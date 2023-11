Les cas de syphilis néonatale ont atteint des « niveaux désastreux », selon le CDC

Les cas de syphilis néonatale, qui peuvent être mortels, ont été multipliés par dix au cours de la dernière décennie et de près de 32 % en une seule année, selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention publié mardi.

Le CDC a déclaré que les cas avaient atteint des « niveaux désastreux » aux États-Unis. Plus de 3.700 cas ont été signalés à l’agence l’année dernière, contre 2.855 en 2021 et 335 cas en 2012.

La syphilis est une infection sexuellement transmissible causée par une bactérie qui peut persister dans le corps pendant de nombreuses années. En l’absence de traitement, les symptômes peuvent disparaître temporairement, mais l’infection peut redevenir active des mois ou des années plus tard. La syphilis à un stade avancé, bien que rare, peut être mortelle en raison de lésions du cœur, du cerveau ou d’autres organes.

Les mères peuvent également transmettre la maladie à leurs enfants pendant la grossesse. Cette forme d’infection, connue sous le nom de syphilis congénitale, peut potentiellement entraîner une mortinatalité, une fausse couche, la mort ou des troubles du développement tels que la cécité ou la perte auditive.

L’année dernière, 51 cas de syphilis congénitale ont entraîné la mort de nourrissons et 231 cas de mortinatalité.

Mais près de 90 % des ces cas auraient pu être évités grâce à des tests et à un traitement opportuns pendant la grossesse, selon le rapport du CDC. Dans 40 % des cas, il n’y avait aucune preuve que la personne enceinte avait reçu des soins prénatals.

“Il est incroyable de voir comment tout cela pourrait être évité si nous permettions simplement aux patients de se faire dépister et de recevoir un traitement”, a déclaré le Dr Irene Stafford, médecin en médecine maternelle et fœtale à l’UTHealth Houston, qui n’a pas été impliquée dans le rapport.

Les communautés de couleur portent le plus grand fardeau : les bébés nés de mères noires, hispaniques ou amérindiennes/autochtones de l’Alaska en 2021 étaient jusqu’à huit fois plus susceptibles de souffrir de syphilis congénitale par rapport aux bébés nés de mères blanches, selon les données du CDC.

L’agence recommande à toutes les femmes enceintes de subir un test de dépistage de la syphilis via une prise de sang lors de leur première visite de soins prénatals. Mais dans un scénario idéal, ils seraient dépistés dès qu’ils verraient un prestataire de soins de santé, a déclaré le Dr Robert McDonald, auteur principal du rapport et médecin à la Division de prévention des MST du CDC.

Le rapport appelle à davantage de tests et de traitements dans les services d’urgence, les prisons et les centres de traitement de la toxicomanie – des milieux qui accueillent des patients ayant un accès autrement limité aux soins de santé et présentant un risque élevé de syphilis. Ces projections devraient toujours être couvertes par une assurance, a déclaré McDonald.

« Nous recommandons que le dépistage de la syphilis soit réellement accru en dehors des soins prénatals traditionnels », a-t-il déclaré.

Les défis de la détection

La syphilis est une infection vieille de plusieurs siècles qui a connu une résurgence aux États-Unis. Le CDC a déclaré mardi que le pays connaît actuellement le plus grand nombre de cas de syphilis congénitale depuis plus de 30 ans.

La plupart des cas de syphilis aux États-Unis concernent des hommes homosexuels, bisexuels et autres ayant des rapports sexuels avec des hommes. Mais au cours de la dernière décennie, l’infection s’est propagée à davantage d’hommes et de femmes hétérosexuels.

En 2021, plus de 70 % de la population américaine vivait dans des comtés où les taux de syphilis étaient élevés – plus de 4,6 cas pour 100 000 habitants – parmi les femmes en âge de procréer, selon le CDC. L’infection commence généralement par une plaie indolore dans la bouche, le rectum ou les organes génitaux, puis peut évoluer vers d’autres plaies ou une éruption cutanée qui ne provoque généralement pas de démangeaisons.

Stafford a déclaré que les cas pendant la grossesse passent souvent inaperçus car ils peuvent être asymptomatiques ou indescriptibles.

“Parfois, les gens ont une éruption cutanée et pensent que c’est une dermatite ou de l’eczéma”, a-t-elle déclaré. “Ils ne présentent pas nécessairement une tonne de symptômes inquiétants qu’une personne associerait à une IST, ils sont donc souvent négligés.”

De nombreuses femmes enceintes ne savent même pas qu’elles sont vulnérables à l’infection, a déclaré le Dr Natasha Bagdasarian, directrice médicale de l’État du Michigan.

« De nombreuses jeunes femmes en âge de procréer ne savent pas que la syphilis existe toujours, et encore moins qu’elles pourraient être à risque et que leur bébé à naître pourrait être à risque », a-t-elle déclaré.

Stafford a déclaré que même certains médecins manquaient de sensibilisation.

« Lorsque vous demandez au médecin moyen, à l’obstétricien moyen, ils répondent : « La syphilis est un problème ? » », a-t-elle déclaré.

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de personnes qui se font tester ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes enceintes ne consultent pas un médecin régulier tel qu’un obstétricien-gynécologue : elles n’ont pas de voiture ou d’assurance maladie, elles ont un emploi ou des responsabilités de soins, ou elles ont du mal à trouver un prestataire qui parle leur langue, a déclaré Stafford.

