Les cas de tuberculose augmentent pour la première fois depuis des années – Kelowna Capital News

Le nombre de personnes infectées par la tuberculose, y compris les personnes résistantes aux médicaments, a augmenté dans le monde pour la première fois depuis des années, selon un rapport publié jeudi par l’Organisation mondiale de la santé.

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré que plus de 10 millions de personnes dans le monde étaient tombées malades de la tuberculose en 2021, soit une augmentation de 4,5% par rapport à l’année précédente. Environ 1,6 million de personnes sont mortes, a-t-il ajouté. L’OMS a déclaré qu’environ 450 000 cas concernaient des personnes infectées par une tuberculose résistante aux médicaments, soit 3% de plus qu’en 2020.

Le Dr Mel Spigelman, président de l’association à but non lucratif TB Alliance, a déclaré que plus d’une décennie de progrès avait été perdue lorsque COVID-19 est apparu en 2020.

“Malgré des gains dans des domaines tels que la thérapie préventive, nous sommes toujours en retard dans presque tous les engagements et objectifs concernant la tuberculose”, a déclaré Spigelman.

L’OMS a également accusé le COVID-19 d’une grande partie de l’augmentation de la tuberculose, affirmant que la pandémie “continue d’avoir un impact néfaste sur l’accès au diagnostic et au traitement de la tuberculose”. Il a déclaré que les progrès réalisés avant 2019 ont depuis « ralenti, bloqué ou inversé ».

Avec moins de personnes diagnostiquées avec la maladie hautement infectieuse, davantage de patients transmettent sans le savoir la tuberculose à d’autres lors d’épidémies qui n’ont peut-être pas été repérées dans les pays aux systèmes de santé faibles.

L’OMS a signalé que le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées avec la tuberculose est passé de 7 millions en 2019 à 5,8 millions en 2020.

L’OMS a également déclaré que les restrictions liées au COVID-19, y compris les confinements et les protocoles de distanciation physique, ont également entravé les services de traitement de la tuberculose et ont peut-être incité certaines personnes à ne pas se rendre dans les établissements de santé de peur d’attraper le coronavirus. Les responsables ont ajouté que le ralentissement de l’économie mondiale était également un facteur, affirmant qu’environ la moitié de tous les patients atteints de tuberculose et leurs familles font face à des “coûts totaux catastrophiques” en raison de leur traitement. L’OMS a demandé à davantage de pays de couvrir toutes les dépenses de diagnostic et de traitement de la tuberculose.

Après le COVID-19, la tuberculose est la maladie infectieuse la plus mortelle au monde. Elle est causée par une bactérie qui affecte généralement les poumons. Les germes se propagent principalement d’une personne à l’autre dans l’air, par exemple lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue.

La tuberculose touche principalement les adultes, en particulier ceux qui souffrent de malnutrition ou d’autres maladies comme le VIH ; plus de 95% des cas se trouvent dans les pays en développement.

Selon le rapport de l’OMS, seule une personne sur trois atteinte de tuberculose résistante aux médicaments reçoit un traitement.

“La tuberculose résistante aux médicaments est guérissable, mais de manière alarmante, les cas sont en augmentation pour la première fois depuis des années”, a déclaré le Dr Hannah Spencer, qui travaille avec Médecins sans frontières en Afrique du Sud. “Il est urgent que des traitements plus courts, plus sûrs et plus efficaces soient mis à l’échelle maintenant.”

Spencer a appelé à baisser les prix du traitement de la tuberculose afin qu’un traitement complet ne coûte pas plus de 500 dollars.

L’OMS a également déclaré que les conflits en cours en Europe de l’Est, en Afrique et au Moyen-Orient ont aggravé les options pour les patients cherchant un diagnostic et un traitement de la tuberculose.

L’Ukraine avait l’une des pires épidémies de tuberculose au monde avant même que la Russie n’envahisse le pays en février. Les experts de la santé craignent que l’incapacité des patients à se faire soigner n’alimente la montée d’une tuberculose plus résistante aux médicaments dans la région.

Alors que les patients tuberculeux déplacés par la guerre peuvent se faire soigner en Ukraine, le pays a connu une pénurie de médicaments essentiels et les autorités ont du mal à suivre les patients.

MaladieSanté