Les cas de syphilis chez les nouveau-nés ont « grimpé en flèche à un rythme déchirant », rapporte le CDC

De nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention attirent l’attention sur une augmentation alarmante du bébés nés avec la syphilis durant la dernière décennie.

Selon le rapportpublié mardi, plus de 3 700 bébés sont nés avec la syphilis aux États-Unis en 2022, soit plus de 10 fois le nombre de 2012. Le nombre de cas en 2022 est le plus important depuis plus de 30 ans, ont déclaré des responsables du CDC.

“La crise de la syphilis congénitale aux États-Unis a grimpé en flèche à un rythme déchirant”, a déclaré le Dr Debra Houry, médecin-chef du CDC, dans un communiqué. communiqué de presse. « De nouvelles actions sont nécessaires pour prévenir davantage de tragédies familiales. Nous appelons les prestataires de soins de santé, les systèmes de santé publique et les communautés à prendre des mesures supplémentaires pour connecter les mères et les bébés aux soins dont ils ont besoin.

La syphilis est une infection sexuellement transmissible qui, pendant la grossesse, peut être transmise au bébé. Elle peut entraîner des conséquences tragiques, notamment des fausses couches, des mortinaissances, des décès infantiles et des problèmes médicaux permanents. Les 3 761 cas de syphilis congénitale signalés en 2022 comprenaient 231 mortinaissances et 51 bébés décédés en bas âge, a indiqué le CDC.

Le manque de tests opportuns et de traitements adéquats était un facteur dans 88 % des cas de syphilis congénitale aux États-Unis, selon le rapport. Grâce aux tests et au traitement, les autorités estiment que près de 9 cas de syphilis néonatale sur 10 en 2022 auraient pu être évités.

Lors d’un point de presse, le Dr Laura Bachmann, médecin-chef de la Division de prévention des MST du CDC, a déclaré qu’une combinaison d’obstacles individuels et systémiques au dépistage et au traitement avait entraîné des opportunités de prévention manquées.

“Ces obstacles peuvent inclure le manque de couverture maladie continue, le fait de vivre dans un système de soins de santé ou déserts en matière de soins maternelsles limitations de transport, les défis posés par les troubles liés à la consommation de substances, l’instabilité du logement, la pauvreté et le racisme », a-t-elle déclaré.

Et tandis que les cas de syphilis néonatale augmentent à l’échelle nationale et dans tous les groupes raciaux et ethniques, Bachmann a noté que les communautés noires, hispaniques et amérindiennes/autochtones de l’Alaska subissent « le plus gros de l’épidémie de syphilis néonatale ».

Le Dr Jonathan Mermin, directeur du Centre national du CDC pour la prévention du VIH, des hépatites virales, des MST et de la tuberculose, a qualifié l’épidémie de « crise américaine inacceptable ».

“Toutes les femmes enceintes, peu importe qui elles sont ou où elles vivent, méritent d’avoir accès à des soins qui les protègent, elles et leurs bébés, contre les maladies évitables”, a-t-il déclaré dans le communiqué de presse. “Notre nation devrait être proactive et penser au-delà du cabinet d’obstétrique/gynécologie et combler les lacunes en matière de prévention. Chaque rencontre qu’un prestataire de soins de santé a avec une patiente pendant la grossesse est une opportunité de prévenir la syphilis congénitale.”

–Alexander Tin a contribué au reportage.