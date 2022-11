Les cas de VRS en hausse étirent les hôpitaux pour enfants

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les hôpitaux pour enfants du Canada ont du mal à gérer une nouvelle vague de jeunes patients atteints d’infections virales dans ce que les travailleurs de la santé pédiatrique appellent leur version de 2020.

Les professionnels de la santé pédiatrique avertissent que la plupart des hôpitaux pour enfants fonctionnent à 100 % ou plus, que les temps d’attente aux urgences peuvent aller jusqu’à 24 heures et que certaines chirurgies non urgentes sont déjà retardées.

Un germe en particulier, le virus respiratoire syncytial (VRS), a particulièrement poussé les limites des hôpitaux. Le VRS est une infection respiratoire infantile courante qui se traduit normalement par des symptômes de type rhume qui disparaissent après une semaine ou deux, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Cependant, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) avertit que les cas graves de VRS peuvent entraîner une hospitalisation. Le VRS peut également causer des infections bactériennes secondaires, telles que la pneumonie. Il n’existe aucun vaccin contre le VRS ni aucun médicament qui élimine une infection, de sorte que les soins sont normalement centrés sur le traitement des symptômes et des infections secondaires.

Alors que les infections à VRS culminent normalement en décembre et en janvier, le rapport de l’ASPC sur les virus respiratoires du 29 octobre avertit que le nombre de cas de VRS et de grippe A est « supérieur aux niveaux attendus pour cette période de l’année ». Jusqu’à présent, l’agence a détecté 1 045 cas de VRS, avec un taux de positivité de 7 %.

Certains professionnels de la santé attribuent la flambée des infections au VRS au fait que l’éloignement physique et les restrictions de santé publique pendant la pandémie ont empêché les enfants d’être infectés par le virus pendant deux ans, de sorte que leur système immunitaire a moins d’expérience pour le combattre maintenant que ces restrictions ont levé.

Le Dr Robert Barnes, directeur associé des services professionnels à l’Hôpital de Montréal pour enfants, a déclaré que si la poussée virale touche tous les groupes d’âge pédiatriques, les plus jeunes semblent en faire les frais.

“Nous avons un grand nombre de nos très jeunes enfants dans la communauté qui n’ont pas été aussi touchés par ces virus l’hiver dernier ou même l’hiver d’avant”, a déclaré Barnes à CTVNews.ca mercredi. “Donc le virus se propage beaucoup plus, et beaucoup plus vite parmi nos jeunes.”

Pendant ce temps, les hôpitaux de partout au Canada ont déjà dépassé les niveaux de capacité de leurs salles d’urgence et de leurs patients hospitalisés et sont aux prises avec de longs temps d’attente.

Lorsque son fils asthmatique de trois ans, James Pinter, est tombé malade le 17 octobre avec de la fièvre, de la toux, de la congestion et de la léthargie, la mère de Calgary, Michelle Maguire, a décidé qu’il devait consulter un médecin. Son premier choix, l’hôpital pour enfants de l’Alberta, a indiqué un temps d’attente de plus de sept heures en ligne, alors elle a opté pour son deuxième choix, l’hôpital général de Rockyview.

“Tous les temps d’attente dans les hôpitaux sont inondés en ce moment”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Mais le médecin que nous avons vu à l’hôpital nous a fait savoir que pratiquement tous les enfants qu’ils voient présentent des symptômes du VRS.”

James a reçu un diagnostic de VRS et a été libéré ce jour-là pour récupérer à la maison. Maguire a dit qu’il se sentait beaucoup mieux, mais que c’était la maladie la plus grave que son enfant aîné ait eue.

UN PROBLÈME NATIONAL

Emily Gruenwold, présidente et chef de la direction de Children’s Healthcare Canada, a déclaré que des conversations comme celle que Maguire a eue avec le médecin de l’hôpital général de Rockyview se déroulent actuellement dans les hôpitaux du Canada.

“Partout au pays, presque sans exception, nos hôpitaux pour enfants fonctionnent tous à 100% ou plus”, a déclaré Gruenwold à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Une partie de ce qui entraîne des taux d’occupation élevés, a-t-elle dit, est la pénurie continue d’Advil et de Tylenol pour enfants dans tout le pays.

