Les cas et les décès de Covid au Royaume-Uni TOMBEnt tous les deux alors que 30 301 personnes supplémentaires sont testées positives et 121 meurent

LE nombre de cas de Covid et de décès enregistrés au Royaume-Uni a tous deux baissé aujourd’hui.

30 301 autres Britanniques ont été testés positifs au cours des dernières 24 heures, avec 121 décès.

Les cas et les décès ont chuté Crédit : AFP

Plus de 243 000 personnes ont désormais été testées positives pour le virus au cours des sept derniers jours.

Mais le décompte de samedi marque une légère baisse par rapport aux 127 décès et 35 577 cas signalés vendredi.

Le nombre de personnes décédées de Covid au Royaume-Uni s’élève désormais à 136 910, le nombre total de cas atteignant 7 871 014.

Samedi dernier, 32 468 cas et 127 décès ont été enregistrés.

Alors qu’il y a un mois, le 2 septembre, le Royaume-Uni a signalé 38 154 cas et 178 décès.

Alors que le déploiement du vaccin se poursuit à travers le Royaume-Uni, 37 787 personnes ont reçu leur première dose au cours des dernières 24 heures et 33 638 ont reçu leur deuxième vaccin.

Cela porte le nombre total de personnes doublement piquées au Royaume-Uni à 44 935 470.

Pourtant, le nombre de personnes infectées par Covid en Angleterre chaque jour a augmenté de 30% en une semaine seulement.

Les cas au cours des sept derniers jours ont augmenté de 3,1% par rapport à la semaine précédente, tandis que le nombre de décès quotidiens de personnes testées positives pour Covid au cours des 28 derniers jours était en baisse de 17%.

Les cas sont actuellement les plus élevés chez les 10-19 ans, ont révélé de nouvelles données, les infections grimpant désormais « l’échelle générationnelle ».

Le taux de cas sur sept jours dans ce groupe d’âge est actuellement de 1084,2 pour 100 000, selon les chiffres de Public Health England.

Les données de l’application ZOE Covid Symptom Study ont également révélé qu’en Angleterre, les cas avaient augmenté de 28,9% en une semaine.

« HEURE CRITIQUE »

Le professeur Tim Spector, derrière l’application d’étude des symptômes, a déclaré: « Alors que les dernières données de ZOE montrent que de nouveaux cas sont en hausse la semaine dernière, il est encourageant de voir les taux d’hospitalisation nationaux chuter à l’approche de l’hiver.

« Alors que la plupart des cas sont encore chez les jeunes, nous voyons des infections remonter l’échelle générationnelle, probablement des écoliers à leurs parents.

« C’est une période critique et un peu de prudence pourrait faire toute la différence pour éviter une crise hivernale pour les hôpitaux. »

Les parents d’écoliers ont été avertis qu’ils pourraient attraper Covid dans les prochaines semaines et qu’ils pourraient le transmettre à leurs parents plus âgés.

Les données montrent que les taux de cas les plus bas sont actuellement chez les personnes âgées de 80 ans et plus et des millions d’autres injections de rappel devraient être déployées dans les semaines à venir afin de protéger les plus vulnérables.

Les infections sont actuellement les plus élevées dans les East Midlands à 440,4 pour 100 000 et les données publiées plus tôt cette semaine ont révélé que Kettering est aux prises avec des infections.