Les États-Unis ont signalé des dizaines de cas supplémentaires de variantes de coronavirus jeudi soir, montrant une plus grande portée de virus qui peuvent se propager plus facilement, éviter certains traitements et immunités, ou les deux.

Le pays compte maintenant 997 cas de variantes connues dans le pays, y compris les premiers cas en Californie et en Caroline du Nord de P.1.351, une variante trouvée pour la première fois en Afrique du Sud avec laquelle certains vaccins et traitements sont moins efficaces.

La variante B.1.1.7, qui se propage plus facilement, a été signalée pour la première fois au Kansas, au Missouri et en Ohio. La plupart des États ont signalé des augmentations relativement modestes de leur nombre depuis les rapports de mardi soir, mais Washington a ajouté 10 nouveaux cas de B.1.1.7 pour atteindre 15; La Louisiane en a ajouté six pour atteindre 14; Maryland en a ajouté cinq pour atteindre 22; et l’Iowa a ajouté cinq cas pour atteindre huit.

La Floride, qui compte 347 cas de variantes et reste loin devant le reste du pays, a signalé quatre nouveaux cas de B.1.1.7. Il n’y a eu aucun nouveau cas de P.1, une variante repérée pour la première fois au Brésil.

Les cas de variantes connues aux États-Unis ont plus que doublé depuis le 31 janvier et ont été multipliés par cinq depuis le 22 janvier.

– Mike Stucka

Dans les gros titres:

►Après des semaines de distribution de vaccins largement limitées aux hôpitaux, aux systèmes de santé et aux services de santé locaux, les vaccins COVID-19 sont sur le point d’être déployés vendredi dans les principales pharmacies, y compris les deux plus grandes chaînes du pays, CVS et Walgreens.

►La Ligue nationale de hockey ajoute des tests rapides le jour du match pour les joueurs à ses protocoles de sécurité dans sa dernière tentative pour endiguer les épidémies potentielles de COVID-19. La ligue a également déclaré que les joueurs et le personnel du club sont tenus de rester à la maison « et de ne pas quitter leur lieu de résidence sauf pour assister aux entraînements et aux matchs, pour faire de l’exercice en plein air individuellement, pour effectuer des activités essentielles (par exemple, aller chez le médecin) , ou pour faire face à des urgences familiales ou autres et à d’autres circonstances extraordinaires. «

►Le principal assistant du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a présenté ses excuses aux législateurs démocrates de l’État, affirmant que l’administration « s’était gelée » lorsqu’elle n’avait pas révélé le nombre total de morts dans les maisons de retraite à cause du COVID-19, ont rapporté le New York Post et CNN. Melissa DeRosa, secrétaire du gouverneur, a déclaré que New York était préoccupée par la pression du ministère de la Justice de Trump et craignait que ce qui avait été dit aux législateurs de l’État ne soit utilisé par les procureurs fédéraux, ont rapporté les médias.

►Les vaccins COVID-19 actuels devraient fonctionner contre les variantes du virus, a déclaré jeudi un scientifique de haut niveau des National Institutes of Health lors de la visite de l’établissement par le président Joe Biden.

►Les personnes entièrement vaccinées qui répondent à certains critères ne seront plus tenues de mettre en quarantaine après une exposition à une personne atteinte du COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

►Les premières doses de vaccin de la Nouvelle-Zélande devraient arriver la semaine prochaine, les travailleurs frontaliers étant vaccinés à partir du 20 février, a annoncé vendredi la Première ministre Jacinda Ardern. La Nouvelle-Zélande n’a pas eu de transmission communautaire du virus depuis plusieurs mois en raison de restrictions accrues.

►L’Open d’Australie sera autorisé à se poursuivre mais sans foule pendant au moins cinq jours après que le gouvernement de l’État de Victoria a imposé un verrouillage à partir de samedi en réponse à une épidémie de COVID-19 dans un hôtel de quarantaine.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,3 millions de cas confirmés de coronavirus et 475 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 107,8 millions de cas et 2,37 millions de décès. Plus de 68 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 46,3 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Combien de vaccins COVID-19 ont été envoyés dans votre état et combien de personnes ont reçu une injection à ce jour? Vérifiez le système de suivi des vaccins USA TODAY.

