Les cas de tuberculose augmentent à New York. La ville a du mal à suivre.

« Lorsqu’il y a des pics particulièrement élevés de tuberculose et d’autres maladies infectieuses à New York, cela tend à être une sorte d’indicateur pour le reste du pays », a déclaré Elizabeth Lovinger, directrice de la politique de santé au Treatment Action Group, un organisme de santé publique. groupe de défense axé sur la tuberculose.

La situation de la ville de New York est préoccupante mais peu surprenante pour certains experts en tuberculose, étant donné le désinvestissement généralisé dans les efforts visant à contrôler et éliminer la maladie infectieuse depuis le dernier pic des cas au début des années 1990. Le Bureau de lutte contre la tuberculose a été entravé par des années de coupes budgétaires et de nombreux postes vacants, ce qui lui laisse une capacité limitée à gérer la propagation.

Il s’agit d’un phénomène qui, selon les responsables de la santé, pourrait conduire à une nouvelle hausse, malgré une idée fausse répandue selon laquelle la tuberculose n’est plus une menace en Amérique.

La tuberculose est relativement rare aux États-Unis depuis que les cas ont culminé il y a plusieurs décennies lors de l’épidémie de sida, mais la situation dans la plus grande ville du pays laisse présager une possible résurgence de la maladie – qui reste l’une des principales causes de mortalité à l’échelle mondiale. La maladie, causée par une bactérie, se propage par voie aérienne et peut être mortelle si elle n’est pas traitée.

Les experts prédisent une augmentation des cas de tuberculose après que la pandémie de Covid-19 ait entravé les efforts de diagnostic et de traitement des cas.

Cela a été amplifié par l’arrivée de plus de 100 000 migrants à New York depuis le printemps 2022. Les migrants courent un risque accru de développer une infection tuberculeuse active, car la maladie peut se propager particulièrement rapidement dans les types de lieux de rassemblement où la ville les héberge.

Les données préliminaires de la ville pour 2023 ont dépassé les attentes, selon les employés du bureau antituberculeux, qui ont bénéficié de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement.

Les chiffres internes suggèrent que la ville est en passe de dépasser les 536 patients nouvellement diagnostiqués de l’année dernière, soit un taux de 6,1 cas pour 100 000 habitants – déjà l’un des plus élevés du pays. Si le taux actuel persiste, le nombre de cas cette année serait le plus élevé dans la ville depuis 2013.

« Il s’agit certainement d’une résurgence plus spectaculaire que ce à quoi nous nous attendions probablement », a déclaré Lovinger.

La ville, quant à elle, est restée muette sur l’augmentation des cas.

Une augmentation de la tuberculose suscite des inquiétudes

Le département de la santé de la ville de New York est resté muet sur l’augmentation des cas de tuberculose, ce qui inquiète les experts et les travailleurs. | Maya Kaufman/POLITIQUE

Le département de la santé de la ville a refusé de mettre à disposition le commissaire Ashwin Vasan ou le directeur de son programme de lutte contre la tuberculose, Joseph Burzynski, pour des entretiens. Burzynski a demandé au personnel de ne pas répondre aux demandes de POLITICO concernant les efforts de lutte contre la tuberculose de la ville, selon une copie du courrier électronique envoyé au bureau.

La situation est exacerbée par la fermeture du centre thoracique du département à Washington Heights, l’une des quatre cliniques municipales proposant des tests et des soins gratuits pour la tuberculose et le seul à Manhattan.

Le porte-parole du département de la santé de la ville, Patrick Gallahue, a déclaré que la clinique de Washington Heights avait été réaménagée pour aider à la réponse de Covid et qu’elle était envisagée pour des rénovations ; il a déclaré que sa réouverture dépendait de la viabilité de la modernisation de l’installation, mais n’a pas fourni de calendrier.

Le temps d’attente moyen pour un rendez-vous dans l’une des trois cliniques antituberculeuses restantes de la ville est de deux à trois jours pour les patients activement contagieux, a-t-il ajouté.

Mais deux des employés ont déclaré que les temps d’attente sont de plus en plus longs ; l’un d’eux a cité l’exemple du début de l’année d’un patient tuberculeux activement contagieux qui a attendu plus d’une semaine pour une évaluation médicale. Le troisième employé a déclaré que les patients atteints de tuberculose active doivent parfois faire l’objet d’une double réservation pour pouvoir être vus rapidement.

