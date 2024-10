Les cas de VIH augmentent en Alberta, ce qui suscite le besoin d’une vaste sensibilisation, selon les experts

Les médecins et les travailleurs de première ligne surveillent de près l’augmentation significative des taux de VIH en Alberta.

Un rapport annuel d’Alberta Health révèle que le nombre de nouveaux cas de VIH a bondi de 73 pour cent l’année dernière, passant de 293 en 2022 à 507 en 2023.

Les cas signalés ont presque doublé depuis 2019.

« C’est important. C’est dans la direction opposée que nous espérons que les taux et les infections du VIH se produiront », a déclaré le Dr Caley Shukalek, un médecin de Calgary travaillant dans la prévention et le traitement du VIH et des IST (infections sexuellement transmissibles).

Il y a probablement un certain nombre de facteurs qui contribuent à cette tendance, notamment l’évolution démographique, selon Shukalek.

Même si le VIH touche toujours les gais, les bisexuels, les trans et les autres personnes ayant des relations sexuelles avec des hommes, il constate une augmentation des cas dans la communauté hétérosexuelle et parmi les utilisateurs de drogues injectables, particulièrement au Manitoba et en Saskatchewan.

Et l’immigration joue probablement également un rôle, a-t-il déclaré.

À l’échelle provinciale, 54,8 pour cent des cas identifiés l’année dernière ont été acquis à l’extérieur du pays, contre 43 pour cent en 2022. le rapport de septembre 2024 montre.

« À mesure que nous constatons un afflux plus important de personnes au Canada, nous pourrions constater une augmentation ici. Nous voyons également des Canadiens voyager à l’étranger et revenir », a déclaré Shukalek.

Parfois, le VIH est découvert grâce à des tests effectués au cours du processus d’immigration, a-t-il noté.

« En particulier, les demandeurs d’asile qui arrivent ici et qui n’ont peut-être pas subi de dépistage avant leur arrivée finissent par subir un dépistage… et de nouvelles infections sont détectées et le traitement est ensuite commencé », a déclaré Shukalek.

La Dre Ameeta Singh a déclaré que bon nombre des nouveaux arrivants qu’elle voit dans son cabinet d’Edmonton sont déjà traités, peu importe d’où ils viennent.

« Souvent, ils sont déjà supprimés par des charges virales indétectables », a déclaré Singh, professeur clinicien à la division des maladies infectieuses de l’Université de l’Alberta.

« Il s’agit donc simplement d’essayer de les intégrer dans notre système et de les faire passer à des médicaments parfois plus récents… puis de fournir d’autres soutiens englobants », a-t-elle déclaré.

Les progrès médicaux au fil des décennies signifient que le VIH est traitable et considéré comme une « maladie chronique gérable », selon Singh.

« Aujourd’hui, avoir un diagnostic de VIH ne signifie plus que vous devriez être exclu de quoi que ce soit, y compris de l’immigration. »

Pression de première ligne

Les agences de première ligne ressentent les conséquences de l’augmentation du nombre de cas de VIH.

« Nous avons constaté une forte augmentation de la demande pour nos services au cours de la dernière année », a déclaré Finn St. Dennis, responsable de la recherche et de l’évaluation au Queer and Trans Health Collective (QTHC), basé à Edmonton.

« Notre équipe fait de son mieux pour suivre le rythme. Mais la demande dépasse nos capacités. »

Grâce à son travail, St. Dennis constate de nouvelles infections parmi les jeunes de la communauté queer et trans et craint que la sensibilisation ne diminue parmi les Albertains en général.

St. Dennis aimerait voir davantage de financement des gouvernements provincial et fédéral pour les organismes de première ligne, comme le QTHC, qui offre du soutien, notamment des fournitures pour des pratiques sexuelles plus sécuritaires et des conseils à court terme.

« Même d’un point de vue économique, [it] Il est logique d’investir plus tôt dans la prévention que dans le traitement », ont-ils déclaré.

St. Dennis pense également qu’une collecte de données plus détaillées (y compris les taux de transmission parmi les personnes trans, les femmes queer et les personnes non binaires, par exemple) aiderait le personnel de première ligne à concevoir des programmes efficaces.

Katie Ayres, de SafeLink Alberta, a déclaré qu’eux aussi essayaient de comprendre pourquoi les chiffres augmentent.

L’agence travaille à la sensibilisation et a ciblé des programmes de sensibilisation pour entrer en contact avec des personnes originaires de pays ou de régions où le VIH est endémique.

« Parfois, au sein de certaines communautés, parler de santé sexuelle, d’activité sexuelle, d’utilisation du préservatif et de prévention du VIH n’est pas culturellement approprié. » dit-elle.

Il est nécessaire, dit-elle, d’élargir la portée.

« Je pense que nous devons probablement diversifier… l’éducation et la sensibilisation au VIH au-delà des populations traditionnelles que nous avons ciblées en tant que prestataires de soins de santé, qui sont souvent les communautés queer. »

Il est également important de cibler les jeunes Albertains, a-t-elle ajouté, en soulignant une baisse de l’utilisation du préservatif chez les adolescents et les jeunes adultes.

Et des services tels que les sites de consommation supervisée et les programmes d’échange de seringues sont également essentiels, a-t-elle déclaré.

Réponse du gouvernement

Selon le gouvernement de l’Alberta, même si les chiffres pour cette année ne sont pas finalisés, les cas sont en passe d’être similaires à ceux de 2023.

« L’Alberta, comme de nombreuses autres juridictions au Canada et dans le monde, a connu une augmentation rapide des IST au cours de la dernière décennie, y compris le VIH », a déclaré un porte-parole d’Alberta Health dans un courriel.

La province a souligné divers facteurs, notamment « une augmentation de la population, une recherche plus efficace des contacts, une disponibilité accrue du dépistage du VIH dans les organisations communautaires et l’expansion du dépistage rapide au point de service en Alberta ».

Le porte-parole a déclaré que 7 millions de dollars par an étaient versés à des organisations pour la prévention, le dépistage, le traitement et d’autres soutiens des infections sexuellement transmissibles et transmissibles par le sang.

D’autres programmes ciblant la syphilis sont également en place.

Pendant ce temps, sans aucun signe de ralentissement, Shukalek s’inquiète de la capacité du système de santé à suivre le rythme.

« Avons-nous suffisamment de services de santé pour fournir cet accès à tous ces patients ? il a demandé.

« Je m’inquiète aussi… si nous en trouvons autant, combien d’autres n’en avons-nous pas trouvé ? »