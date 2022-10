Les cas de VRS augmentent. Voici ce qu’il faut savoir

Les virus respiratoires comme le COVID-19 et la grippe se propagent souvent et culminent en hiver, lorsque les gens voyagent pour les vacances et passent plus de temps à l’intérieur et respirent le même air. Nous avons déjà été prévenus que nous allons probablement avoir un rude saison de la grippe cette année, car les mesures de santé publique comme le port du masque sont supprimées après quelques années de précautions contre le COVID-19. Mais les parents pourraient être particulièrement inquiets maintenant au milieu des rapports de plus d’enfants que d’habitude tombent malades avec le virus respiratoire syncytial, ou VRS, et les vagues d’infection commençant plus tôt que la normale.

Tout le monde peut contracter le VRS, mais les bébés, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont particulièrement vulnérables au VRS grave, qui peut provoquer une pneumonie ou une bronchite et nécessiter une hospitalisation. Alors que presque tous les enfants auront au moins une infection par le VRS avant leur deuxième anniversaire et que la plupart se rétablissent à la maison, il est important de connaître les signes d’une infection plus grave afin d’obtenir les soins dont vous avez besoin.

Qu’est-ce que le VRS ? Comment se propage-t-il ?

Le virus respiratoire syncytial est un virus respiratoire courant, ce qui signifie qu’il est se propager aux autres par de minuscules gouttelettes du nez ou de la gorge d’une personne infectée. Vous l’obtenez lorsque ces gouttelettes pénètrent dans vos yeux, votre nez ou votre gorge, soit par contact avec une personne malade, soit en touchant une surface contaminée alors toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le virus vit sur des surfaces dures (comme des berceaux) pendant des heures. Le VRS ne vit pas aussi longtemps sur les surfaces molles, comme la peau ou les tissus. Selon le CDC, c’est la cause la plus fréquente de bronchiolite et de pneumonie chez les bébés de moins de 1 an.

Les adultes peuvent-ils attraper le VRS des enfants ?

Oui. Les enfants contractent généralement le VRS à l’école ou à la garderie et le ramènent à la maison d’autres membres de la famille. La plupart des adultes, cependant, auront des symptômes légers ou inexistants du VRS.

Certains adultes, y compris les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou les adultes avec problèmes pulmonaires ou cardiaques peut avoir une maladie ou des complications plus graves.

Quels sont les symptômes chez les enfants et les bébés ?

Les symptômes apparaissent généralement environ quatre à six jours après avoir été infecté ou exposé, selon le CDC. Les signes courants incluent :

Nez qui coule

Éternuer

Diminution de l’appétit

Toux ou respiration sifflante

Fièvre

Dans très jeunes nourrissons ou bébés, cependant, les seuls symptômes peuvent être l’irritabilité et l’irritabilité; diminution de l’activité ou comportement plus fatigué que la normale ; ou des difficultés respiratoires, y compris des pauses dans la respiration.

Filadendron/Getty Images



Signes que vous devriez emmener votre enfant à l’hôpital

Si vous ou votre enfant ne présentez que des symptômes légers, un traitement supplémentaire ne sera probablement pas nécessaire en dehors de votre domicile. Mais selon la Cleveland Clinic, votre enfant peut avoir besoin de recevoir des liquides intraveineux (avoir une intraveineuse) si son une respiration rapide les empêche de boire et de rester hydraté. Selon la clinique, environ 3 % des enfants atteints du VRS devront être hospitalisés et la plupart pourront rentrer chez eux dans les deux à trois jours.

Si votre enfant a du mal à respirer, s’il ne peut pas boire ou si ses symptômes s’aggravent, c’est à ce moment-là que vous devriez appeler votre médecin, selon le CDC. Les très jeunes nourrissons (moins de six mois), les bébés nés prématurément et les enfants qui ont un système immunitaire affaibli, des troubles neuromusculaires (difficulté à avaler ou à éliminer le mucus) ainsi que d’autres problèmes de santé ont un plus grand risque de maladie grave de RSV.

Si vous êtes une personne âgée, si vous êtes immunodéprimé ou si vous avez un problème de santé sous-jacent, vous pouvez également être plus à risque de contracter une maladie grave due au VRS. Si vous ou quelqu’un autour de vous avez du mal à respirer, cherchez toujours des soins d’urgence ou des soins médicaux immédiatement.

Traitements du VRS

Le VRS est une infection virale, ce qui signifie que les antibiotiques ne fonctionneront pas. Le traitement du VRS est généralement de soutien, et les médicaments en vente libre (mais jamais l’aspirine pour les enfants) peuvent aider à soulager les symptômes courants comme la toux ou la congestion. Vous devriez consulter votre médecin avant de donner à votre enfant un médicament, même sans ordonnance, car tous les ingrédients des médicaments ne sont pas sans danger pour les enfants et leurs petits corps en pleine croissance.

Les enfants à haut risque qui sont gravement malades sont parfois traités avec une ribivirine antivirale et une immunoglobuline intraveineuse. Le traitement peut également être envisagé pour les adultes immunodéprimés gravement malades. La grande majorité des patients ne nécessitent pas ces interventions.

Pour les nourrissons et les enfants à haut risque, des stratégies préventives sont disponibles, il existe un anticorps monoclonal appelé Palivizumab. Il est administré en injections mensuelles pendant la saison du VRS et destiné aux enfants qui courent un risque plus élevé d’être hospitalisés. Certains enfants éligibles Il s’agirait de bébés nés très prématurés (avant 29 semaines), de jeunes enfants immunodéprimés ou souffrant d’autres problèmes de santé, comme une maladie cardiaque ou une maladie neuromusculaire.

Si vous pensez que votre enfant est à haut risque et pourrait être éligible au traitement, contactez votre médecin.

Existe-t-il un vaccin ?

Il n’y a pas encore de vaccin contre le VRS, mais les scientifiques y travaillent : Johnson & Johnson a commencé des essais internationaux de son vaccin chez les personnes âgées.

Comment éviter le VRS

Étant donné que le VRS est un virus respiratoire, bon nombre des mêmes précautions sanitaires que nous prenons pour d’autres virus réduiront le risque que vous ou votre enfant en souffriez. Cela inclut d’éviter tout contact avec des personnes malades ou présentant des symptômes, d’éviter les endroits intérieurs bondés et de se laver les mains avant de manger ou de se toucher le visage.

Pour les bébés et les jeunes enfants, la prévention pourrait s’étendre à ne pas permettre à d’autres personnes d’embrasser, de tenir ou de toucher votre bébé si vous craignez de contracter le virus. (Vous pouvez également leur demander de se laver les mains et de porter un masque lorsqu’ils tiennent votre bébé.) Idéalement, le CDC dit que les personnes présentant des symptômes de rhume doivent éviter de côtoyer des enfants plus à risque de VRS.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.