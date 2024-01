Les cas de syphilis augmentent alors que les coupes budgétaires menacent les efforts visant à contenir les épidémies

“C’est vraiment très préoccupant”, a déclaré à POLITICO Laura Bachmann, directrice par intérim du bureau MST du CDC. « Nous devons faire les choses différemment. Nous avons besoin de davantage d’investissements dans les infrastructures, l’innovation, le traitement, le diagnostic et la prévention – il y a beaucoup de travail à faire.

Mais les experts en santé publique craignent de ne pas disposer des ressources adéquates pour accomplir ce travail étant donné l’impasse persistante concernant le budget de cette année à Capitol Hill et une éventuelle réduction de 400 millions de dollars dans les enquêteurs sur les maladies si le Congrès respecte l’accord de dépenses conclu avec le président Joe Biden l’année dernière. chaque fois qu’il adopte une législation de crédits pour l’exercice 2024.

Cet accord reste en suspens après que le Congrès ait décidé d’attendre jusqu’au début du mois de mars pour accorder plus de temps aux négociations budgétaires, mais le président de la Chambre des représentants Mike Johnson et leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer ont indiqué qu’ils prévoyaient en grande partie de s’en tenir à l’accord précédent et que, le cas échéant, il y aurait des coupes supplémentaires dans les programmes gouvernementaux.

Une enquête menée en décembre par la Coalition nationale des directeurs des MST a révélé que ces réductions – si elles entrent en vigueur – obligeraient les services de santé publique à licencier plus de 800 agents de suivi des maladies en 2024 et 190 autres en 2025. Les pertes d’emplois, selon le groupe, cela signifie moins de personnes qui aident les patients à utiliser le médicament de prévention du VIH, la PrEP, à tester les MST et à orienter les personnes vers un traitement, à rechercher les contacts et à lutter contre les épidémies d’autres infections comme l’hépatite virale et la tuberculose.

« Nous savons que les spécialistes en intervention contre la maladie jouent un rôle important dans le contrôle de la syphilis – pas seulement dans la recherche des contacts et les services aux partenaires, mais ils connaissent également vraiment la communauté », a déclaré Bachmann. « Ils comprennent la culture. Cela va donc être encore plus difficile maintenant.

Certains des endroits où les taux de MST sont les plus élevés risquent d’être les plus durement touchés par les réductions.

Le Texas, l’État comptant le plus grand nombre de cas de syphilis congénitale en 2022, devrait perdre 83 traqueurs de maladies cette année. L’Arizona, qui voit le

taux de VIH les plus élevés depuis la fin des années 1980 et le troisième taux de syphilis congénitale le plus élevé du pays, en perdra 60.

Rebecca Scranton, chef adjointe du bureau des maladies infectieuses et des services au ministère des Services de santé de l’Arizona, a déclaré à POLITICO que si le Congrès allait de l’avant avec les coupes, il devra réduire de moitié son travail de dépistage des MST à partir de l’année prochaine.

« Quoi qu’il arrive, nous allons toujours soutenir les Arizoniens autant que nous le pouvons », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils ont quatre postes vacants qu’ils ne peuvent pas pourvoir. “Mais cela rend définitivement les choses plus difficiles.”

L’administration Biden a lancé l’année dernière le groupe de travail fédéral syndémique national sur la syphilis et la syphilis congénitale pour faire face à la crise croissante.

Rachel Levine, présidente du groupe de travail, a déclaré à POLITICO que depuis l’année dernière, le groupe s’est concentré sur la promotion de tests plus rapides, en particulier chez les personnes enceintes, sur l’amélioration de l’accès aux médicaments que les gens peuvent prendre après une exposition potentielle et sur une plus grande attention aux disparités raciales alimentées. par la pauvreté et un accès limité aux soins de santé.

« Nous sommes très préoccupés par l’augmentation du nombre de communautés amérindiennes et autochtones d’Alaska », a-t-elle déclaré, tout en soulignant que le problème touche l’ensemble de la population. Les 14 États prioritaires avec les taux de syphilis congénitale les plus élevés sur lesquels le groupe de travail se concentre comprennent à la fois les États bleus comme la Californie et New York et les États rouges comme l’Arkansas et la Floride. Dans ces États, ils espèrent se concentrer sur les taux élevés de personnes aux prises avec une dépendance et sur les personnes sortant de prison ou de prison – deux populations à haut risque de syphilis.

Le groupe de travail s’est fixé pour objectif d’augmenter de 5 pour cent le pourcentage de cas de syphilis évités grâce au dépistage et au traitement d’ici septembre. Mais Levine, pédiatre de formation, a souligné que la grande majorité des cas de syphilis congénitale sont évitables si les infections sont détectées et traitées à temps, ce qui ne peut se produire que si davantage de médecins se sentent à l’aise d’interroger les patients sur leurs antécédents sexuels et de les tester pour l’infection.

“C’est notre objectif : moins de cas de syphilis, moins de bébés touchés par la syphilis”, a-t-elle déclaré.