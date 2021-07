Les cas de variante Delta ont augmenté d’un tiers en une semaine

Les cas de variante DELTA ont augmenté de 54 000 en une semaine, soit une augmentation d’un tiers en seulement sept jours.

Alors que les infections continuent d’augmenter dans tout le pays, la souche a toujours une emprise sur le Royaume-Uni.

La variante Delta a continué à se répandre dans tout le pays Crédit : Rex

La variante représente environ 99% des cas trouvés en Grande-Bretagne.

Deux nouvelles variantes sont également surveillées par Public Health England – B.1.619 et B.1.629.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré : « Les données continuent de montrer que la forte augmentation des cas que nous observons n’est pas suivie d’une augmentation similaire des hospitalisations et des décès.

« C’est parce que deux doses des vaccins disponibles offrent un niveau élevé de protection contre la variante Delta.

« Obtenir les deux jabs est le meilleur moyen de vous assurer que vous et les personnes que vous aimez restez en sécurité, nous exhortons donc une fois de plus tout le monde à se manifester dès qu’ils sont éligibles.

« Alors que nous approchons de la fin prévue des restrictions, nous devons rester prudents et prudents.

« Les cas augmentent dans tout le pays, et bien que les vaccins offrent une excellente protection, ils n’offrent pas une protection à 100 %.

« Soyez raisonnable et suivez « les mains, le visage, l’espace, l’air frais » à tout moment et assurez-vous de vous faire tester si nécessaire. »

VARIANTES À TARTINER

Les cas de la souche « Delta plus » ne semblent cependant pas avoir beaucoup augmenté, passant de 41 à 44.

Delta Plus a été trouvé dans neuf autres pays – États-Unis, Inde, Portugal, Suisse, Japon, Pologne, Népal, Russie et Chine.

PHE ne l’appelle pas « Delta plus », et a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé le considère simplement comme faisant partie de Delta, mais surveille les cas.

De nouvelles données montrent également que les taux d’attaque secondaire (la probabilité qu’une infection se produise) parmi les contacts familiaux de cas avec Delta ont continué de baisser.

Il est estimé à 10,3% de probabilité de transmission pour les événements d’exposition au cours de la semaine commençant le 7 juin 2021 – comme regarder les euros.

Mais malgré cette baisse continue, les taux d’attaque secondaire pour les contacts familiaux et non familiaux de cas avec Delta sont toujours plus élevés que pour Alpha.