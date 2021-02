Les cas mondiaux de Covid-19 chutent de 50% depuis le pic de janvier malgré des températures plus froides qui augmentent les taux de transmission

Selon un nouveau décompte, il y a eu une forte baisse des nouveaux cas de Covid-19 dans le monde – une baisse quelque peu abrupte de 50% par rapport au pic de janvier, malgré des recherches indiquant que des températures plus fraîches améliorent la transmissibilité.

Le nombre de nouveaux cas dans le monde a atteint son plus bas niveau en quatre mois, passant en dessous de 400000 à environ 362000 nouveaux cas, selon le dernier décompte de l’AFP, qui a noté que les nouvelles infections dans le monde ont diminué de 12% au cours de la semaine dernière, contre 743000 Janvier.

Cela constitue la baisse la plus forte et la plus prolongée des nouvelles infections depuis le début de la pandémie.

De peur que quiconque ne se laisse trop emporter, cette baisse du nombre de cas confirmés ne raconte pas toute l’histoire, car non seulement les autorités du monde entier ne connaissent pas le nombre réel de personnes infectées (ce qui représente des cas non testés, asymptomatiques, etc.) des pratiques de comptage et de test qui rendent presque impossible la détermination du vrai chiffre global.

Alors que les nouveaux cas ont augmenté de 11% au Moyen-Orient, ils sont en baisse de 28% aux États-Unis et au Canada, de 9% en Afrique, en Asie et en Europe et de 7% en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le Portugal a réduit ses nouveaux cas de plus de moitié, à 2 100 nouveaux cas signalés par jour, tandis que l’Irak a connu un pic de 62% dans les nouveaux cas, à 2 900 par jour.

Malgré des gains dans la réduction du nombre de nouvelles infections, les États-Unis détiennent toujours le sombre titre d’être le pays avec le plus grand nombre de nouvelles infections, 72 800 en moyenne, malgré une diminution de 28% en sept jours.

Le nombre quotidien moyen de décès dus au Covid-19 aux États-Unis est de 2566, 1037 au Brésil, 982 au Mexique, 551 au Royaume-Uni et 463 en Russie. Jusqu’à présent, dans la pandémie, il y a eu plus de 2,4 millions de morts dans le monde.

Ces derniers chiffres contrastent avec la recherche sur la transmissibilité saisonnière du coronavirus par la Johns Hopkins University School of Medicine et le US Department of Defense Joint Artificial Intelligence Center.

Le SRAS-CoV-2 appartient à une famille de coronavirus humains qui se développent par temps plus froid et moins humide, avec une transmission diminuée pendant les mois plus chauds et plus humides.

Les chercheurs ont comparé et mis en contraste les données quotidiennes à basse température avec les nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans 50 pays de l’hémisphère nord entre le 22 janvier et le 6 avril 2020.

À mesure que les températures montaient, le taux de nouveaux cas diminuait et vice versa.

Pour les températures saisonnières comprises entre 30 et 100 degrés Fahrenheit, une augmentation d’un degré est corrélée à une diminution d’un pour cent du taux d’augmentation des cas de Covid-19. En revanche, une diminution d’un degré était associée à une augmentation de 3,7% du taux de nouveaux cas confirmés.

« Bien que Covid-19 soit une maladie infectieuse dont la transmission ne dépend pas de la température, nos recherches indiquent qu’il peut également avoir une composante saisonnière », a déclaré le co-auteur Aruni Bhatnagar.

Ces informations renforcent les idées préexistantes sur la transmission du SRAS-CoV-2 et d’autres virus saisonniers, et peuvent éclairer les futures politiques publiques alors que le monde s’ouvre dans les mois à venir, alors que le déploiement du vaccin commence sérieusement.

Cela peut également avoir des implications pour les voyages entre les hémisphères nord et sud, avec leurs saisons opposées, ainsi que pour le développement des futures générations de vaccins Covid-19.

