La variante sud-africaine s’est propagée davantage au milieu des rapports selon lesquels plusieurs personnes infectées ont reçu une dose de vaccin Covid.

Cela alimente les craintes que la souche puisse effectivement éviter l’immunité créée par la vaccination, comme le montrent les premières études.

Les responsables de la santé ont déclaré hier que 56 autres cas avaient été identifiés, portant le total des cas confirmés à 600.

On craint qu’une épidémie dans le sud de Londres soit l’épicentre, où une énorme opération visant à endiguer la propagation de la variante est en cours.

Des sites de test de surtension ont été mis en place à Wandsworth, Lambeth et Southwark, filtrant des milliers de personnes par jour.

Les tests ont été étendus à Barnet, au nord de Londres, après qu’un autre cas non lié a été trouvé cette semaine, avec des kits de test à domicile livrés en porte-à-porte dans la zone du code postal N3.

Dans la mise à jour de jeudi des cas du ministère de la Protection sociale, il a déclaré que 56 autres cas avaient été découverts jusqu’au 7 avril.

Cela signifie qu’il est peu probable qu’il rende compte des tests de surtension actuellement en cours.

Mais un responsable du NHS Test and Trace a déclaré que plusieurs personnes avaient attrapé le coronavirus après avoir reçu une dose d’un coup de Covid, a rapporté le Financial Times.

Cela suggère que la variante est capable d’échapper à l’immunité construite à partir d’un coup de vaccin Pfizer ou Oxford / AstraZeneca.

Des recherches antérieures d’Oxford ont montré que les personnes en Afrique du Sud n’étaient pas protégées de l’infection par la nouvelle variante.

Mais les scientifiques ont déclaré qu’ils croyaient toujours que le coup empêcherait une maladie grave ou la mort.

Les gens ne sont pas non plus protégés du tout contre Covid dans les deux à trois semaines suivant la prise de la dose, car il n’a pas encore commencé.

Londres « a besoin de restrictions plus strictes »

Les responsables de la santé publique se disent «confiants» dans le déploiement de tests de surtension dans le sud de Londres pour maîtriser l’épidémie.

Et comme les cas sont généralement faibles dans toute la capitale, on a dit aux gens qu’ils n’avaient pas besoin de «rester à la maison» pour arrêter la propagation de la variante sud-africaine.

Cependant, les scientifiques se sont demandé si l’approche était suffisamment prudente, étant donné la dangerosité de la variante sud-africaine.

Le professeur Christina Pagel, directrice de l’Unité de recherche opérationnelle clinique de l’UCL et membre du groupe Independent Sage, a déclaré au Guardian qu’il « serait logique de maintenir les restrictions à Londres plus longtemps ».

Le professeur John Edmunds, épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et membre de Sage, a déclaré que Peston London d’ITV pourrait avoir besoin d’un renforcement des restrictions locales.

Le Dr Zubaida Haque, un autre membre d’Independent Sage, a déclaré au FT. «Je suis extrêmement préoccupé par cela. . . le cheval a peut-être déjà boulonné. «

Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a ajouté que la variante pourrait «nous dévaster complètement» si les responsables de la santé étaient incapables de l’empêcher de se propager dans tout le pays.

La variante sud-africaine est jusqu’à 50% plus transmissible que la souche originale qui a émergé en Chine.

Mais on ne sait pas si elle est plus infectieuse que la souche dominante au Royaume-Uni, la variante «Kent».

Des études ont montré qu’en laboratoire, les anticorps – issus de la vaccination ou d’une infection antérieure – ne fonctionnent pas aussi bien lorsqu’ils sont confrontés à la variante sud-africaine.

Cela a été prouvé dans le monde réel; les essais cliniques de vaccins en Afrique du Sud, où la varint est répandue, ont donné des résultats moins impressionnants.

Par exemple, le vaccin de Johnson & Johnson avait une efficacité de 57% en Afrique du Sud contre 72% aux États-Unis.

Le vaccin de Novavax avait une efficacité de 49% en Afrique du Sud contre 90% au Royaume-Uni.

Cela revient à une mutation que possède la variété sud-africaine, appelée E484K, qui est également présente dans la variante brésilienne.

Cela vient après que le gouvernement a révélé que 77 cas d’une nouvelle variante en provenance de l’Inde avaient été découverts au Royaume-Uni, principalement en Angleterre.

Aucun détail n’a été donné sur la manière dont la variante indienne, officiellement nommée B.1.617, est entrée au Royaume-Uni.

Les Britanniques ne sont actuellement pas autorisés à voyager à l’étranger, sauf si c’est indispensable.

L’Inde ne figure pas sur la «liste rouge» des pays, ce qui signifie que les voyageurs doivent se mettre en quarantaine dans un hôtel à leur retour au Royaume-Uni.