Les cas plafonnent dans certaines parties de l’Inde, mais omicron continue d’augmenter

Le taux d’infection dans l’Haryana, l’Uttar Pradesh et Delhi au nord, le Maharashtra sur la côte ouest et le Bengale occidental, Odisha à l’est a commencé à baisser, a-t-il déclaré. Cependant, les cas continuent d’augmenter dans les États du sud du Karnataka, du Kerala, du Tamil Nadu ainsi que du Gujarat et du Rajasthan au nord-ouest.