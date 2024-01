Les cas de syphilis augmentent aux États-Unis, selon le CDC : NPR

basculer la légende Passer Van Orden/AP

Le nombre de cas de syphilis aux États-Unis est en augmentation. Selon un nouveau rapport Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les cas ont augmenté de près de 80 % pour atteindre plus de 207 000 entre 2018 et 2022.

Les taux ont augmenté dans tous les groupes d’âge, y compris les nouveau-nés, et dans toutes les régions du pays. En 2022, 3 755 cas de bébés nés avec la syphilis aux États-Unis, ce qui reflète une augmentation alarmante de 937 % au cours de la dernière décennie, le CDC a dit.

Le rapport poursuit en affirmant que les minorités raciales et ethniques sont touchées de manière disproportionnée en raison « d’iniquités sociales de longue date qui conduisent souvent à des inégalités en matière de santé ».

Les experts soulignent diverses raisons pour expliquer cette augmentation, notamment l’augmentation de la toxicomanie liée aux comportements sexuels à risque, la diminution de l’utilisation du préservatif, la situation sociale et économique actuelle et la réduction des services d’infections sexuellement transmissibles (IST) aux niveaux national et local.

“Comme les IST ne présentent souvent aucun symptôme et que le dépistage est nécessaire pour un diagnostic et un traitement rapides, les changements dans l’accès aux soins de santé sexuelle peuvent affecter le nombre d’infections diagnostiquées et signalées”, a déclaré le rapport. Le CDC a déclaré.

La stigmatisation entourant les IST peut également empêcher les gens de rechercher des soins et « enterre la vérité selon laquelle tout le monde mérite des soins de santé sexuelle de qualité », a déclaré Laura Bachmann, directrice par intérim de la Division de prévention des MST du CDC, dans une interview avec NPR. “Cela peut également causer des problèmes au niveau des prestataires lorsqu’il s’agit de parler de ces problèmes avec les gens.”

Le CDC a déclaré que ses conclusions signalent un besoin urgent d’examiner de plus près les efforts de santé publique et les stratégies de prévention.

“Certaines personnes se heurtent à d’énormes obstacles pour accéder aux services de prévention des IST et de santé”, a déclaré Bachmann dans une déclaration. “Ainsi, le travail le plus important se déroule souvent en dehors de la clinique, qu’il s’agisse d’atteindre les communautés en leur proposant des tests, d’interroger les patients pour offrir des services à leurs partenaires ou de délivrer un traitement directement à quelqu’un.”

Elle a ajouté qu’il fallait encore davantage d’innovation en matière de diagnostic, de traitement et de prévention.

“Aux États-Unis, la syphilis était sur le point d’être éliminée dans les années 1990, nous savons donc qu’il est possible d’inverser cette épidémie”, a déclaré Jonathan Mermin, directeur du Centre national du CDC pour la prévention du VIH, des hépatites virales, des MST et de la tuberculose. une déclaration. « J’ai de l’espoir en des outils de prévention innovants – comme une pilule après un rapport sexuel qui prévient les IST et de meilleurs tests de dépistage de la syphilis – mais ils ne porteront leurs fruits que s’ils atteignent les personnes qui en bénéficieront. Et cela nécessitera des efforts coordonnés et soutenus. aux niveaux fédéral, étatique et local.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux continue également de s’attaquer à ce problème en créant un un groupe de travail fédéral l’année dernière.

« Faire face à la résurgence de la syphilis et de la syphilis congénitale nécessite un effort concerté », a déclaré l’amiral Rachel Levine, secrétaire adjointe à la santé et présidente du groupe de travail fédéral national sur la syphilis syndémique et la syphilis congénitale. une déclaration. “Nous pouvons travailler collectivement à réduire l’incidence de la syphilis et ses conséquences dévastatrices, et nous inverserons la tendance de l’épidémie de syphilis.”

Toutefois, sans le financement approprié, il est difficile pour les communautés de donner suite aux recommandations des représentants du gouvernement, a déclaré Elizabeth Finley, directrice des communications du Coalition nationale des directeurs de STD.

Au cours de la dernière année, il y a eu une pénurie de bicilline, un antibiotique utilisé pour traiter la syphilis. En outre, l’année dernière, il a déclaré perte de financement pour la prévention des MSTaffectant leur capacité à réagir à la syphilis.

“Les données de 2022 sont dévastatrices à voir, mais elles datent déjà d’un an”, a déclaré Finley. En conséquence, elle a déclaré que “nous avons toutes les raisons de croire que les chiffres de 2023 seront bien pires”.

Le CDC rapport comprenait également des données sur d’autres infections sexuellement transmissibles, déclarant que « les cas de gonorrhée signalés ont diminué pour la première fois depuis au moins une décennie, tandis que les cas de chlamydia signalés étaient stables ».

Plus de 2,5 millions de cas de syphilis, de gonorrhée et de chlamydia ont été signalés aux États-Unis rien qu’en 2022.

Sans traitement, syphilis peut causer de graves problèmes de santé, notamment des lésions cardiaques et cérébrales, et provoquer la cécité, la surdité et la paralysie. Si elle est transmise pendant la grossesse, elle peut provoquer une fausse couche, la mort du nourrisson et des problèmes médicaux à vie. Avec les bons antibiotiques, l’IST est guérissable.