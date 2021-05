Les cas et les décès de Covid-19 en Amérique latine « plafonnent à un niveau alarmant » – chef de l’OPS

« Ces chiffres sont restés inchangés au cours des dernières semaines, soulignant une tendance inquiétante : les cas et les décès plafonnent à un niveau alarmant », Carissa Etienne a déclaré mercredi lors d’un point de presse.

La semaine dernière, quatre des cinq pays signalant le plus grand nombre de nouvelles infections dans le monde se trouvaient en Amérique latine – et les pays de la région représentaient les cinq taux de mortalité les plus élevés au monde, a-t-elle déclaré.

Alors que le Chili, le Pérou et le Paraguay ont enregistré une baisse des nouvelles infections, l’Uruguay, l’Argentine et le Brésil connaissent une augmentation des taux de cas.

« La Bolivie signale une augmentation drastique des cas et des décès, et la Guyane connaît son plus grand nombre de cas et de décès depuis le début de la pandémie », ajouta Etienne.

Elle a averti que, dans les zones à taux d’infection élevés, de nombreuses personnes ont cessé d’adhérer aux mesures sanitaires conçues pour limiter la propagation du virus.

Le chef de l’OPS a également fait référence à une analyse récente de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a conclu que le nombre total de morts de Covid-19 dans le monde était probablement un « sous-dénombrement important ».

L’agence des Nations Unies a fait l’aveu catégorique dans un rapport la semaine dernière, affirmant que les décès dus à la pandémie en 2020 totalisaient au moins trois millions – soit une augmentation de 1,2 million par rapport aux 1,8 million de décès officiellement signalés.

Etienne a dit « la moitié de ceux-ci » des décès ont eu lieu dans les Amériques, soulignant l’impact de la pandémie sur la région.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!