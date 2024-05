Les cas de TDAH sont en hausse. Aux États-Unis, 7 millions d’enfants ont reçu un diagnostic, selon une étude : Shots

basculer la légende SIphotographie/Getty Images

Aux États-Unis, environ 1 enfant sur 9, âgé de 3 à 17 ans, a reçu un diagnostic de TDAH. C’est selon un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention qui appelle trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité un « problème de santé publique croissant ».

Les chercheurs ont découvert qu’en 2022, 7,1 millions d’enfants et d’adolescents aux États-Unis avaient reçu un diagnostic de TDAH, soit un million d’enfants de plus qu’en 2016. Cette augmentation du nombre de diagnostics n’était pas surprenante, étant donné que les données ont été collectées pendant la pandémie, explique Melissa Danielson, un statisticien du Centre national des CDC sur les malformations congénitales et les troubles du développement et l’auteur principal de l’étude.

Elle note que d’autres études ont révélé que de nombreux enfants ont souffert d’un stress, d’une dépression et d’une anxiété accrus pendant la pandémie. « Beaucoup de ces diagnostics… pourraient être le résultat d’un examen d’un enfant pour un diagnostic différent, comme l’anxiété ou la dépression, et de la découverte par leur clinicien que l’enfant souffrait également de TDAH », explique Danielson.

L’augmentation du nombre de diagnostics s’inscrit également dans un contexte de prise de conscience croissante du TDAH – et des différentes manières dont il peut se manifester chez les enfants. Danielson dit que cela peut aider à expliquer pourquoi les filles sont plus fréquemment diagnostiquées avec le TDAH que les garçons que par le passé. Elle affirme que les garçons reçoivent depuis longtemps un diagnostic de TDAH à un taux environ deux fois et demi plus élevé que celui des filles, mais les nouveaux rapports révèlent que la différence se réduit.

Il y a des décennies, le TDAH était considéré comme un trouble d’hyperactivité chez les garçons, explique Danielson. « Les garçons souffrent souvent de TDAH hyperactif ou impulsif, où ils courent dans la rue, sautent d’objets ou font des choses qui pourraient les rendre plus susceptibles de se blesser », dit-elle.

« Les filles ont tendance à manifester leur TDAH de manière plus inattentive. Elles rêveront, manqueront de concentration ou seront hyper concentrées sur une tâche particulière qui n’est peut-être pas celle sur laquelle elles doivent se concentrer », explique Danielson.

L’étude, qui paraît dans le Journal de psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent, était basé sur les données du Enquête nationale sur la santé des enfantsqui recueille des informations détaillées auprès des parents.

Bien que le rapport révèle que le nombre d’enfants diagnostiqués avec le TDAH a augmenté depuis 2016, seulement environ la moitié d’entre eux prenaient des médicaments pour traiter cette maladie, contre les deux tiers des enfants en 2016. Les données n’examinent pas les raisons pour lesquelles C’est peut-être le cas, mais Danielson note que les rapports faisant état de pénuries de médicaments contre le TDAH ont commencé à peu près au moment où les données ont été collectées.

Dr Max Wiznitzer, professeur de neurologie pédiatrique à l’Université Case Western Reserve, dit qu’il soupçonne que certains parents pourraient être réticents à mettre leurs enfants sous traitement contre le TDAH en raison de préoccupations malavisées. « Il existe un mythe selon lequel cela crée une dépendance, alors que ce n’est pas le cas. » Il affirme que des études ont montré que les personnes traitées avec le TDAH ne courent aucun risque accru de toxicomanie.

Wiznitzer affirme que les médicaments sont importants car ils peuvent aider les enfants à se concentrer en contrôlant les symptômes d’impulsivité, d’hyperactivité et d’inattention. Mais le traitement du TDAH nécessite également une thérapie capable d’enseigner aux enfants – et à leurs parents – des stratégies comportementales et éducatives pour gérer leur état. « C’est toujours une approche à deux volets », dit-il. Il trouve troublant que le rapport révèle que moins de la moitié des enfants et adolescents diagnostiqués avec un TDAH suivent une thérapie comportementale.

Le rapport révèle également que près de 78 % des enfants diagnostiqués avec un TDAH souffraient d’au moins un autre trouble diagnostiqué. Les plus courants étaient les problèmes de comportement ou de conduite, l’anxiété et les retards de développement. L’autisme et la dépression ont également été fréquemment observés, explique Danielson.

Les enfants atteints de TDAH sont à risque accrupour d’autres conditions, notamment la dépression, l’anxiété et la toxicomanie, et s’il n’est pas traité, le TDAH peut augmenter le risque de problèmes de santé gravesà l’âge adulte. Cela inclut un risque plus élevé de diabète, de maladies cardiaques et une durée de vie raccourcie, explique Wiznitzer – c’est pourquoi une sensibilisation et un diagnostic accrus sont importants.

Danielson affirme que les parents peuvent également trouver des informations sur les traitements et les services sur CHADD — Enfants et adultes atteints de TDAHune organisation de ressources à but non lucratif dont Wiznitzer siège au conseil consultatif.

Il dit que les parents cherchant un traitement pour leurs enfants devraient commencer par une conversation avec leur pédiatre.

Cette histoire a été éditée par Jane Greenhalgh.