Les cas de virus respiratoires augmentent : ce que les parents doivent savoir

Le VRS est l’un des nombreux virus qui peuvent causer une détresse respiratoire chez certains enfants et adultes.



Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus courant qui est devenu encore plus courant ces dernières années et qui cause de nombreux problèmes.

Les cas de VRS augmentaient de façon prévisible en automne et en hiver, mais se produisent essentiellement toute l’année depuis la pandémie.

Quels sont les symptômes du VRS ?

Le virus provoque des symptômes du rhume tels que fièvre, écoulement nasal, congestion thoracique et toux. Mais les symptômes du VRS ont tendance à être un peu pires et à durer un peu plus longtemps que ceux de la plupart des virus du rhume. Et pour certaines personnes, en particulier les nourrissons, cela peut causer des problèmes plus graves. En fait, c’est la principale cause de bronchiolite et de pneumonie chez les enfants de moins d’un an.

Les enfants, les adolescents et même les adultes souffrant d’asthme ou d’autres maladies pulmonaires peuvent également être durement touchés lorsqu’ils attrapent le VRS. Il en va de même pour les personnes atteintes de cardiopathie congénitale, de troubles neuromusculaires comme la sclérose en plaques ou la dystrophie musculaire et d’un système immunitaire affaibli. C’est pourquoi l’augmentation des cas et le fait que le VRS n’est plus seulement une maladie automnale et hivernale sont vraiment regrettables.

Peut-on prévenir le VRS ?

Une injection mensuelle d’un médicament appelé palivizumab peut aider à prévenir la maladie. Seuls certains jeunes enfants y ont droit, en particulier ceux qui sont nés prématurément, ou qui ont une maladie pulmonaire, une maladie neuromusculaire, une maladie cardiaque ou un système immunitaire affaibli. Parlez-en à votre médecin si vous pensez que votre enfant pourrait être admissible.

Alors que le palivizumab est généralement administré entre septembre et mars ou avril (les mois où nous avons traditionnellement vu des cas), l’American Academy of Pediatrics (AAP) encourage également son administration dans les mois intermédiaires, en raison de l’augmentation des cas en dehors de ces mois. .

Comment traite-t-on le VRS ?

Il n’y a pas vraiment de médicaments efficaces pour les infections à VRS ; tout ce que nous pouvons faire, c’est aider les gens à s’en sortir. La plupart du temps, cela signifie utiliser des sprays salins, un humidificateur, de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène, et d’autres choses que nous faisons pour le rhume. Mais certains enfants doivent être hospitalisés, généralement en raison de difficultés respiratoires appelées détresse respiratoire.

Quels sont les symptômes de la détresse respiratoire ?

Les parents doivent être vigilants lorsque les enfants développent des symptômes de rhume. Ceci est particulièrement important pour les enfants qui ont l’un des problèmes de santé mentionnés ci-dessus.

Surveillez tout signe de difficulté à respirer, comme

une toux très fréquente

respiration sifflante audible

aspirer autour des côtes en respirant

gonflement des narines

difficulté à parler, ou un faible cri

pâleur ou une teinte bleue sur la peau

somnolence ou faiblesse inhabituelle.

Si l’un de ceux-ci se produit, consultez immédiatement un médecin. Si rien de tout cela ne se produit mais que l’enfant a une mauvaise toux ou une forte fièvre, cela vaut la peine d’appeler le médecin pour vérifier.

Pendant ce temps, assurez-vous que vous et votre famille couvrez la toux (avec un coude ou un mouchoir, pas votre main) et lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains. Alors que de nombreuses personnes ont cessé de porter des masques, un masque bien ajusté peut aider à prévenir le VRS et d’autres maladies respiratoires. Parlez à votre médecin des cas de VRS – et de COVID-19 – dans votre communauté, afin que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous et votre famille.

