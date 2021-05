Les cas de variantes de Covid indiennes bondissent de 1000 en seulement quatre jours alors que la décision de supprimer les règles de distanciation sociale est mise de côté

Le nombre de cas de la variante indienne de Covid-19 a bondi de 1000 en seulement quatre jours, a-t-il été révélé, alors que la flambée a forcé Boris Johnson à suspendre une décision sur l’abandon des règles de distanciation sociale.

La souche est désormais «dominante» dans les hotspots du Lancashire de Bolton et Blackburn, a déclaré Matt Hancock, mettant en garde: «Les cas ont doublé la semaine dernière et augmentent dans tous les groupes d’âge.»

L’augmentation – de 1 313 à 2 323 cas confirmés depuis jeudi dernier, soit une augmentation de 77 pour cent – est survenue alors que les travaillistes condamnaient un «faux pas catastrophique» en omettant de claquer les restrictions sur les voyages en provenance de l’Inde à temps le mois dernier.

Pendant ce temps, Downing Street a abandonné une date limite pour révéler si la distanciation sociale prendra fin le mois prochain – indiquant clairement que la fin prévue de toutes les règles Covid restantes est en grand danger.

Il y a une semaine, Boris Johnson a déclaré qu’il s’attendait à abolir la «règle du 1m plus» le 21 juin – promettant tous les détails d’ici la fin mai – mais son porte-parole a renoncé à son engagement.

conseillé Les travaillistes accusent le gouvernement de « faux pas catastrophique » en autorisant la variante India Covid au Royaume-Uni Le vaccin Covid est disponible pour les 37 ans à partir de demain et les 36 ans à partir de mercredi L’ancien assistant de Boris Johnson s’excuse d’avoir approuvé le prêt de 187 millions de livres sterling du développeur

«Nous avons besoin de temps pour évaluer les dernières données sur la variante identifiée pour la première fois en Inde – je ne vais pas donner un temps fixe pour le faire», a-t-il déclaré, interrogé sur la fin de l’examen.

Aux Communes, M. Hancock a annoncé que des vaccins de 37 ans se verraient offrir à partir de mardi – et 36 ans un jour plus tard – et a ouvert la porte à offrir aux gens un choix de jab, si nécessaire pour lutter contre «l’hésitation».

«Si nous pouvons faire plus sur les spécificités de quel vaccin, je suis très heureux d’examiner cela», a déclaré le secrétaire à la Santé aux députés, dans un communiqué.

«Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de ceux qui ont besoin d’encouragements pour se manifester, nous sommes prêts à rechercher des solutions de plus en plus créatives pour lutter contre l’hésitation des gens.

M. Hancock a annoncé que les tests de surtension seraient étendus à Bedford après une augmentation des cas de variantes indiennes là-bas, en disant: « Il y a maintenant 86 autorités locales où il y a cinq cas confirmés ou plus. »

Mais il a souligné que «les données d’observation initiales de l’Inde indiquant que les vaccins sont efficaces contre cette variante» – à condition que les gens se présentent pour leurs injections.

« À Bolton, 19 personnes sont actuellement hospitalisées avec un coronavirus – dont la majorité sont éligibles pour un vaccin mais n’ont pas encore reçu de vaccin », a déclaré M. Hancock.

«Cela montre que la nouvelle variante n’a pas tendance à pénétrer dans les groupes plus âgés et vaccinés et cela souligne à nouveau l’importance de recevoir le vaccin, en particulier – mais pas seulement – parmi les groupes d’âge vulnérables.

À travers le Royaume-Uni, il y a maintenant moins de 1000 personnes hospitalisées atteintes de Covid et le nombre moyen de décès quotidiens n’est que de neuf.

Jonathan Ashworth, le secrétaire fantôme à la santé du Labour, a lancé l’attaque en disant à M. Hancock: «Nous aurions pu éviter cela.

«Nos frontières ont été à peu près aussi sûres qu’un tamis. Le retard dans l’ajout de l’Inde à la «liste rouge» est certainement un faux pas catastrophique. »

M. Hancock a insisté: «Nous avons mis l’Inde sur la liste rouge avant que d’autres pays comme l’Allemagne et le Canada arrêtent de voler depuis l’Inde. Nous avons une politique forte de restrictions à la frontière. »

Mais il a également été critiqué lors de son instruction du week-end aux vacanciers britanniques de ne pas se rendre dans les pays de la «liste orange» – ainsi que de la liste rouge.

Le conseil avait déjà été publié sur un site Web du gouvernement, mais l’avertissement du secrétaire à la Santé a tout de même été un choc pour de nombreux touristes potentiels.

Huw Merriman, le président conservateur de la commission des transports, a accusé M. Hancock de «transformer effectivement la liste orange en liste rouge», demandant: «À quoi ça sert d’avoir mon passeport?»