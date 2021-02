Le nombre de cas de variantes de coronavirus connus aux États-Unis a augmenté de 73% au cours de la seule semaine dernière, selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention publiés mardi soir.

Le pays signale désormais 944 cas de variantes qui se propagent plus facilement, contournent les traitements et les immunités, ou les deux.

L’augmentation n’a été nulle part plus notable qu’en Floride, qui compte désormais 343 cas d’une variante à propagation rapide – contre 201 cas signalés lors du Super Bowl de dimanche, qui a eu lieu à Tampa. La Floride compte maintenant plus de deux fois plus de cas de variantes connues que tout autre État, la Californie étant loin derrière avec 156 cas, soit six de plus que dimanche.

La grande majorité des cas de variante connus du pays, et tous ceux de la Floride, sont de la variante B.1.1.7, qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni et y sévit. Le CDC a déclaré qu’il pourrait devenir la souche dominante aux États-Unis d’ici mars. Le mois dernier, des chercheurs britanniques ont déclaré qu’il y avait des preuves que la variante pourrait être plus mortelle que d’autres, et qu’elle est également considérée comme au moins 50% plus transmissible que la souche d’origine.

Le rapport de mardi soir montre encore trois cas connus de P.1, une variante repérée pour la première fois au Brésil qui semble contourner les immunités, et maintenant neuf cas de B.1.351, une variante qui a envahi l’Afrique du Sud et résiste à certains traitements et vaccins.

– Mike Stucka

Dans les gros titres:

►La Major League Baseball et le syndicat des joueurs ont convenu de protocoles de santé et de sécurité pour la saison à venir qui contiennent certaines des mêmes mesures mises en place l’année dernière, mais ajoutent plus de sanctions pour des violations claires. Les joueurs et autres membres du personnel des parcs de balle devront porter des dispositifs de traçage électroniques dès le début de l’entraînement de printemps.

►Les États-Unis ont signalé 775975 nouveaux cas de COVID-19 sur une période de sept jours se terminant lundi, la première fois que le décompte hebdomadaire est inférieur à 800000 cas depuis le 6 novembre. Le pays a culminé à environ 1,75 million de cas par semaine le mois dernier. Le nombre de décès, qui retardent généralement les cas d’environ quatre semaines, reste plus élevé que jamais, avec une moyenne de 21 700 par semaine, soit une moyenne de 3 100 par jour.

► À partir de la semaine prochaine, le Canada exigera que tout voyageur non essentiel arrivant dans le pays par voie terrestre présente un test de coronavirus négatif basé sur la PCR ou encourt une amende. Le Canada exige déjà que les personnes arrivant par avion présentent un test négatif.

►Le secrétaire aux transports Pete Buttigieg sera mis en quarantaine pendant 14 jours après qu’un membre de son service de sécurité ait été testé positif au COVID-19, a annoncé son chef de cabinet. Buttigieg a déclaré que l’administration Biden envisageait une règle qui exigerait des résultats négatifs au test COVID-19 pour les voyages aériens intérieurs.

►Les démocrates du Congrès ont rejeté les appels de certains législateurs modérés à réduire le nombre de personnes éligibles à des chèques de relance de 1400 dollars dans la proposition d’allégement COVID-19 du président Joe Biden, proposant un seuil de revenu de 75000 dollars par an, le même que lors du dernier tour de chèques de 600 dollars.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,1 millions de cas confirmés de coronavirus et 467000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 106,8 millions de cas et 2,33 millions de décès. Plus de 62,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 43,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Alors même que la dernière flambée d’infections à coronavirus s’atténue à travers le pays, la recherche USA TODAY a révélé que 245 hôpitaux déclaraient des unités de soins intensifs complètes au 28 janvier et 477 hôpitaux signalaient plus de patients COVID-19 dans l’USI que la semaine précédente. Vous pouvez découvrir quels hôpitaux de votre communauté sont débordés ici.

1 million de doses de vaccin pour les centres de santé communautaires

L’administration Biden commencera à envoyer des vaccins contre le coronavirus directement aux centres de santé communautaires, car elle stimulera la distribution et atteindra les communautés mal desservies, a annoncé mardi la Maison Blanche.