“Les parents voient leurs petits ne pas se sentir au mieux, peut-être aux prises avec une forte fièvre, des courbatures et des maux de tête et ils essaient de contrôler ces symptômes à la maison”, a déclaré Gruenwold.

Lorsqu’ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin pour traiter ces symptômes sur les tablettes des pharmacies, elle dit qu’ils se tournent souvent vers les services d’urgence des hôpitaux.

Gruenwold a déclaré que le CHU Sainte-Justine, à Montréal, fonctionnait à 300% d’occupation cette semaine et que, jeudi matin, l’USI pédiatrique du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) fonctionnait à 200%.

HSC Children’s, à Winnipeg, au Manitoba, a signalé le 27 octobre que son service d’urgence avait accueilli en moyenne 139,5 patients par jour en septembre, soit une augmentation de près de 11 % d’une année sur l’autre.

Dans une interview accordée à CTV News Channel mercredi, Bruce Squires, président du McMaster Children’s Hospital, a déclaré que le taux d’occupation des patients hospitalisés approchait les 135 %.

“Alors que nos équipes travaillent pour répondre à ce niveau de demande, nous avons dû ouvrir quotidiennement un nombre important de lits supplémentaires”, a-t-il déclaré.

Squires a attribué la situation dans son hôpital à l’aboutissement de plusieurs facteurs, notamment la pandémie de COVID-19 en cours et un “pic important” d’infections virales, notamment le VRS et la grippe. Les retards liés à la pandémie pour les traitements pédiatriques spécialisés, a-t-il dit, ont également entraîné un afflux de jeunes patients qui sont plus malades qu’ils ne devraient l’être.

“Malheureusement, cela semble se produire en même temps et cela a entraîné, pour nous à McMaster Children’s, un nombre sans précédent d’enfants se présentant à notre service d’urgence”, a-t-il déclaré, ainsi qu’un “nombre sans précédent qui nécessite soit une hospitalisation admission ou, dans certains cas, une admission dans nos unités de soins intensifs. »

Le personnel fait face à une situation similaire à l’Hôpital de Montréal pour enfants, où Barnes travaille. L’hôpital a enregistré un taux d’occupation des urgences de 193 % mardi soir, contre un taux d’occupation moyen de 113 % à peu près à la même époque en 2019. L’unité de soins intensifs de l’hôpital est occupée à environ 115 % tandis que l’unité médicale fonctionne à environ 106 pour cent.

Selon le personnel de l’hôpital, les temps d’attente aux urgences pour les visiteurs les moins critiques de l’hôpital se situent entre 18 et 24 heures.

Diane Piques a emmené sa fille de huit ans, Chloe Santangeli, à l’hôpital le 8 octobre. Chloé, qui souffre d’asthme, semblait avoir une infection virale et avait du mal à respirer. Elle a reçu un diagnostic de VRS et de pneumonie et a été admise pendant la nuit afin qu’elle puisse recevoir des antibiotiques IV et de l’oxygène supplémentaire. Chloé se remet lentement, mais Piques est hantée par l’expérience et par le nombre d’autres enfants à l’étage de sa fille à l’hôpital qui semblaient lutter contre la même maladie.

“Tout l’étage où elle se trouvait avait soit une pneumonie, soit le virus”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Le médecin qui l’a vue a dit qu’elle n’avait jamais vu une augmentation comme celle-ci, jamais.”

Barnes a déclaré que l’hôpital ne réservait pas d’étages pour des maladies spécifiques, mais qu’il n’était pas surpris que cela ait semblé être le cas pour Piques.

“Il n’y a pas d’étage dédié au VRS ou à la pneumonie”, a-t-il déclaré. “Cependant, nous sommes tellement débordés que cela ne me surprendrait pas si à peu près tous les patients d’un étage particulier pouvaient avoir ce problème.”

L’hôpital a ajouté plus de lits pour les admissions qu’il n’en aurait normalement besoin pour cette période de l’année, et Barnes a déclaré que ces admissions ont commencé à déplacer des ressources pour d’autres domaines, comme la chirurgie.

