plus élevés dans le but de freiner la spirale des cas et d’éviter que la capitale ne soit plongée dans un verrouillage de niveau 3.

Des parties des Midlands et du Nord pourraient-elles être libérées du niveau trois AVANT Noël? Certaines parties des Midlands et du nord de l’Angleterre pourraient se voir libérées des règles de verrouillage de niveau 3 la semaine prochaine, leurs taux d’infection ayant chuté de 45% au cours de la première semaine de décembre. Les cas ont chuté de près de moitié à Gateshead, par exemple, et d’un tiers ou plus à Newcastle, au nord-est du Lincolnshire et à Dudley – qui ont tous été soumis aux règles locales les plus strictes lorsque le verrouillage national s’est terminé le 2 décembre. De nombreuses régions des Midlands et du Nord ont vu les taux d’infection tomber sous les règles les plus strictes du niveau trois, tandis que les cas dans le Sud – étant donné les restrictions plus laxistes – ont de nouveau augmenté. Londres semble se diriger vers le troisième niveau, tandis que les taux de tests positifs ont également augmenté dans le Berkshire, l’Essex, l’East Sussex et Bath au début de ce mois. Un remaniement du système actuel de niveaux doit avoir lieu le 16 décembre, lorsque les taux d’infection, d’hospitalisation et de mortalité seront examinés pour décider s’il faut resserrer ou assouplir les freins à travers le pays. Les chiffres montrent que les infections augmentent à Londres et dans deux autres régions du pays – dans le sud-est, où elles sont passées de 142,2 à 160,8 et dans l’est, où elles sont passées de 116,2 à 147,2. Toutes les autres régions d’Angleterre ont enregistré une baisse semaine après semaine, le Sud-Ouest enregistrant le taux le plus bas de 77,3 pour 100 000 habitants, contre 91,2.

Bien qu’il n’ait pas indiqué quels arrondissements seraient impliqués dans le programme, les données du gouvernement montrent que Havering, Barking and Dagenham, Waltham Forest, Redbridge, Newham, Bexley et Tower Hamlets enregistrent le plus grand nombre de cas de maladie.

Les écoles de certaines parties de l’Essex et du Kent seront également impliquées dans le programme au milieu des inquiétudes que les jeunes provoquent là-bas par les épidémies. M. Hancock a déclaré que les tests seraient déployés «immédiatement», mais il n’a pas donné de date précise. M. Hancock a déclaré que plus de détails seraient présentés demain.

Le secrétaire à la Santé n’a pas non plus mentionné la fréquence à laquelle les enfants seront écouvillonnés et le nombre d’élèves que cela affectera. Mais les sept arrondissements de Londres abritent 640000 enfants âgés de 11 à 18 ans, selon les estimations démographiques 2019 de l’Office for National Statistics.

Le niveau 2 de Londres a été nommé aujourd’hui le point chaud britannique de Covid-19 après que les données officielles aient montré qu’il avait le taux de cas le plus élevé de tout le pays, dépassant les zones de niveau 3 dans le nord du pays. Les infections ont augmenté chez les enfants âgés de 10 à 18 ans dans la capitale à un taux beaucoup plus élevé que dans tous les autres groupes d’âge.

M. Hancock a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street ce soir: « Nous avons décidé de mettre en place un plan immédiat pour tester tous les enfants en âge de fréquenter l’école secondaire dans les sept arrondissements de Londres les plus touchés, dans certaines parties de l’Essex qui bordent Londres et certaines parties du Kent.

«Nous voulons garder les écoles ouvertes parce que c’est à la fois bon pour l’éducation et pour la santé publique. Nous mettons donc en place des unités mobiles de test et travaillerons avec les écoles et les autorités locales pour encourager ces enfants et ces familles à se faire dépister dans les prochains jours.

«Nous savons par expérience qu’une forte augmentation des cas chez les jeunes peut entraîner une augmentation ultérieure des groupes d’âge les plus vulnérables. Nous avons vu cela se produire auparavant. Nous devons donc faire tout ce que nous pouvons pour arrêter la propagation parmi les enfants d’âge scolaire à Londres.

M. Hancock a ajouté: «Je tiens à exhorter toutes les personnes impliquées à avancer pour les tests. Il est important que les enfants de 11 à 18 ans soient testés dans ces arrondissements, qu’ils aient ou non des symptômes.

« Une personne sur trois atteinte de Covid ne présente aucun symptôme, mais peut toujours le transmettre à d’autres et je sais que personne ne veut être responsable de la mise en danger de son entourage, alors j’exhorte toutes les personnes impliquées à passer un test. »

Citant le programme de tests de masse réussi à Liverpool, le secrétaire à la Santé a ajouté: « Nous savons que les tests communautaires peuvent fonctionner et qu’ils nécessitent un esprit collectif de détermination et de résilience et de personnes se rassemblant pour faire la bonne chose, ce que je suis convaincu que toutes les personnes impliquées. trouvera dans les jours à venir.