Au moins un centre dans chaque État et territoire recevra des vaccins au fur et à mesure que le programme s’intensifiera pour inclure 250 des plus de 1 300 installations de ce type dans le pays. Les centres participants recevront 1 million de doses combinées, à compter de la semaine prochaine. Dans les phases ultérieures, les vaccins seront mis à la disposition de tous les centres de santé communautaires.

«Cet effort… vise vraiment à établir des liens avec ces populations difficiles à atteindre à travers le pays», a déclaré Marcella Nunez-Smith, qui dirige le groupe de travail sur l’équité en santé COVID-19. Cela inclut les sans-abri, les résidents de logements sociaux, les travailleurs migrants et les personnes ayant une maîtrise limitée de l’anglais.

Jeff Zients, le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a également déclaré que l’approvisionnement en vaccins des États, des gouvernements tribaux et des territoires augmentait de 5% par rapport à la semaine dernière. Le nouveau total hebdomadaire de 11 millions de doses représente une augmentation de 28% par rapport aux 8,6 millions distribués lorsque Biden a pris ses fonctions il y a trois semaines, a déclaré Zients.

– Maureen Groppe

Vaccins disponibles vendredi dans certaines pharmacies

Ce vaccin très convoité pourrait être disponible dans une pharmacie à proximité cette semaine pour ceux qui sont éligibles.

CVS et Walgreens, les deux plus grandes chaînes de pharmacies du pays, commenceront vendredi à vacciner certaines populations dans les magasins. Le programme CVS comprendra initialement 350 pharmacies dans 11 États, tandis que Walgreens proposera des vaccinations à certains endroits dans 17 États et juridictions. Des rendez-vous sont obligatoires. D’autres pharmacies choisies pour livrer des vaccins à certains endroits incluent Walmart, Ride Aid, Kroger, Publix, Albertsons, Safeway, Costco et Meijer.

Les experts espèrent que le réseau de pharmacies établi dans le pays aidera à accélérer la distribution au milieu de la consternation quant au rythme du déploiement.

– Nathan Bomey

Le rythme de vaccination s’accélère mais inégal d’un État à l’autre

Les efforts du président Joe Biden pour créer 100 sites de vaccination de masse dans tout le pays en 100 jours sont en cours. La Californie et le Maryland ont annoncé de nouvelles ouvertures de plusieurs de ces sites la semaine dernière, et les résidents de plusieurs autres États se sont rapidement inscrits pour les prises de vue COVID-19. Le gouvernement américain administre actuellement environ 1,4 million de vaccins par jour, et le nombre moyen d’Américains recevant un deuxième vaccin a atteint un niveau record mardi, avec 539 000 par jour au cours de la semaine dernière.

Mais d’autres États hésitent à donner des vaccins alors que les nominations restent vacantes. Dans le Massachusetts, il y a encore plus de 7500 rendez-vous disponibles sur les sites de vaccination de masse, mais le gouverneur Charlie Baker a déclaré qu’ils n’iraient à personne qui n’est pas dans la première phase de vaccination ou qui n’a pas au moins 75 ans.

Pendant ce temps, le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi qu’il était « préoccupant » que certains vaccins semblent moins efficaces contre la variante sud-africaine du coronavirus.

Les fabricants de vaccins devront modifier leurs vaccins et les rappels seront probablement nécessaires à l’avenir, car le virus change génétiquement, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les employeurs devraient-ils donner aux travailleurs du temps libre ou d’autres incitations à se faire vacciner?

TJ Daniels espérait, après avoir travaillé dans un magasin Petco au Colorado pendant 11 mois lors d’une pandémie, que la société lui donnerait du temps pour se faire vacciner contre le COVID-19 et faire face à tout effet secondaire potentiel. Rien jusqu’à présent. Et bien que Petco ait déclaré qu’il était sur le point d’annoncer un plan, la plupart des principaux employeurs, y compris Amazon, Target et Walmart, ne s’engagent pas à fournir un salaire supplémentaire ou du temps libre aux travailleurs pour se faire vacciner.

Les partisans disent que les incitations encourageront les vaccinations, ce qui se traduira par une plus grande protection pour les employés et les clients. Cela limitera également potentiellement les temps d’arrêt qui peuvent survenir lorsque les travailleurs contractent le virus. Les experts disent qu’une forte proportion de la population américaine – peut-être 80% – doit se faire vacciner pour renforcer l’immunité du troupeau, ce qui empêcherait le coronavirus de continuer à se propager.

