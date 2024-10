Les cas de tuberculose atteignent un niveau record, selon l’OMS

Un nombre record de 8,2 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués dans le monde l’année dernière, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé – le nombre le plus élevé depuis qu’elle a commencé à surveiller la tuberculose à l’échelle mondiale en 1995.

L’OMS a déclaré que son Rapport mondial sur la tuberculose 2024, publié mardi, met en évidence « des progrès mitigés dans la lutte mondiale contre la tuberculose, avec des défis persistants tels qu’un sous-financement important ».

Alors que le nombre de décès liés à la tuberculose a diminué de 1,32 million en 2022 à 1,25 million l’année dernière, le nombre total de personnes contractant la maladie infectieuse a augmenté de 7,5 millions à 8,2 millions.

Cependant, tous les nouveaux cas ne sont pas diagnostiqués et l’OMS estime qu’environ 10,8 millions de personnes ont effectivement contracté la maladie l’année dernière.

« Le fait que la tuberculose tue et rende encore autant de personnes est un scandale, alors que nous disposons des outils nécessaires pour la prévenir, la détecter et la traiter », a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.

« L’OMS exhorte tous les pays à tenir les engagements concrets qu’ils ont pris pour étendre l’utilisation de ces outils et mettre fin à la tuberculose. »

L’augmentation des cas entre 2022 et 2023 reflète en grande partie la croissance de la population mondiale, indique le rapport.

L’année dernière, le taux d’incidence de la tuberculose était de 134 nouveaux cas pour 100 000 personnes, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à 2022.

– Les objectifs mondiaux sont « hors-piste » –

La maladie touche de manière disproportionnée les personnes vivant dans 30 pays fortement touchés.

Et cinq pays – l’Inde, l’Indonésie, la Chine, les Philippines et le Pakistan – représentent plus de la moitié du fardeau mondial de la tuberculose, avec plus d’un quart des cas détectés rien qu’en Inde.

Selon le rapport, 55 pour cent des personnes ayant développé la tuberculose étaient des hommes, 33 pour cent des femmes et 12 pour cent des enfants et des jeunes adolescents.

Maladie évitable et curable, la tuberculose est causée par une bactérie et affecte le plus souvent les poumons. Il se propage par voie aérienne lorsque les personnes atteintes de tuberculose pulmonaire toussent, éternuent ou crachent.

L’OMS a déclaré qu’un nombre important de nouveaux cas de tuberculose étaient dus à cinq facteurs de risque majeurs : la dénutrition, l’infection par le VIH, les troubles liés à la consommation d’alcool, le diabète et, en particulier chez les hommes, le tabagisme.

« Les étapes et objectifs mondiaux visant à réduire le fardeau de la tuberculose sont en retard », a déclaré l’OMS.

Seuls 5,7 milliards de dollars sur l’objectif de financement annuel mondial de 22 milliards de dollars pour la prévention et les soins contre la tuberculose ont été disponibles l’année dernière.

« En 2023, la tuberculose est probablement redevenue la première cause mondiale de décès dû à un seul agent infectieux, après trois années au cours desquelles elle a été remplacée par la maladie à coronavirus (Covid-19) », a ajouté l’OMS.