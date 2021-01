Indépendamment des retards de notification des Fêtes, les États-Unis ont connu la pire épidémie au monde pendant la majeure partie de la pandémie et connaissent une nouvelle flambée d’infections alors même que la distribution des vaccins commence. Le déluge est particulièrement fort dans le comté de Los Angeles, le plus important des États-Unis, où la moyenne sur sept jours des nouveaux cas atteint un sommet de 16193, environ 12 fois plus élevée que la moyenne sur sept jours du 1er novembre, qui était 1,347.

Selon une base de données du New York Times, le record précédent d’une journée du pays était de 280 514 nouveaux cas le 11 décembre, bien que ce nombre ait également été gonflé en raison de 43 000 cas qui ont été ajoutés à partir d’un arriéré au Texas. Le nombre le plus élevé de nouveaux cas en une seule journée sans anomalies de données était de 251 191 le 18 décembre.

Dix-neuf États n’ont communiqué aucune donnée vendredi, jour férié pour le jour de l’An. Les autres États ont signalé un total de plus de 147 000 nouveaux cas vendredi. Le quasi-doublement des cas samedi peut principalement s’expliquer par le fait que de nombreux États signalent des cas pour vendredi et samedi, un État, le Michigan, signalant également des cas pour jeudi. D’autres États attendront jusqu’à dimanche ou lundi pour signaler les cas des derniers jours, ce qui continuera de fausser les totaux.

Et avec la crainte qu’une autre vague de cas ne crue après les voyages et les rassemblements de vacances, le pays a franchi une nouvelle étape samedi qui était autrefois impensable, dépassant le total de 350000 décès. Dans le même temps, plus de 123 000 patients atteints de Covid-19 ont été hospitalisés, soit une légère baisse par rapport au niveau record de jeudi.

La distribution du vaccin aux États-Unis prend plus de temps que prévu, avec des pénuries de personnel pendant les vacances et d’autres problèmes de ressources qui ont retardé la campagne dans sa troisième semaine. Plus de 4,2 millions de personnes aux États-Unis ont reçu une dose d’un vaccin Covid-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention, loin de l’objectif fixé par les autorités fédérales de donner à au moins 20 millions de personnes leurs premiers coups de feu avant la fin du mois de décembre.