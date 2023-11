Les cas de syphilis congénitale du comté de Travis augmentent, reflétant les tendances nationales

AUSTIN (KXAN) – Austin Public Health a déclaré que les cas de syphilis congénitale dans le comté de Travis devraient doubler en 2022 et 2023 par rapport à 2021, reflétant les tendances nationales.

Les cas de syphilis congénitale dans le comté de Travis ont augmenté d’environ 40 % de 2018 à 2021. Il y a eu huit cas en 2018 et 11 en 2021, selon l’APH.





Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié mardi un rapport révélant que le nombre de bébés nés aux États-Unis atteints de syphilis en 2022 – plus de 3 700 – était 10 fois plus élevé qu’en 2012. En outre, le rapport indique que près de 90 % de ces bébés des cas auraient pu être évités.

La syphilis congénitale survient lorsqu’une femme enceinte transmet la syphilis à son bébé. La maladie peut entraîner une fausse couche, une naissance prématurée, une fausse couche et la mort, selon le Département des services de santé de l’État du Texas.

“La crise de la syphilis congénitale aux États-Unis a grimpé en flèche à un rythme déchirant”, a déclaré Debra Hour, médecin-chef du CDC, dans un communiqué de presse. « De nouvelles actions sont nécessaires pour éviter davantage de tragédies familiales. Nous appelons les prestataires de soins de santé, les systèmes de santé publique et les communautés à prendre des mesures supplémentaires pour connecter les mères et les bébés aux soins dont ils ont besoin.

Le Texas représentait près d’un quart de la syphilis congénitale aux États-Unis en 2021 et se classait au cinquième rang du pays cette année-là pour les États américains avec les taux de syphilis congénitale les plus élevés, selon le DSHS.

L’APH recommande à toutes les personnes sexuellement actives de se faire tester pour connaître leur état de santé sexuelle, et le CDC recommande aux femmes enceintes de se faire tester pour les IST la première fois qu’elles consultent un médecin pour leur grossesse.

“De plus, les femmes enceintes devraient discuter avec leur médecin pour déterminer si elles doivent subir un nouveau test au début du troisième trimestre et à nouveau à la naissance du bébé”, a déclaré un porte-parole de l’APH.

Près de 40 % des cas de syphilis congénitale dans le pays en 2022 concernaient des mères qui n’avaient pas reçu de soins prénatals, selon le CDC.

La benzathine pénicilline G est le seul traitement contre la syphilis pendant la grossesse, et un traitement adéquat peut prévenir la syphilis congénitale avec un taux de réussite de 98 %, selon le DSHS.