Beaucoup de ces personnes finissent par se rendre aux urgences pour leurs problèmes de santé, a déclaré le Dr Kimberly Stanford, professeur adjoint de médecine à l’Université de Chicago.

« Nous avons en fait examiné la femme enceinte qui a utilisé notre service d’urgence. Parmi celles qui sont arrivées au cours du premier trimestre, plus de la moitié n’avaient aucun plan de soins prénatals. Ils n’avaient pas de rendez-vous. Ils n’avaient pas d’OB. Ils ne savaient pas comment ils allaient en obtenir un”, a déclaré Stanford, qui n’a pas participé à la recherche du CDC.

Recommandé

La pandémie de Covid a rendu l’accès aux soins prénatals encore plus difficile pour les gens, ce qui peut expliquer pourquoi la syphilis congénitale a augmenté si fortement ces dernières années, a déclaré Bagdasarian.

De nombreuses cliniques et cabinets de médecins ont réduit leurs horaires d’ouverture ou sont passés aux visites virtuelles, ce qui a entraîné une diminution du nombre d’examens pour les IST, a-t-elle expliqué.

« Le Covid a aggravé bien des choses », a déclaré Bagdasarian. “La syphilis était l’une de ces choses qu’elle a exacerbée, en partie à cause de moins de soins préventifs, de soins de santé de routine et de visites en personne.”

Dépistage aux urgences

Le dépistage de la syphilis devrait être une pratique standard pour les personnes sexuellement actives et vivant dans des zones où les taux d’infection sont élevés, mais peu de services d’urgence le testent régulièrement.

Pour confirmer un diagnostic, les médecins prélèvent généralement du sang et l’envoient à un laboratoire pour analyse. Les hôpitaux, cependant, peuvent ne pas vouloir effectuer de dépistages parce qu’ils craignent de ne pas être remboursés pour le coût des analyses de sang ou de ne pas disposer de suffisamment de personnel pour suivre les résultats des patients, a déclaré Stanford.

Son service des urgences de l’Université de Chicago a trouvé des moyens de surmonter ces obstacles, a-t-elle déclaré. Depuis plus de quatre ans, l’organisme effectue régulièrement des tests de dépistage de la syphilis et du VIH. Le programme a détecté taux élevés de syphilis non diagnostiquée au cours des six premiers mois environ : 97 personnes étaient positives sur près de 9 200 dépistées.

“De nombreuses installations auront l’impression que cela va représenter un travail supplémentaire. Cela va rendre une visite plus longue, cela va perturber le flux de travail”, a déclaré Stanford. “L’une des choses que nous avons constatées en déployant ce projet à très grande échelle est que la plupart de ces obstacles ne posaient vraiment pas de problème.”

McDonald, responsable du CDC, a déclaré que les dépistages de la syphilis peuvent facilement être intégrés à d’autres programmes qui testent régulièrement le VIH, tels que les programmes de services de seringues – qui fournissent aux personnes qui s’injectent des drogues des fournitures stériles pour prévenir l’infection.

Faire traiter les gens immédiatement

Cependant, tester quelqu’un pour la syphilis ne signifie pas nécessairement qu’il sera traité : sur près de 2 200 cas de syphilis congénitale l’année dernière dans lesquels le parent biologique de l’enfant a subi un test en temps opportun, seulement 12 % ont reçu un traitement adéquat, selon le rapport du CDC.

Selon les médecins, l’une des principales raisons à cela est que les patients ne reviennent pas pour un rendez-vous de suivi.

“Une fois que les gens ont quitté le service des urgences, ils ne répondent souvent pas à leur téléphone”, a déclaré Stanford. “Ils peuvent être très difficiles à atteindre à nouveau.”

Bien que les analyses de sang soient le moyen de diagnostic le plus courant, les hôpitaux ont une deuxième option, a déclaré McDonald : Des tests rapides impliquant une piqûre au doigt peuvent déterminer immédiatement si une personne a eu la syphilis dans le passé, bien que les résultats soient moins précis.

“Pour quelqu’un qui, selon vous, ne sera peut-être pas en mesure de revenir pour un traitement, cette personne devrait être dépistée avec un test rapide et pourrait ensuite être traitée sur place”, a déclaré McDonald.

Une fois le diagnostic posé pour les femmes enceintes et leurs bébés, un seul traitement est recommandé : une version injectable de pénicilline appelée Bicilline. Les mères doivent souvent revenir pour recevoir jusqu’à trois injections (une par semaine) et les bébés ont généralement besoin d’une injection intraveineuse pendant 10 jours.

La Food and Drug Administration est signaler une pénurie de Bicillin pour le moment, mais McDonald a déclaré que le CDC n’avait reçu aucun rapport faisant état de personnes ne pouvant pas y accéder pendant la grossesse.

Stafford a déclaré que la pénurie pourrait cependant empêcher les gens de recevoir un traitement immédiat.

“Ce que je remarque, c’est que d’autres cliniques qui ont du mal à obtenir de la pénicilline ne savent pas quoi faire”, a-t-elle déclaré. “Ils essaient simplement d’orienter le patient vers un autre endroit, et c’est alors une occasion manquée.”