Les cas de variole augmentent au Canada

Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait déclaré que le virus MPO constituait une urgence de santé publique internationale, les cas continuent d’augmenter au Canada. La dernière augmentation du nombre de cas découle directement de la négligence des gouvernements fédéral et provinciaux à l’égard de la menace posée par le virus MPO, quelle que soit la clade du virus.

Micrographie électronique à transmission colorisée de particules mpox (rouge) trouvées dans une cellule infectée (bleu), cultivée en laboratoire [AP Photo/NIAID]

À la mi-août, 164 cas ont été enregistrés au pays cette année, dépassant de loin les totaux enregistrés par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en 2023. Le gouvernement a rapidement noté que le pic actuel est bien inférieur aux chiffres observés lors de la propagation initiale du mpox à l’échelle mondiale en 2022, lorsque plus d’un millier de personnes ont été infectées au Canada avant que l’épidémie ne soit déclarée terminée sans ménagement.

La souche clade 1 du mpox fait actuellement des ravages dans certaines régions d’Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo (RDC), ce qui a conduit l’OMS à déclarer en août dernier la deuxième urgence de santé publique de portée internationale (USPI) pour le mpox. Cette déclaration fait suite à l’apparition d’une nouvelle souche de mpox, clade 1b, à la fin de l’année dernière au Sud-Kivu, l’une des 26 provinces situées à l’est de la RDC.

Les premières investigations ont révélé que le virus se transmettait plus facilement d’une personne à l’autre et que l’on craignait que l’infection ne se propage dans la population et qu’elle ne se propage dans toute la région et au-delà des frontières du pays. Avec un taux de mortalité de 3,6 %, il est bien plus mortel que les infections causées par la souche de clade 2b qui s’est propagée dans plus d’une centaine de pays à travers le monde.

Plus récemment, la présence de la souche clade 1b dans la capitale densément peuplée de Kinshasa, située à 2 000 kilomètres à l’ouest de l’épicentre de l’épidémie, suscite de nouvelles inquiétudes. Plus de 17 millions de personnes vivent dans la capitale qui a accès au reste du monde via son aéroport international, ce qui fait craindre que les souches clade 1 du virus mpox ne se propagent de manière incontrôlée dans le reste du monde.

La présence de la souche de clade 1b en Suède et en Thaïlande pourrait être le signe avant-coureur d’une menace bien réelle de propagation de cette souche. L’abandon total de toute forme de réponse à l’épidémie de mpox de clade 2b en 2022 suscite de nombreuses inquiétudes quant à la manière dont les autorités de santé publique réagiront une fois que la souche de clade 1 s’installera.

L’absence de réponse épidémiologique solide de la part des autorités sanitaires canadiennes face à la souche actuelle de MPOX est emblématique de la réponse internationale anti-santé publique à l’échelle mondiale. À chaque instant, les déclarations et annonces de santé publique minimisent les dangers posés par le virus et tentent d’offrir de fausses assurances selon lesquelles ces agents pathogènes ne constituent pas une menace sérieuse et que tous les outils nécessaires sont en place en cas de besoin. Des déclarations comme celle faite par l’administratrice en chef de la santé publique, Theresa Tam, qui a admis que l’absence d’échantillons positifs de clade 1 dans les eaux usées « pourrait changer » devraient faire sourciller.

Le virus MPOX a principalement touché la province de l’Ontario, où 142 cas confirmés ont été signalés depuis le début de l’année. Deux cas ont nécessité une hospitalisation et personne n’est décédé jusqu’à présent.

Peu, voire aucun des cas positifs n’étaient associés à des voyages internationaux. Une fois introduit, le virus a alimenté une vaste épidémie entièrement alimentée par la transmission communautaire locale. Seulement 15 % des cas ont signalé un voyage à l’extérieur de la province dans les 21 jours précédant l’apparition des symptômes et le taux de positivité des tests est supérieur à 27,3 % depuis fin juin, selon le ministère provincial de la Santé.

Cela implique que les autorités sanitaires ont adopté la stratégie « vivre avec le virus » qui a été adoptée dans le cadre de la pandémie de COVID-19 plutôt que de lutter pour éradiquer le virus mpox défigurant et potentiellement mortel.

Les autorités espèrent que les thérapies existantes, principalement l’antiviral Tecovirimat, combinées à une vaccination ciblée des populations à risque, pourront limiter la propagation de la maladie.

Cependant, les personnes à qui il a été recommandé de se faire vacciner à Toronto signalent des retards importants dans la prise de rendez-vous. Étant donné que les vaccins post-exposition doivent être administrés dans les deux semaines suivant l’exposition initiale selon le Bureau de santé publique de Toronto, de tels retards peuvent être catastrophiques dans une épidémie en pleine expansion.

De plus, l’utilisation du Tecovirimat ne semble pas réduire la résolution des lésions de MPOX chez les enfants et les adultes en RDC. Ce qui semble faire la différence en termes de mortalité, c’est l’hospitalisation et la fourniture de soins de soutien de haute qualité. Mais une épidémie généralisée peut très rapidement submerger les établissements de santé, où ils commencent à agir comme vecteurs de propagation de la maladie.

Santé Canada a déclaré que son « approvisionnement suffisant » de vaccins était suffisant pour freiner la propagation du virus MPOX, même si les épidémiologistes et d’autres professionnels de la santé ont critiqué la futilité de cette approche, l’un d’eux cité par CTV News notant que « tôt ou tard, le feu viendra pour vous ».

Un article d’opinion récent dans la revue médicale BMJ Les auteurs ont dénoncé le nationalisme vaccinal des pays riches en ce qui concerne le mpox et ont souligné les similitudes avec la réponse à la COVID-19, où la thésaurisation des vaccins a conduit à des décès incalculables dans les pays les plus pauvres et a finalement facilité l’émergence de variants plus mortels. Les auteurs ont noté les intérêts des entreprises en jeu, expliquant qu’actuellement

Centre de contrôle et de prévention des maladies d’Afrique [reports] Il faudrait environ 10 millions de doses de vaccin pour contrôler l’épidémie, dont seulement 280 000 environ sont disponibles, soit moins de 3 % des besoins estimés, alors même que les pays riches thésaurisent, stockent et refusent de partager les vaccins. Ces mêmes pays ont thésaurisé les vaccins contre la COVID-19, bloqué ou retardé activement la renonciation au brevet qui aurait pu permettre aux pays du Sud de fabriquer des vaccins contre la COVID-19 pendant la pandémie et ont érodé les clauses d’équité du projet d’accord sur la pandémie après le lobbying des grandes sociétés pharmaceutiques.

Le gouvernement canadien affirme qu’il n’a pas l’intention de partager ses réserves de vaccins, qui comprennent des millions de doses de vaccins contre la variole, considérés comme efficaces contre la variole. Avec l’éradication de la variole au début des années 1980, les cohortes plus jeunes n’auront jamais reçu le vaccin contre la variole au cours de leur vie.

Les experts ont noté que les caractéristiques du virus MPOX devraient rendre les efforts visant à freiner sa propagation beaucoup plus faciles à gérer que ceux du COVID, même dans les conditions de surpeuplement des camps de personnes déplacées dans la RDC déchirée par la guerre. Le principal obstacle à la réalisation de cet objectif reste, comme c’est le cas pour la pandémie de COVID-19 en cours, la relégation de la santé publique derrière les intérêts de profit de l’élite dirigeante capitaliste et la division du monde en États-nations concurrents.