Rapports: les responsables ont envisagé d’utiliser un ventilateur pour Trump pendant le combat contre le COVID-19

L’état de l’ancien président Donald Trump était devenu si préoccupant après son test positif au COVID-19 que les responsables ont parlé de le mettre sous respirateur, ont rapporté jeudi le New York Times et CNN.

Trump a été hospitalisé au centre médical militaire national Walter Reed en octobre, et la Maison Blanche et ses médecins ont régulièrement envoyé des signaux mitigés sur son état.

Selon le Times, les niveaux d’oxygène dans le sang de Trump ont plongé dans les années 80, et un cas de COVID-19 est considéré comme grave lorsque les niveaux d’oxygène dans le sang sont dans les années 90. Le Times a également rapporté que Trump avait des infiltrats pulmonaires, ce qui signifie que ses poumons étaient enflammés et contenaient une substance telle qu’un liquide ou des bactéries.

Le Nevada prévoit de commencer à assouplir les restrictions et de mettre fin à la « pause » du COVID-19

Invoquant une baisse de plusieurs semaines des nouveaux cas de COVID et des décès, le gouverneur du Nevada Steve Sisolak a annoncé jeudi qu’il mettrait progressivement fin à une «pause» d’un mois sur l’activité économique destinée à ralentir la résurgence mortelle du virus pendant les vacances.

Les restrictions assouplies sur les restaurants, les bars, les églises et les salles de sport devraient entrer en vigueur lundi, y compris une augmentation de 10% de la capacité autorisée des casinos. Les tournois sportifs pour jeunes et adultes, ainsi que des rassemblements jusqu’à 250 personnes, devraient reprendre le 15 mars – à deux jours du premier anniversaire du premier ordre d’arrêt de l’État lié au virus.

Sisolak a par la suite annoncé son intention de confier l’essentiel des efforts de confinement du virus en cours aux autorités locales d’ici le 1er mai, mais a déclaré que l’État continuerait à jouer un rôle en soutenant les responsables de la santé des villes et des comtés. Il a déclaré que des protocoles à l’échelle de l’État resteraient en place pour atténuer la propagation du virus, y compris, mais sans s’y limiter, le port de masque et les exigences de distanciation sociale.

– James DeHaven et Ed Komenda, Reno Gazette Journal

Joe Biden: les États-Unis auront « suffisamment de vaccins pour vacciner tous les Américains »

Le président Joe Biden a annoncé jeudi la conclusion d’un accord pour acheter 200 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le coronavirus, conformément à un accord qu’il a décrit il y a deux semaines.

« Nous avons maintenant acheté suffisamment de vaccins pour vacciner tous les Américains », a déclaré Biden lors d’une visite aux National Institutes of Health. «Nous nous efforçons maintenant de faire parvenir ces vaccins dans les bras de millions de personnes.»

En plus de finaliser des contrats avec Pfizer et Moderna pour 100 millions de doses supplémentaires chacun qui seront livrés d’ici la fin du mois de juillet, Biden a déclaré que 100 millions d’autres doses qui devaient arriver en juin seraient désormais livrées en mai.

« C’est un mois plus rapide », a déclaré Biden. «Cela signifie que des vies seront sauvées.»

Le Dr Anthony Fauci dit qu’avril sera une « saison ouverte » pour les vaccinations

Le mois d’avril sera la «saison ouverte» pour les vaccinations aux États-Unis et tout adulte pourra se faire vacciner, a prédit jeudi le Dr Anthony Fauci.

Fauci, s’exprimant sur l’émission «Today» de NBC, a déclaré que le taux de vaccination s’accélérait déjà. Avec l’accélération de la production des deux vaccins autorisés, de Pfizer et Moderna, et d’autres seront mis en ligne, les vaccins deviendront rapidement plus facilement disponibles, a déclaré Fauci.

« Au moment où nous arriverons en avril, ce sera … la saison ouverte, à savoir que pratiquement tout le monde et n’importe qui dans n’importe quelle catégorie pourrait commencer à se faire vacciner », a déclaré Fauci.

Contribuer: The Associated Press