“Cela a eu un impact sur notre capacité à mener à bien notre programme chirurgical pour les enfants qui ont besoin d’une opération, ou qui ont besoin d’un lit d’hôpital ou d’un lit de soins intensifs après une intervention chirurgicale”, a déclaré Barnes.

En conséquence, certains patients qui ont attendu des semaines ou des mois pour une intervention chirurgicale peuvent devoir attendre un peu plus longtemps. Heureusement, a déclaré Barnes, l’hôpital n’a pas eu à reporter les opérations d’urgence ou les interventions chirurgicales liées au cancer.

Pour gérer l’afflux d’admissions, Cindy McCartney, directrice associée des soins infirmiers, a déclaré que l’hôpital s’était fortement appuyé sur le personnel pour faire des heures supplémentaires volontaires. Elle a comparé l’expérience actuelle des hôpitaux pour enfants aux expériences des hôpitaux généraux tout au long de la pandémie de COVID-19.

“Je pense que tout le monde est fatigué”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca mercredi. “Je pense que le système de soins de santé pour adultes a traversé une période très difficile pendant le COVID, et c’est comme notre COVID, et la demande de notre personnel est très élevée.”

Gruenwold a fait la même comparaison.

“On dirait que c’est notre moment de 2020”, a-t-elle déclaré. « En 2020, lorsque la pandémie est apparue, nous avons constaté des niveaux de soins et des résultats inacceptables pour nos populations de personnes âgées. Maintenant, nous constatons la même chose pour nos enfants.

COMMENT LES PARENTS PEUVENT AIDER

Gruenwold croit qu’il incombe aux gouvernements provinciaux et fédéral de donner aux hôpitaux et au système de santé du Canada les ressources dont ils ont besoin pour être plus résilients et mieux préparés à faire face aux crises de santé publique.

Cependant, elle, Squires, Barnes et McCartney ont tous convenu que pour l’instant, les parents peuvent prendre des mesures pour s’assurer qu’ils utilisent les services de santé appropriés afin de préserver la capacité hospitalière pour les enfants qui en ont le plus besoin.

“Il est utile de revoir vos options lorsque vous avez des inquiétudes concernant la santé de votre enfant”, a déclaré Squires. “Certainement, en cas d’urgence, assurez-vous d’appeler le 911 ou de vous rendre directement à un service d’urgence.”

Cependant, dans les cas où une maladie ne semble pas aussi grave, Squires a déclaré que les parents peuvent parfois profiter de la clinique d’urgence après les heures de travail de leur fournisseur de soins primaires, si cette clinique offre un traitement pédiatrique.

Pour les familles qui n’ont pas de fournisseur de soins primaires ou dont les cliniques de soins primaires sont fermées, les provinces et les hôpitaux offrent des services de triage et de consultation en ligne et par téléphone. Par exemple, les Québécois peuvent appeler le 811 pour décrire leurs symptômes, recevoir des conseils sur les options de soins les plus appropriées et prendre rendez-vous par téléphone. L’Ontario offre un service similaire en télésanté.

Certains hôpitaux pour enfants, comme le CHEO et l’Hôpital pour enfants McMaster, offrent un service de triage par téléphone qui permet aux parents de parler à une infirmière praticienne ou à un médecin du service des urgences qui peut aider à déterminer les besoins en matière de soins d’un enfant avant qu’une famille ne quitte son domicile.

Enfin, Gruenwold a encouragé les parents à s’assurer qu’eux-mêmes et leurs enfants sont à jour de toutes leurs vaccinations de routine et de leurs vaccins contre le COVID-19, afin de réduire la pression globale sur le système de santé.

“Même avant qu’ils ne tombent malades, nous encourageons les parents à rattraper leurs enfants dans les vaccinations de routine et à s’assurer qu’ils ont leur vaccin contre la grippe et leurs rappels COVID pour les préparer au succès”, a-t-elle déclaré.



Avec des fichiers de la productrice de CTVNews.ca Jennifer Ferreira, de l’écrivain de CTVNews.ca, de la productrice Olivia Bowden, de la correspondante de CTV National News Heather Wright et de l’écrivain de CTVNews.ca Daniel Otis.