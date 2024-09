Les cas graves de COVID-19 peuvent entraîner un vieillissement substantiel du cerveau pendant un an ou plus

Selon une nouvelle étude d’un an menée auprès de plus de 350 patients, les patients présentent un déclin cognitif important 12 à 18 mois après leur hospitalisation pour COVID-19. Le taux de déclin, selon les chercheurs, est comparable à celui d’un vieillissement de 20 ans. De plus, des examens IRM et des analyses sanguines ont montré que ces patients présentaient des marqueurs de lésions cérébrales et un volume cérébral réduit. Il convient de noter que le suivi de 106 patients a démontré « une tendance à la guérison ». Ce qui soulève la question de savoir combien de temps exactement cela dure.

Les effets ont été observés même chez les personnes sans complications neurologiques. Selon les chercheurs, leurs conclusions « fournissent la preuve la plus claire à ce jour que la COVID peut avoir des répercussions importantes sur la santé du cerveau et de l’esprit bien longtemps après la guérison de problèmes respiratoires. »

Ces résultats, rapportent-ils, soutiennent également l’hypothèse selon laquelle les lésions cérébrales dans les cas de COVID-19 modérés à sévères pourraient être d’origine immunitaire, et que la reconnaissance devrait guider le développement de stratégies thérapeutiques.

L’étude est issu de chercheurs dirigés par l’Université de Liverpool, le King’s College de Londres et l’Université de Cambridge dans le cadre du Consortium COVID-CNS. Il est paru dans Médecine naturelle cette semaine, et l’auteur principal est Greta K. Wood, Université de Liverpool.

Les chercheurs notent : « Il est important de souligner qu’il s’agissait de patients qui avaient souffert de la COVID, nécessitant une hospitalisation, et ces résultats ne doivent pas être trop largement généralisés à toutes les personnes ayant vécu une expérience de la COVID. »

Wood a déclaré : « Après une hospitalisation pour COVID-19, de nombreuses personnes signalent des symptômes cognitifs persistants souvent appelés « brouillard cérébral ». »

« Cependant, on ne sait pas encore s’il existe des preuves objectives de troubles cognitifs et, si oui, s’il existe des preuves biologiques de lésions cérébrales ; et surtout si les patients se rétablissent avec le temps.

« Dans cette dernière étude, nous avons étudié 351 patients atteints de la COVID-19 qui ont dû être hospitalisés avec ou sans nouvelles complications neurologiques. Nous avons constaté que les patients atteints ou non de complications neurologiques aiguës de la COVID-19 présentaient des troubles cognitifs plus graves que ceux auxquels on pourrait s’attendre compte tenu de leur âge, de leur sexe et de leur niveau d’éducation, sur la base de 3 000 sujets témoins. »

Benedict Michael, professeur de neurosciences à l’université de Liverpool et auteur correspondant, a ajouté : « La COVID-19 n’est pas seulement une maladie pulmonaire. Souvent, les patients les plus gravement touchés sont ceux qui présentent des complications cérébrales. »

« Ces résultats indiquent que l’hospitalisation pour cause de COVID-19 peut entraîner des déficits cognitifs globaux, objectivement mesurables, qui peuvent être identifiés même 12 à 18 mois après l’hospitalisation. »

« Ces déficits cognitifs persistants étaient présents chez les personnes hospitalisées avec et sans complications neurologiques cliniques, indiquant que la COVID-19 à elle seule peut provoquer une déficience cognitive sans qu’un diagnostic neurologique ait été posé.

« L’association avec les biomarqueurs de lésions des cellules cérébrales dans le sang et le volume réduit des régions cérébrales à l’IRM indique qu’il pourrait y avoir des mécanismes biologiques mesurables à l’origine de ce phénomène. »

Cette équipe présente les résultats d’une étude prospective nationale sur la cognition, les biomarqueurs sériques et la neuroimagerie sur une période d’un an, menée auprès de 351 patients atteints de la COVID-19 ayant nécessité une hospitalisation, par rapport à 2 927 témoins appariés normatifs. Les déficits cognitifs étaient globaux et associés à des marqueurs de lésions cérébrales élevés et à une réduction du volume du cortex cingulaire antérieur un an après la COVID-19.

Les déficits les plus importants ont été observés chez les patients présentant l’agression infectieuse initiale la plus grave, des symptômes psychiatriques post-aigus et des antécédents d’encéphalopathie. Le suivi de 106 patients a montré une tendance à la guérison. Ensemble, ces résultats étayent l’hypothèse selon laquelle les lésions cérébrales dans les cas modérés à sévères de COVID-19 pourraient être d’origine immunitaire et devraient guider le développement de stratégies thérapeutiques.