Dollar General, McDonald’s et Olive Garden font partie des employeurs qui ont annoncé des incitations pour les travailleurs à se faire vacciner. Mais la plupart des autres disent seulement qu’ils encouragent fortement la vaccination et obligent essentiellement les travailleurs à le faire à leur propre rythme.

– Nathan Bomey

L’OMS dit qu’elle mettra fin à la recherche sur la théorie improbable des fuites en laboratoire sur les coronavirus

Les enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré mardi qu’ils ne poursuivraient plus leurs recherches pour savoir si le coronavirus avait fui d’un laboratoire à Wuhan, en Chine. Peter Ben Embarek, un expert en sécurité sanitaire des aliments et maladies animales, a annoncé la décision lors d’une conférence de presse de conclure la visite d’une équipe internationale d’experts de l’OMS dans la ville où le COVID-19 a été identifié pour la première fois en 2019.

Embarek a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l’hypothèse selon laquelle le virus s’était échappé d’un laboratoire de biosécurité chinois à Wuhan – l’Institut de virologie de Wuhan – et que l’OMS maintenait sa détermination antérieure selon laquelle le COVID-19 était probablement entré dans la population humaine par le biais d’un animal intermédiaire.

L’équipe de l’OMS a passé plusieurs semaines en mission d’enquête à Wuhan. Des experts de 10 pays ont visité des hôpitaux, des instituts de recherche et un marché de la faune lié à l’épidémie. Cependant, le travail de terrain de l’OMS et d’autres activités à Wuhan ont été étroitement surveillés par des responsables chinois et des agents de sécurité, et Pékin a résisté à plusieurs reprises à l’appel à une enquête totalement indépendante sur les origines du virus.

– Kim Hjelmgaard

Une variante sud-africaine inquiétante pourrait changer les attentes concernant les vaccins

Une nouvelle étude montrant que la variante sud-africaine du coronavirus échappe à la protection du vaccin AstraZeneca / Oxford signifie « nous devons recalibrer nos attentes », a déclaré Shabir Madhi, directeur de l’unité de recherche sur l’analyse des vaccins et des maladies infectieuses à l’Université du Witwatersrand, qui conduit le procès.

Il reste encore beaucoup à apprendre sur la variante, qui n’a été détectée que dans six cas aux États-Unis jusqu’à présent. Nous ne savons toujours pas s’il est plus transmissible et, dans l’affirmative, de combien, ou si le vaccin AstraZeneca / Oxford prévient une maladie grave de la variante, comme certains scientifiques s’y attendent.

Les chercheurs d’AstraZeneca affirment qu’ils travaillent à peaufiner leur vaccin en insérant une séquence génétique de la nouvelle variante.

La variante a réduit le niveau de protection offert par pratiquement tous les vaccins, mais la plupart des vaccins montrent une efficacité satisfaisante dans la protection contre les cas graves et les causes de décès par cette version du virus, a déclaré Madhi. Voici plus de réponses aux questions sur la variante.

Facebook prend des mesures pour réprimer les mensonges sur les vaccins COVID-19

Facebook agit de manière plus agressive pour lutter contre la désinformation sur les vaccins, en supprimant les allégations démenties sur Facebook et Instagram, notamment selon lesquelles les vaccins causent l’autisme ou qu’il est plus sûr pour les gens de contracter le COVID-19 que de se faire vacciner.

Facebook a également averti que les groupes, pages et comptes sur Facebook et Instagram qui partagent à plusieurs reprises ces mensonges pourraient être supprimés. Les administrateurs de groupes dont les administrateurs ou les membres ont enfreint les politiques COVID-19 peuvent également être tenus d’approuver temporairement tous les messages.

La nouvelle politique est un départ pour Facebook. L’automne dernier, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que la société ne ciblerait pas les postes anti-vaccination de la même manière qu’elle avait réprimé la désinformation COVID.

De fausses déclarations sur les vaccins ont circulé sur les plateformes de médias sociaux pendant des années, donnant naissance à un puissant mouvement anti-vaxxer avec des racines profondes et une longue portée.

– Jessica Guynn

Contribuer: The Associated Press