Le nombre de personnes atteintes de coronavirus a dépassé les 100 millions mardi, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins, l’Europe représentant près d’un tiers de tous les cas mondiaux.

Sept des 10 pays les plus touchés par le virus se trouvent en Europe, où la Russie, le Royaume-Uni et la France ont chacun confirmé plus de trois millions de cas de COVID-19.

L’Espagne, l’Italie, la Turquie et l’Allemagne sont les autres pays européens parmi les dix premiers, rapportant chacun plus de deux millions de cas de virus.

Le pays le plus touché reste les États-Unis, qui représentent désormais un quart de tous les cas dans le monde.

Cela fait un peu plus de trois mois que le monde a dépassé le cap des 50 millions de cas en novembre 2020.

Le nombre d’infections signalées ne reflète qu’une partie du nombre réel de cas, car de nombreux pays utilisent des tests de manière limitée et certains ne disposent pas de ressources suffisantes pour mener de vastes campagnes de tests.

On pense également que de nombreuses personnes ont contracté le virus sans développer de symptômes – des cas dits asymptomatiques.