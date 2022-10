Les cas de VRS sont en hausse au Canada, laissant les parents inquiets

Depuis le début de la garderie en mars, la fille de Lydia Ip, âgée de deux ans, a été diagnostiquée avec le virus respiratoire syncytial (VRS) au moins quatre fois, a-t-elle déclaré.

L’infection la plus récente de sa fille le 17 octobre l’a amenée à passer plusieurs jours à l’hôpital Cortellucci Vaughan à Vaughan, en Ontario. Le VRS, une infection infantile courante, affecte les poumons et les voies respiratoires, entraînant généralement des symptômes de rhume tels que l’écoulement nasal, la toux et la fièvre.

Mais le virus peut également provoquer d’autres infections, comme la pneumonie. Ce fut le cas de la fille d’Ip, qui souffrait également d’une infection de l’oreille et a vu son niveau de saturation en oxygène chuter à 80 %.

“Le VRS l’a en fait rendue plus malade que le COVID”, a déclaré Ip à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi, faisant référence à l’infection au COVID-19 de sa fille en avril. “Avec le VRS, sa toux était beaucoup plus sévère au point qu’elle a vomi… COVID ne la dérangeait pas autant.”

Ip est l’un des nombreux Canadiens qui ont contacté CTVNews.ca pour partager l’expérience récente de leurs enfants avec le VRS. Les réponses envoyées par e-mail n’ont pas toutes été vérifiées de manière indépendante.

Les cas de VRS sont à la hausse au Canada. Selon le dernier rapport sur les virus respiratoires de l’Agence de la santé publique du Canada, il y a eu une augmentation constante des tests positifs pour le VRS à travers le pays depuis le début septembre, particulièrement au Québec.

“L’activité du virus respiratoire syncytial (486 détections ; 3,5 % positifs) est supérieure aux niveaux attendus pour cette période de l’année”, indique le rapport se terminant le 15 octobre. Semblable à la grippe, les épidémies de VRS ont tendance à se produire par vagues saisonnières qui vont de l’automne à fin du printemps.

Cela survient à un moment où les salles d’urgence partout au Canada sont déjà aux prises avec de longs temps d’attente et des pénuries de personnel. Ip a déclaré avoir été témoin de cela lorsqu’elle a emmené sa fille à l’hôpital pour une précédente infection par le VRS le mois dernier. Le manque de lits pédiatriques disponibles signifiait que sa fille devait attendre près de 20 heures pour un lit, a déclaré Ip. Aux États-Unis, une augmentation des cas de VRS chez les jeunes enfants submerge également les hôpitaux pédiatriques du Connecticut et de l’Illinois.

Selon l’ASPC, il n’existe aucun traitement ou vaccin spécifique contre le VRS. Cela laisse des parents comme Ip inquiets de ce à quoi pourraient ressembler les infections ultérieures pour leurs enfants.

« Il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire, mais nous préparer au début de [the] Suivant [infection]», a écrit Ip dans un courriel à CTVNews.ca le 24 octobre.« C’est une période tellement stressante en tant que parent, surtout quand vous êtes si nerveux de ne pas savoir quand le prochain arrivera et à quel point ce sera mauvais.

‘VOUS DEVEZ VRAIMENT SORTIR’

Rebecca St. John, basée à Calgary, a déclaré que le VRS avait frappé particulièrement durement le plus jeune de ses trois enfants. Sa fille de 18 mois non seulement tousse, mais souffre de fièvres qui durent plusieurs jours à la fois, a-t-elle déclaré. Le 21 octobre, la fille de St. John’s a reçu un diagnostic de VRS par son médecin de famille et a reçu des antibiotiques pour sa toux.

“C’est très préoccupant”, a-t-elle déclaré lundi à CTV News Toronto. « Depuis que les gens ont [started] enlever leurs masques [and] Les restrictions COVID ont été levées, c’est tellement pire qu’avant – la toux est pire, le nez qui coule est pire, la congestion est tellement pire.

Son fils de deux ans est également infecté par le VRS, a déclaré St. John, toussant au point de vomir. St. John a dit qu’elle n’avait jamais vu l’un de ses enfants aussi malade auparavant.

L’augmentation des cas de VRS cette année est attribuée à la mise en œuvre de moins de restrictions de santé publique conçues pour freiner la propagation du COVID-19. D’août 2020 à mai 2021, l’ASPC a enregistré 239 cas confirmés de VRS. C’était à l’époque où les provinces et les territoires du Canada avaient imposé des confinements, ainsi que des mesures de port de masque et de distanciation physique. Au cours de la saison 2019 à 2020, il y a eu 18 860 cas confirmés de VRS.

Selon les experts, le manque d’exposition aux virus au cours des deux dernières années a rendu les jeunes enfants plus vulnérables aux infections.

