Les cas historiques de colonies négociées peuvent-ils éclairer le débat sur Gaza après le conflit ?

La guerre d’Israël contre le Hamas s’est largement concentrée sur les dimensions militaires du conflit, avec des discussions limitées sur le rôle de la diplomatie en dehors d’un échange ponctuel réussi d’otages contre des prisonniers. Aujourd’hui, après plus de trois mois de combats, les références à des propositions politiques sur ce à quoi pourrait ressembler une structure gouvernementale à Gaza dans un contexte post-conflit sont plus fréquentes. Le 11 janvier, quittant l’Égypte et rentrant aux États-Unis après un voyage éclair de navette diplomatique au Moyen-Orient, le secrétaire d’État américain Antony Blinken suggéré que les dirigeants de la région étaient favorables à une solution à deux États, à la création d’un État palestinien aux côtés de l’État d’Israël. Dans un euphémisme massif, Blinken a poursuivi en disant : « Rien de tout cela n’arrivera du jour au lendemain. »

Tout accord nécessitera des concessions majeures, probablement de la part des deux parties, ce qui semble intimidant à ce stade. Mais il y a précédent historique basé sur la façon dont d’autres insurrections ont pris fin s’il existe des dirigeants politiques des deux côtés prêts à prendre des risques calculés avec le soutien de leurs électeurs respectifs. Un cessez-le-feu ou un accord de paix durable exigera que les deux parties acceptent l’autre comme partenaire de négociation légitime et fassent preuve de modération dans leur leadership, tout en écartant les voix les plus extrémistes.

L’objectif déclaré d’Israël au début du conflit était d’éradiquer le Hamas, mais les Forces de défense israéliennes réalisent à quel point il sera difficile d’atteindre cet objectif. Je crois que le Hamas survivra et, selon sondage récent, sortiront de cette guerre avec Israël avec un soutien populaire plus que jamais. Le Hamas a gagné en popularité non seulement à Gaza mais aussi en Cisjordanie, où le Fatah, le parti politique dominant au sein de l’Organisation de libération de la Palestine qui contrôle l’Autorité palestinienne, a traditionnellement exercé une influence. Le leader octogénaire du Fatah, Mahmoud Abbas, a dirigé le gouvernement palestinien sclérosé en Cisjordanie pendant des années et constitue un choix peu inspiré pour un futur mandat. Même si cela reste une perspective intimidante pour de nombreux Israéliens, pour qu’une solution à deux États soit durable, il faudrait probablement qu’une partie de l’aile politique du Hamas fasse partie de l’appareil gouvernemental palestinien. Et si un État palestinien est formé sans aucune représentation du Hamas, le groupe jouera probablement un rôle de fauteur de troubles, en poursuivant ses actes de violence et de terrorisme politiquement motivés pour protester contre son exclusion du processus de paix.

Le gouvernement israélien, à juste titre, ne peut pas imaginer que le Hamas puisse jouer ne serait-ce qu’un rôle mineur dans un futur État palestinien. Israël vient de subir la pire attaque terroriste de son histoire, un acte de terrorisme pur qui a tué 1 200 Israéliens, souvent de manière assez brutale. C’est le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste. Au lendemain d’une attaque aussi dévastatrice, de nombreux Israéliens estiment qu’autoriser les agents politiques du Hamas à faire partie d’un État palestinien équivaudrait à récompenser les terroristes pour leurs actes sauvages. Alors que la direction politique du Hamas était ne serait apparemment pas au courant des plans pour l’attaque du 7 octobre, l’ampleur des atrocités – y compris rapports de viol et le démembrement – ​​fera probablement d’un État palestinien avec des membres du Hamas un échec pour les Israéliens. Je ne dis pas qu’Israël devrait se sentir obligé de négocier avec le Hamas. Mais si l’objectif est une solution politique durable, l’exclusion de l’entité palestinienne la plus populaire, même celle qui a commis les actes odieux que le Hamas a commis, a peu de chances d’aboutir à un règlement négocié durable.

Lorsqu’on jette un coup d’œil à l’histoire du terrorisme et de l’insurrection, il existe une myriade d’exemples de groupes terroristes, ou du moins de l’aile politique de groupes terroristes, faisant la transition vers la politique dans le cadre de structures de gouvernement post-conflit. Il est difficile d’isoler une seule variable, mais la lassitude face à la guerre, l’impasse militaire et les personnalités politiques visionnaires peuvent tous être des facteurs importants pour ouvrir une ouverture à la diplomatie.

La politique d’extrême droite en Israël

L’intransigeance du Hamas est bien documentée, les partisans de la ligne dure du groupe refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister. Mais il existe également des éléments extrémistes du côté israélien, et lorsque les partisans de la ligne dure sont renforcés, les chances de succès des négociations diminuent considérablement.

Si les éléments d’extrême droite de la coalition gouvernementale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu obtiennent gain de cause, une solution à deux États ne verra jamais le jour. Bezalel Smotrich, ministre des Finances israélien et membre de son parti ultranationaliste sioniste religieux, a récemment préconisé pour qu’Israël reconstruise les colonies juives à Gaza, tandis que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui dirige le parti ultranationaliste Pouvoir juif, a déclaré que la meilleure solution au conflit, outre la reconstruction des colonies, est « d’encourager l’émigration », c’est-à-dire d’expulser les Palestiniens. vers les pays arabes voisins et en refusant de les autoriser à revenir. Depuis le début, les dirigeants politiques israéliens ont émis des signaux mitigés, en particulier Netanyahu, qui s’est ouvertement vanté de refuser aux Palestiniens la possibilité de former un État.

