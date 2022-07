Les cas d’escroquerie aux grands-parents se multiplient au Canada

Partout au pays, la police et les experts en prévention de la fraude avertissent les Canadiens d’être vigilants face à l’augmentation des signalements d'”escroqueries par les grands-parents” ciblant les personnes âgées.

En 2021, le Centre antifraude du Canada a reçu des rapports sur 379 cas impliquant 115 victimes, avec plus de 1,7 million de dollars de pertes. Mais depuis le début de 2022, le centre indique qu’il y a eu 674 cas impliquant 273 victimes et entraînant des pertes de 2,7 millions de dollars.

“Nous examinons presque le double du nombre de signalements, et nous sommes un peu plus de la moitié de l’année. C’est donc très alarmant”, a déclaré à CTVNews.ca Jeff Horncastle, responsable par intérim de la clientèle et des communications pour le centre. un entretien téléphonique vendredi.

La police de tout le Canada et le Centre antifraude du Canada affirment que ces escroqueries, également appelées escroqueries d’urgence, impliquent généralement un fraudeur se faisant passer pour un petit-enfant, une nièce ou un neveu de la victime au téléphone, affirmant qu’il a un besoin urgent d’argent après une arrestation ou un accident. .

“Les escrocs vont faire beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux”, a déclaré Horncastle. “Il y a tellement d’informations disponibles en ligne que dans de nombreux cas, les suspects peuvent en fait avoir le nom d’un petit-enfant lorsqu’ils appellent.”

La police de tout le Canada affirme que l’escroc aura souvent l’air en détresse et commencera à pleurer. L’escroc peut alors changer de voix ou remettre le téléphone à un autre escroc pour se faire passer pour un policier, un agent de cautionnement ou un avocat dans le cadre de l’opération.

Horncastle dit que le paiement est généralement exigé en espèces, bien que les escrocs puissent parfois demander un virement bancaire ou un paiement par dépôt direct. Si la victime accepte de payer, Horncastle explique que l’escroc arrangera généralement quelqu’un pour venir au domicile de la victime pour récupérer l’argent, mais ils peuvent également demander que l’argent soit envoyé par la poste.

Dans la région de Vancouver, un homme de 80 ans a perdu 16 000 $ la semaine dernière, tandis qu’une femme de 76 ans a fini par perdre ses économies de 30 000 $ dans un incident distinct.

La police de Winnipeg a déclaré jeudi qu’il y avait eu au moins 15 rapports d’escroqueries de grands-parents au cours des six derniers jours, entraînant des pertes de 100 000 $.

Des escroqueries similaires ont également ciblé des victimes partout en Ontario, de Sault Ste. Marie au comté d’Essex. La police d’Ottawa a déclaré la semaine dernière qu’elle avait reçu des rapports de 20 personnes au cours des sept jours précédents ayant été fraudées de 10 000 $ à 30 000 $. En mars, la police de Toronto a déclaré que 80 personnes âgées avaient été escroquées pour un total de 1,1 million de dollars depuis mars 2021.

COMMENT SE PROTÉGER ET PROTÉGER SES PROCHES

Si vous recevez un appel téléphonique suspect de la part d’une personne prétendant être un membre de la famille, Horncastle vous conseille de raccrocher et de contacter ce membre de la famille “directement avec le numéro que vous avez pour lui”.

Le même conseil s’applique si l’appelant prétend être un agent des forces de l’ordre. Horncastle dit que vous devriez raccrocher et appeler votre service de police local pour vérifier la légitimité de l’appel.

“Souvent, si vous écoutez cet instinct, cette voix dans votre tête qui vous dit que ça ne sonne pas bien, normalement cet instinct a raison”, a-t-il déclaré.

Même si le numéro affiché sur l’identification de l’appelant semble exact, Horncastle avertit que les escrocs peuvent utiliser l’usurpation d’identité de l’appelant afin de donner l’impression que l’appel provient d’un numéro de téléphone de police légitime.

“C’est toujours mieux de faire l’appel sortant vous-même”, a-t-il déclaré.

Partout au Canada, la police exhorte également les Canadiens à avertir leurs proches âgés d’être vigilants face à ces escroqueries.

« C’est important d’avoir ces conversations, que ce soit vos parents, vos grands-parents. S’il s’agit d’une personne proche de vous qui est une personne âgée qui n’est peut-être pas directement de la famille, veuillez avoir cette conversation avec elle », a déclaré le const. Jay Murray du service de police de Winnipeg a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi.

Les services de police soulignent également que, contrairement aux États-Unis, le Canada n’a pas de système de cautionnement en espèces et s’appuie plutôt sur des cautions, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de l’argent comptant pour libérer un accusé de sa détention.

Si vous pensez être ou avoir été victime d’une fraude, le Centre antifraude du Canada vous conseille de contacter votre service de police local et d’appeler le centre au 1-888-495-8501 ou de déposer un rapport via le système fédéral de signalement des fraudes.



Avec des fichiers de CTV News Winnipeg, CTV News Vancouver, CTV News Ottawa, CTV News Toronto et CTV News Northern Ontario.