Le manuel de pratique du Bureau de la tuberculose indique que les patients activement infectieux doivent être évalués dans les trois jours afin de minimiser toute menace pour la santé publique. Plus longtemps ils ne reçoivent pas de médicaments, plus le risque de propagation de la maladie est grand et plus elle est difficile à traiter.

Ce n’est pas seulement une difficulté pour obtenir un rendez-vous. Une pénurie de techniciens signifie que les patients peuvent attendre encore plus longtemps avant de passer une radiographie pulmonaire afin de déterminer s’ils ont une tuberculose active. Le manque de personnel est si grave que le département a récemment fait appel à Lenox Hill Radiology, une entreprise privée, pour effectuer des radiographies pulmonaires dans le cadre d’un contrat évalué à 500 000 $.

Gallahue n’a pas directement abordé les données internes ou les allégations de manque de personnel.

« La santé de notre ville est notre mission principale, et nous ferons tout notre possible pour garantir que personne ne reste sans soins », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Problèmes de financement

Les responsables de la santé de la ville de New York ont ​​déclaré qu’ils manquaient de personnel pour faire face à l’augmentation des cas de tuberculose. | Lefteris Pitarakis/AP Photo

La combinaison d’une augmentation des cas de tuberculose et d’un bureau en manque de ressources nous ramène à la fin des années 1980, lorsque la ville de New York a connu pour la dernière fois un pic majeur.

Après un pic dans les années 1960, le Bureau de lutte contre la tuberculose de la ville a été réduit à l’époque à 140 employés et huit cliniques. Conjugué à l’émergence du VIH, qui affaiblit le système immunitaire et rend les gens plus vulnérables à l’infection tuberculeuse active, le désinvestissement a créé une tempête parfaite pour une résurgence.

Au début des années 1990, la ville de New York était l’épicentre d’une épidémie nationale de tuberculose. La ville a dépensé 1 milliard de dollars pour étendre son programme de lutte contre la tuberculose, dotant le bureau de plus de 600 personnes pour traiter plus de 3 000 cas par an. Alors que les cas locaux se chiffraient à des centaines, la ville et le gouvernement fédéral ont de nouveau réduit le financement.

En 2014, le financement de la lutte contre la tuberculose de la ville avait été réduit réduit de plus de 50 pour cent, à environ 23 millions de dollars. Le bureau était budgétisé pour 240 postes.

« Cela semble paradoxal, mais de nombreux programmes de contrôle des maladies luttent plus dur pendant la phase d’élimination que pendant une poussée – parce que le niveau de personnel et d’engagement politique diminue plus rapidement que le nombre de cas », a déclaré le Dr Jay Varma, un épidémiologiste qui a servi en tant que commissaire adjoint du ministère de la Santé chargé du contrôle des maladies sous l’ancien maire Bill de Blasio.

Depuis, les ressources ont encore diminué : le budget actuel de la ville consacre 14,3 millions de dollars à la lutte contre la tuberculose avec seulement trois cliniques. Cela représente 151 personnes, contre 170 dans le budget de l’année dernière, plus une poignée de postes financés par des subventions. On ne sait pas exactement combien de postes sont vacants ; Gallahue, le porte-parole, n’a pas voulu fournir de données sur les postes vacants.

Pour les trois employés qui se sont entretenus avec POLITICO, les effectifs sont insuffisants. Ils ont décrit des pénuries dans une gamme de rôles, depuis les médecins et techniciens en radiologie jusqu’aux gestionnaires de cas et épidémiologistes. Cela a laissé le personnel avec une lourde charge de travail en raison du processus long et urgent de traitement de la tuberculose.

La plupart des patients sont diagnostiqués aux urgences et commencent leur traitement à l’hôpital, mais le bureau de lutte contre la tuberculose du ministère de la Santé supervise les soins du patient pendant le traitement qui dure des mois et gère souvent les visites de suivi. À tout moment, le bureau traite environ 1 000 personnes atteintes de tuberculose active ou suspectée, a déclaré Gallahue.

L’un des employés de santé de la ville a ajouté : « Nous faisons tous simplement du tri tout le temps. »