Même les idées avancées par des éléments non extrémistes sont toujours en proie à des lacunes béantes, à des hypothèses erronées et à une image miroir. Beaucoup sont complètement irréalistes ou ne démarrent pas pour un camp. La plupart des propositions se concentrent sur le rôle de l’Autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza une fois le conflit terminé, négligeant de prendre en compte la réalité selon laquelle le Hamas exercera toujours une influence sur les Palestiniens locaux à Gaza et en Cisjordanie. Lorsque les combats cesseront, le Hamas pourrait conserver une partie importante de son organisation intacte, comme le Washington Post rapporte qu’en décembre, Israël avait tué 5 000 des 30 000 cadres terroristes du Hamas. Quoi qu’il en soit, les forces armées du Hamas n’ont jamais été la principale source de son pouvoir politique. Une grande partie des Brigades Qassam pourraient survivre au conflit, tout comme les membres du bureau politique du groupe. Il y a aussi la question du Jihad islamique palestinien, un autre groupe militant sunnite soutenu par l’Iran, qui a peu de chances d’accepter tranquillement un règlement négocié où ses membres sont mis à l’écart.

Comment se terminent les insurrections

Comment insurrections et campagnes terroristes Cette fin a fait l’objet de nombreuses recherches universitaires, les preuves empiriques démontrant un certain nombre de bonnes pratiques sur lesquelles les forces anti-insurrectionnelles peuvent s’appuyer. D’importantes leçons peuvent être tirées d’un simple coup d’œil, même superficiel, sur l’ensemble plus large des cas historiques sur l’insurrection et le terrorisme, y compris les orientations politiques liées spécifiquement aux cas qui ont abouti à des règlements politiques négociés.

En Irlande du Nord, l’Armée républicaine irlandaise provisoire a cédé la place au Sinn Fein, les « Provos » démantelant leur arsenal conformément aux Accord du Vendredi Saint de 1998, un accord qui a largement permis de maintenir la paix. En Afrique du Sud, Nelson Mandela était autrefois un leader du Congrès national africain et était qualifié de terroriste par le gouvernement américain, avant sa remarquable transition vers un rôle de pacificateur et de symbole de la fin de l’apartheid. Ironiquement, Menachem Begin, qui deviendra plus tard le sixième Premier ministre d’Israël, était autrefois le chef de l’Irgun, un groupe insurgé anti-britannique responsable de l’attentat à la bombe contre l’hôtel King David à Jérusalem, une attaque terroriste meurtrière qui a tué 91 personnes et en a blessé 46 autres.

D’autres exemples abondent, notamment des groupes qui sont peut-être mieux caractérisés comme des organisations hybrides dans lesquelles, comme le Hamas, ils conservent à la fois une aile militaire et une aile politique. En Colombie, les Forces armées révolutionnaires de Colombie disposaient de dix de leurs anciens membres rejoindre le Parlement colombien en 2018 dans le cadre d’un accord de paix entre le gouvernement et le groupe terroriste. Le Hezbollah libanais participe au Parlement libanais depuis 1992. Au Kosovo, Agim Ceku, l’ancien chef de l’Armée de libération du Kosovo insurgée, a été élu premier ministre de la province en 2006. Le Hamas lui-même a rompu avec son interdiction de longue date en matière de politique électorale et s’est présenté aux élections du Conseil législatif palestinien à Gaza en 2006. Ainsi, malgré le choix du groupe du terrorisme comme mode opératoire privilégié, certains de ses dirigeants ont montré une volonté de s’engager politiquement dans le passé. Les services de renseignement israéliens seraient bien servis pour identifier les modérés potentiels au sein du Hamas et commencer à entretenir des relations avec des membres du groupe politiquement engagés, susceptibles de rejeter le terrorisme et l’extrémisme violent.

Lorsque les groupes terroristes et insurgés sont complètement exclus du processus politique, ils continuent à recourir à la violence. Dans certains cas, les groupes terroristes se transforment en partis politiques, mais certains segments de l’organisation peuvent rejeter la paix, adopter la violence comme seule réponse et former des groupes dissidents qui continuent de se battre. En Irlande du Nord, la Real Irish Republican Army était un groupe paramilitaire irlandais dissident qui a refusé de reconnaître le cessez-le-feu de 1997 et l’accord de paix qui a suivi. En Algérie, le Groupe salafiste pour la prédication et le combat s’est séparé du Groupe islamique armé à la fin des années 1990, vers la fin de la sanglante guerre civile algérienne. En Asie du Sud-Est, le groupe terroriste indonésien Jemaah Islamiyah a vu plusieurs éclats émerger au fil des années.

Si tous les membres du Hamas – et non les Brigades Qassam, qui devraient absolument être exclues – sont empêchés de jouer un rôle de gouvernement, ces individus serviront de recrues prêtes pour la branche militaire du Hamas. Cela ne signifie pas que les dirigeants politiques notoires du Hamas comme Ismail Haniyeh ou Khaled Meshaal devraient être des hommes d’État – ils sont probablement trop entachés des attentats terroristes du 7 octobre. En outre, si Israël continue sa campagne d’assassinats ciblés (alors qu’Israël refuse de revendiquer le opération, la plupart des observateurs croient le gouvernement israélien était derrière…