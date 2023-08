Les cas de toilettage atteignent un niveau record alors que la charité exhorte les géants de la technologie à assumer la responsabilité de la sécurité

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Des dizaines de milliers de crimes de toilettage en ligne ont été enregistrés pendant l’attente de la mise à jour des lois sur la sécurité en ligne, alors que les militants ont exhorté à ne plus retarder le projet de loi sur la sécurité en ligne.

Le projet de loi tant attendu devrait devenir loi à l’automne, mais a dû faire face à un long cheminement vers le recueil de lois avec des modifications et des retards répétés dans la législation proposée.

Ces derniers jours, les ministres ont également été contraints de défendre le projet de loi alors que les entreprises technologiques craignaient que la législation ne compromette l’utilisation du cryptage.

Le NSPCC a appelé les géants de la technologie et les députés à soutenir le projet de loi, car l’organisme de bienfaisance a déclaré que 34 000 crimes de toilettage en ligne avaient été enregistrés par les forces de police britanniques au cours des six dernières années.





La recherche d’aujourd’hui met en évidence l’ampleur de la maltraitance des enfants sur les réseaux sociaux et le coût humain de produits fondamentalement dangereux Le directeur général de la NSPCC, Sir Peter Wanless

L’organisme de bienfaisance a appelé pour la première fois à une réglementation plus stricte de la sécurité en ligne en 2017.

Citant des données de 42 forces de police britanniques, la NSPCC a déclaré que 6 350 infractions liées à la communication sexuelle avec un enfant avaient été enregistrées l’année dernière, soit une augmentation de 82% depuis l’introduction de l’infraction en 2017/18.

Les données montrent que 73 % des crimes impliquaient soit Snapchat soit des sites Web liés à Meta, avec 5 500 infractions commises contre des enfants en âge d’aller à l’école primaire.

Les chiffres arrivent alors que le Parlement se prépare à terminer le débat sur le projet de loi à la fin des vacances d’été dans quelques semaines.

Le directeur général de la NSPCC, Sir Peter Wanless, a déclaré : « La recherche d’aujourd’hui met en évidence l’ampleur de la maltraitance des enfants sur les réseaux sociaux et le coût humain de produits fondamentalement dangereux.

«Le nombre d’infractions doit nous rappeler pourquoi le projet de loi sur la sécurité en ligne est si important et pourquoi les protections révolutionnaires qu’il offrira aux enfants sont désespérément nécessaires.

« Nous sommes ravis que le gouvernement ait écouté et renforcé la législation afin que les entreprises doivent s’attaquer à la manière dont leurs sites contribuent aux abus sexuels sur enfants de manière sévère mais proportionnée, y compris dans la messagerie privée. »

L’organisme de bienfaisance a déclaré que les chiffres montraient également que dans les cas où le sexe de la victime était connu, 83% des cas de toilettage sur les réseaux sociaux au cours des six dernières années avaient eu lieu contre des filles.





Il appartient maintenant aux entreprises technologiques, y compris celles mises en évidence par ces chiffres frappants aujourd’hui, de s’assurer que leurs sites actuels et leurs futurs services n’exposent pas les enfants à un risque inacceptable d’abus. Le directeur général de la NSPCC, Sir Peter Wanless

Environ 150 applications, jeux et sites Web ont également été utilisés pour cibler les enfants, selon les données de la police.

Le NSPCC soutient que le projet de loi est essentiel si les enfants doivent être protégés contre les abus.

S’il est adopté, il introduirait des obligations plus strictes pour les entreprises et les patrons de la technologie afin de protéger les jeunes utilisateurs.

Mais le NSPCC veut également avoir l’assurance que la législation réglementera les nouvelles technologies, telles que l’IA.

« Il appartient maintenant aux entreprises technologiques, y compris celles mises en évidence par ces chiffres frappants aujourd’hui, de s’assurer que leurs sites actuels et leurs futurs services n’exposent pas les enfants à un risque inacceptable d’abus », a déclaré Sir Peter.

Sophia, dont le nom a été changé pour protéger son identité, a été exploitée en ligne par un homme se faisant passer pour une adolescente alors qu’elle avait 15 ans.

Après s’être rencontrée sur une application et avoir d’abord eu de belles conversations sur ses intérêts, elle a remarqué un changement après quatre jours.

Elle a déclaré: « Il avait commencé à me demander des selfies, puis à me demander de me déshabiller et d’envoyer des photos.

« Quand il m’a menacé et a commencé à être en colère, j’étais pétrifiée. Il a utilisé les images pour me contrôler.

« Je n’avais même pas le droit d’utiliser les toilettes sans sa permission. J’avais peur d’en parler à qui que ce soit à cause des photos et de ses menaces.

« Il a menacé de partager les images de moi avec ses amis et sa famille qu’il avait trouvés sur mes réseaux sociaux si je cessais de répondre. »

Sophia a déclaré qu’elle ne voulait voir personne après l’expérience et que cela avait « massivement » affecté sa vie scolaire.

Ce n’est que deux ans plus tard que la National Crime Agency lui a rendu visite pour lui expliquer ce qu’elle avait subi.

Susie Hargreaves, directrice générale de l’Internet Watch Foundation, a déclaré: «Nous exhortons les entreprises à s’assurer que des fonctionnalités de sécurité robustes sont intégrées si elles ont l’intention d’introduire un chiffrement de bout en bout sur leurs plates-formes.

« Sans eux, le cryptage de bout en bout sera un écran de fumée pour les agresseurs, les aidant à cacher ce qu’ils font et leur permettant de continuer à blesser des enfants et à détruire de jeunes vies.

« Certains des pires prédateurs sexuels au monde peuvent désormais avoir potentiellement n’importe quel enfant à leur portée en quelques clics de souris. Internet a permis l’accès à ceux qui veulent toiletter et abuser sexuellement des enfants, et nous faisons face aux retombées tous les jours.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « C’est exactement pourquoi nous présentons notre projet de loi historique sur la sécurité en ligne, qui deviendra loi dans quelques mois – et comme reconnu, nous avons renforcé le projet de loi en cours de route pour renforcer la protection des enfants.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Ofcom pour nous assurer que ceux-ci sont appliqués dès que possible afin que les enfants soient protégés, et entre-temps, les forces de l’ordre ont travaillé en étroite collaboration avec les plateformes de médias sociaux pour traduire les auteurs en justice pour les crimes odieux qui sont commis. en ligne. »