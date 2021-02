Les cas en retard font passer les décès dus au COVID-19 en Californie à plus de 50000

LOS ANGELES (AP) – Le comté de Los Angeles a fait état mercredi de 806 autres décès dus au coronavirus pendant la vague hivernale, poussant le bilan de la Californie à plus de 50000, soit environ un dixième du total américain de la pandémie.

Le comté, qui compte un quart des 40 millions d’habitants de l’État, a déclaré que les décès se sont principalement produits entre le 3 décembre et le 3 février. peage.

«Il est navrant de rapporter ce grand nombre de décès supplémentaires associés au COVID-19 et un rappel dévastateur du terrible bilan que la vague hivernale a causé à tant de familles à travers le comté», a déclaré Barbara Ferrer, directrice de la santé du comté de Los Angeles. dans un rapport.

L’Université Johns Hopkins a estimé le nombre total de décès dus au COVID-19 en Californie à 50890.

Le chiffre sombre survient quelques jours après que les États-Unis ont enregistré un demi-million de morts.

Alors que l’État le plus peuplé du pays a le plus grand nombre de décès par COVID-19 aux États-Unis, il est classé 25e pour le nombre de cas par habitant en raison de sa grande population.

Le nombre de morts a grimpé précipitamment au milieu d’une vague d’automne et d’hiver qui a commencé à diminuer à mesure que les cas et les hospitalisations diminuent. Le comté de Los Angeles a signalé mercredi 136 décès supplémentaires, représentant près de la moitié des 314 décès supplémentaires de l’État.

L’État a commencé à assouplir davantage les restrictions sur les entreprises après avoir levé une ordonnance de maintien à la maison il y a environ un mois. Le gouverneur Gavin Newsom a promis de rouvrir bientôt les écoles malgré l’opposition des syndicats d’enseignants.

Il a fallu 10 mois à l’État pour faire 25 000 morts la veille du Nouvel An et moins de deux mois pour que ce nombre double.

Lorsque l’État a atteint la barre des 40 000 morts le 30 janvier, il avait enregistré 3 800 décès la semaine précédente. Selon les chiffres d’état rapportés jusqu’à mardi, il a enregistré 2370 décès au cours de la semaine dernière.

En raison du décalage entre l’infection, la maladie, l’hospitalisation et le décès, le nombre de décès a diminué plus lentement que les infections. Mais les décès devraient continuer à baisser.

Les décès ont frappé particulièrement durement les pauvres et les communautés latinos et noires. Les personnes qui occupent des emplois essentiels sont plus exposées au virus et sont plus susceptibles de le ramener à la maison à d’autres personnes qui partagent des quartiers surpeuplés.

Le taux de mortalité des Latinos est 21% plus élevé que le chiffre dans tout l’État et 7% plus élevé pour les Noirs, selon le département d’État de la Santé publique.

Les Latinos représentent une pluralité de la population – 39% – mais 55% des cas et 46% des décès. Les Noirs représentent 6% de la population de l’État et représentent 4% des cas et 6% des décès. Les Blancs, en comparaison, représentent 37% de la population mais seulement 20% des cas et 32% des décès.

Les taux de cas sont 38% plus élevés dans les communautés où le revenu annuel médian est inférieur à 40 000 $.