Les cas d’étudiants Covid montent au plus haut niveau depuis janvier, craignant que les écoles ne soient contraintes de fermer en raison de la variante Delta

Les cas de COVID parmi les étudiants ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier, craignant que les écoles ne soient contraintes de fermer en raison de la variante Delta.

Un énorme 214 000 élèves s’auto-isolaient à la maison en raison d’un « contact potentiel » avec un cas de Covid au cours de la troisième semaine de juin – contre 71 900 la semaine précédente.

Un membre du personnel prend la température d’un enfant à l’école Harris Academy’s Shortland de Londres Crédit : Getty

Le nombre d’épidémies dans les écoles et les collèges britanniques est passé de 96 à 148 au cours de la semaine précédant le 20 juin Crédit : Getty

Et 16 100 élèves étaient à la maison avec un cas suspect de Covid au cours de la même période – contre 10 600 sept jours plus tôt.

Le nombre d’épidémies dans les écoles et les collèges est passé de 96 à 148 – une augmentation de 54% – au cours de la semaine précédant le 20 juin, rapporte le Sunday Times.

Les dernières données du gouvernement montrent une augmentation hebdomadaire de 70% des cas positifs de Covid chez les enfants âgés de cinq à neuf ans – principalement pour la variante Delta identifiée pour la première fois en Inde.

Il y a également eu une augmentation de 56% des cas chez les enfants âgés de 10 à 14 ans.

Dans la population britannique, les infections à Covid ont augmenté de 80% en une semaine, 18 270 nouveaux cas ayant été enregistrés samedi – le nombre quotidien le plus élevé depuis cinq mois.

Steve Chalke, fondateur de la fiducie Oasis, qui gère des académies à travers l’Angleterre, a averti que les écoles devenaient des « centres d’incubation pour la nouvelle variante Delta ».

« La tendance est à la hausse dans les écoles et ce depuis trois semaines. Nous ne semblons pas avoir atteint le pic de cette troisième vague », a-t-il déclaré au Times.

« L’impact sur les enfants dans les écoles et sur leurs enseignants et leurs parents est important. Nous avons envoyé des dizaines de bulles à la maison. Nous n’avons encore fermé aucune école mais nous sommes sur le fil du rasoir. »

Chalke a également averti que de nombreux adolescents et enseignants sont gravement malades avec de longs symptômes de Covid.

Et Kevin Courtney, secrétaire général adjoint du National Education Union, a déclaré que les cas devraient doubler trois fois avant la fin du mandat le mois prochain.

Il a averti qu’il y avait « toutes les chances que beaucoup plus d’enfants s’auto-isolent ».

Mais les parents ont commencé à remettre en question la stratégie du gouvernement consistant à envoyer des bulles entières de 100 enfants à la maison pour s’isoler pendant 10 jours lorsqu’un élève a un test positif.

Il existe plusieurs essais sur les principaux vaccins en cours chez les enfants Crédit : AFP

L’organisme de réglementation des médicaments du Royaume-Uni, la MHRA, a récemment autorisé Pfizer chez les enfants âgés de 12 à 15 ans Crédit : Getty

Les chiffres de la semaine au 19 juin montrent que sur 214 000 enfants qui n’étaient pas scolarisés, seuls 9 000 élèves avaient un cas confirmé de Covid.

De nombreux chefs d’établissement espèrent un déploiement de vaccins pour les écoliers cet été afin de freiner le chaos de l’auto-isolement et la propagation galopante du virus parmi les élèves.

Mais les experts du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination n’ont pas encore annoncé s’il était nécessaire de frapper tous les enfants et adolescents du Royaume-Uni.

Il existe plusieurs essais sur les principaux vaccins en cours chez les enfants.

Pfizer et Moderna ont révélé des résultats jusqu’à présent, et ils sont prometteurs.

Les essais ont révélé que les jabs Pfizer et Moderna étaient efficaces à 100% pour prévenir la maladie de Covid chez les 12 à 15 ans.

Après les résultats étonnants de Pfizer en mars, le régulateur britannique des médicaments, la MHRA, a autorisé le jab chez les enfants âgés de 12 à 15 ans début juin.

Lorsque Moderna a recherché des cas plus bénins après une dose, le vaccin s’est toujours avéré efficace à 93%.

Moderna a également demandé l’autorisation d’utiliser son jab chez les 12 à 17 ans.

Les parents ont à nouveau été obligés de scolariser les enfants à la maison à mesure que les cas augmentent Crédit : AFP

Un expert a déclaré que le risque de décès chez les enfants à cause du virus est littéralement «un sur un million» Crédit : Getty

Mais il est peu probable qu’une décision de vacciner tous les enfants de 12 à 17 ans soit recommandée par les experts britanniques en vaccins de façon imminente, rapporte la BBC.

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du JCVI, a précédemment déclaré qu’il existe des « dilemmes éthiques » lorsqu’il s’agit de vacciner les enfants.

Et Calum Semple, professeur de santé infantile et de médecine des épidémies à l’Université de Liverpool, a souligné que le risque de décès chez les enfants à cause du virus est littéralement « un sur un million ».

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 le 16 juin: « Nous savons que dans les vagues 1 et 2 réunies, il y a eu 12 décès d’enfants – en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande réunis – et c’est rare, car il y en a environ 13 à 14 millions d’enfants au Royaume-Uni.

« Nous parlons donc de vacciner les enfants ici principalement pour protéger la santé publique et réduire la transmission. »

Et le professeur Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, s’est demandé s’il valait la peine d’offrir des vaccins aux enfants alors que cela aurait peu d’avantages cliniques.

Il a déclaré: « Les enfants courent un risque extrêmement faible de tout résultat indésirable, en particulier la mort, résultant de Covid.

« Les vacciner apporterait largement des avantages à d’autres – des adultes, y compris des enseignants, qu’ils pourraient infecter par le virus si les enfants eux-mêmes sont infectés.

« Nous ne savons pas avec certitude que la vaccination des enfants réduira notablement leur éventuelle transmission du virus à d’autres… »