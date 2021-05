Les cas ont peut-être atteint un sommet mais les décès ont atteint un nouveau record

Les gens reçoivent leurs vaccins contre le Covid-19 du personnel médical dans un centre de vaccination installé dans la salle de classe d’une école publique le 4 mai 2021 à New Delhi, en Inde.

La nation sud-asiatique a testé entre 1,5 million et 2 millions d’échantillons par jour au cours des sept derniers jours, selon les données du gouvernement. Le taux de positivité des tests est passé de 19,45% jeudi dernier à 13,31% mercredi à 8 heures du matin, heure locale.

L’Inde a signalé à ce jour plus de 25 millions de cas et plus de 283 000 décès. Mais les experts suggèrent que les chiffres sous-estiment le péage réel car les tests sont limités dans certains endroits, en particulier dans les zones rurales qui connaissent actuellement une augmentation des cas. De nombreux patients décédés à domicile – en raison de la pénurie de lits dans les hôpitaux – sont également généralement exclus du décompte officiel.

L’Inde a signalé sa plus forte augmentation en une seule journée des décès liés à Covid-19, les cas étant restés en dessous de 300 000 pour le troisième jour consécutif.

Certains ont laissé entendre que la deuxième vague avait peut-être déjà atteint son apogée après que les cas quotidiens aient atteint un niveau record de plus de 414 000 le 7 mai. -infrastructure de soins pour gérer une forte augmentation des cas qui ont laissé les grandes villes métropolitaines comme New Delhi et Mumbai se démener.

Dans sa dernière mise à jour épidémiologique hebdomadaire Concernant la pandémie, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que toutes les régions avaient signalé une baisse des nouveaux cas, à l’exception de la région du Pacifique occidental, la semaine dernière, où le nombre signalé était similaire à celui de la semaine précédente.

La région de l’Asie du Sud-Est, qui comprend les États membres d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est, a connu une baisse de 12% des cas et une augmentation de 7% du nombre de décès la semaine dernière par rapport à la semaine précédente. Népal, qui fait également face à une crise Covid, a vu une augmentation de 8% des nouveaux cas et un bond de 266% du nombre de morts à environ 4,2 nouveaux décès pour 100 000 personnes.