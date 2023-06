Les cas de virus du Nil occidental augmentent dans tout le pays pendant la saison des moustiques

19 juin 2023 – Les autorités sanitaires nationales et locales du pays signalent les premiers cas de virus du Nil occidental de la saison chez l’homme et exhortent les gens à prendre des mesures pour se protéger de la maladie transmise par les moustiques.

Au cours des 2 dernières semaines, de nouveaux cas ont été signalés dans Iowa et Nebraska, s’ajoutant aux rapports précédents de 2023 de l’Arizona, de la Géorgie, de l’Illinois, de la Louisiane, de l’Oregon, de la Pennsylvanie et du Wyoming. Un moustique sur un site de surveillance près de Houston a été testé positif la semaine dernière pour le virus potentiellement mortel, incitant les responsables locaux de la santé à commencer des opérations de pulvérisation en soirée dans la zone où le moustique a été trouvé, selon un annonce de la santé publique du comté de Harris.

Selon le CDCqui compile les rapports locaux, il y a eu 13 cas humains de virus du Nil occidental en 2023. En 2022, il y a eu 1 126 cas, dont 90 décès.

Parmi les 13 cas signalés cette année au CDC jusqu’à présent, huit personnes ajoutent une maladie neuroinvasive grave, ce qui signifie que la maladie s’est propagée au système nerveux. Ces symptômes graves surviennent généralement dans 1 cas sur 150 de virus du Nil occidental et peuvent inclure une encéphalite, qui est une inflammation du cerveau, ou une méningite, qui est une inflammation des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Trois des cas neuroinvasifs se sont produits plus tôt cette année au milieu d’une épidémie dans le comté de Maricopa, AZ, où la maladie est considérée comme endémique, selon un rapport du 28 avril. rapport du CDC.