“Je pense que leur système immunitaire n’a tout simplement pas vu le nombre de virus qu’un enfant typique aurait vus avant la pandémie”, a déclaré à CNN le Dr Thomas Murray, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à la Yale School of Medicine.

Les cas graves de VRS peuvent nécessiter une hospitalisation, selon l’ASPC, où les enfants qui ont du mal à respirer peuvent recevoir de l’oxygène. Mais de nombreuses infections finissent par être de simples rhumes et disparaissent généralement d’elles-mêmes après une semaine ou deux, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Jusqu’à présent, St. John a déclaré qu’elle n’avait eu à emmener aucun de ses enfants à l’hôpital, mais elle continue d’utiliser des humidificateurs et de leur donner du Tylenol pour les aider à éliminer leur congestion.

“Il s’agit vraiment de les garder à l’aise [and] en s’assurant qu’ils boivent leurs liquides », a déclaré St. John. “En dehors de cela, vous devez vraiment vous en sortir.”

TRAITEMENT ET PRÉVENTION

Pour Monica Kapac, l’infection par le VRS de son fils a été un choc, a-t-elle déclaré.

“Je savais que le RSV circulait, mais … je pensais juste que nous étions probablement au pire”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi.

Ce qui a commencé comme un simple rhume s’est transformé en une forte fièvre, a déclaré Kapac, ainsi qu’un essoufflement, une respiration sifflante, des vomissements et une toux. Après l’avoir emmené au centre de santé et de bien-être d’Okotoks le 20 octobre, son fils de 11 mois a reçu un diagnostic de VRS. De là, il a été transféré à l’hôpital pour enfants de l’Alberta à Calgary. Quelques jours plus tard, son fils est sorti de l’hôpital et son état s’est depuis amélioré, a-t-elle déclaré.

Selon le CDC, le meilleur moyen de soulager les symptômes associés aux infections à VRS consiste à prendre des médicaments contre la douleur et la fièvre en vente libre, tels que l’acétaminophène ou l’ibuprofène, et à boire des liquides pour prévenir la déshydratation. Pour l’instant, Kapac donne à son fils Tylenol ou Advil pour gérer sa fièvre et le maintient hydraté avec beaucoup de liquides, a-t-elle déclaré.

Son plus grand conseil aux parents est de faire confiance à leur instinct si leurs enfants sont malades et de ne pas hésiter à leur demander l’aide dont ils ont besoin.

“Faites confiance à votre instinct – si quelque chose semble un peu bizarre ou si quelque chose vous inquiète, il est certainement préférable de le faire examiner”, a déclaré Kapac. “Si nous ne l’avions pas accueilli, alors qui sait ce qui aurait pu se passer.”

Le Dr Donald Vinh, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université McGill à Montréal, a déclaré que le VRS est assez contagieux, semblable au COVID-19 et à d’autres virus respiratoires.

“Nous assistons à un retour à ce qu’il était avant la pandémie avec ces virus respiratoires, sauf qu’il ne s’agit pas seulement de ces virus respiratoires d’avant la pandémie – ajoutés au mélange, il y a maintenant aussi COVID”, a déclaré Vinh à CTVNews.ca lundi.

Bien que le virus soit courant chez les enfants, il peut également être contracté par des adultes. Deanna Kirkbride a déclaré qu’elle avait maintenant le VRS après que son fils de quatre ans a été infecté par le virus au début du mois. Kirkbride a emmené son fils à l’hôpital Englehart and District après que sa fièvre ait atteint 104 F, où il a reçu un diagnostic de VRS le 20 octobre. En plus de la fièvre, il a également une double otite et une toux.

Kirkbride a déclaré qu’elle avait elle-même une légère fièvre, ainsi qu’un essoufflement et de la fatigue.

“Quand quelque chose comme ça frappe, ça frappe fort”, a déclaré Kirkbride à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi. “Je n’ai pas travaillé pendant près de deux semaines maintenant.”

L’état de son fils s’est depuis amélioré, a déclaré Kirkbride. Elle continue de lui donner du Tylenol et de l’Advil pour gérer sa fièvre, et il prend des antibiotiques pour ses otites.

Une chose que Kirkbride a dit qu’elle espère voir aller de l’avant est une plus grande sensibilisation au virus et à la façon de gérer les symptômes.

“Quand j’ai posté en ligne que j’avais le VRS… mes amis et ma famille n’avaient aucune idée de ce que c’était”, a déclaré Kirkbride. «La santé publique devrait donner plus d’informations et être plus ouverte sur [RSV].

“Ils sont très ouverts sur COVID [but] il y a d’autres trucs là-bas qui peuvent être tout aussi mauvais.



Avec des fichiers du chef du bureau de CTV National News Los Angeles Tom Walters, de la correspondante de CTV National News Heather Wright et des écrivains de CTVNews.ca Michael Lee et Daniel Otis