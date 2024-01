Les cas de syphilis atteignent leur plus haut niveau depuis 70 ans – le CDC tire la sonnette d’alarme

Les cas de syphilis ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de sept décennies, selon de nouvelles données inquiétantes du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Un nombre impressionnant de 207 000 cas de syphilis ont été signalés aux États-Unis en 2022, soit une augmentation de 80 % depuis 2018.

« La crise de la syphilis dans notre pays est inacceptable », a déclaré le secrétaire d’État à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, dans un communiqué. communiqué de presse mardi, tirant la sonnette d’alarme sur la crise de santé publique « critique ».

Selon les données du CDC, plus de 170 000 cas de syphilis ont été signalés en 1951. Ce nombre a chuté de façon spectaculaire après la généralisation des antibiotiques. En 1998, le nombre annuel de cas était tombé en dessous de 40 000, avant de remonter au cours des deux dernières décennies.

"Aux États-Unis, la syphilis était sur le point d'être éliminée dans les années 1990, nous savons donc qu'il est possible d'inverser cette épidémie", a ajouté le Dr Jonathan Mermin, directeur du Centre national du CDC pour la prévention du VIH, des hépatites virales, des MST et de la tuberculose.







La maladie – également appelée « le grand prétendant », car ses symptômes peuvent ressembler à de nombreuses autres maladies – se transmet par contact direct avec une plaie de syphilis lors de relations sexuelles vaginales, anales ou orales. Les plaies sont indolores, c’est-à-dire qu’elles ne sont souvent pas traitées. Quatre à dix semaines après l’infection, une éruption cutanée se développe souvent sur tout le corps de la personne atteinte.

Sans traitement médical, la syphilis peut ensuite se propager au cerveau, au système nerveux ou aux yeux, provoquant potentiellement la cécité, la surdité et la paralysie.

Parallèlement, les données montrent que les taux de syphilis congénitale augmentent également à travers le pays.

La syphilis congénitale survient lorsqu’une mère infectée transmet l’infection au nouveau-né. Lorsqu’elle est transmise pendant la grossesse, elle peut provoquer une fausse couche, des problèmes médicaux permanents et la mort du nourrisson.

Il y a également eu plus de 3 700 cas de syphilis congénitale documentés chez les nouveau-nés en 2022, soit plus de 10 fois le nombre diagnostiqué en 2012.

À la fin de l'année dernière, la Santé et les Services sociaux ont créé le Groupe de travail fédéral national sur la syphilis et la syphilis syndémique congénitale (NSCSS) dans le but de contribuer à ralentir la propagation de la maladie.







Selon le communiqué de presse du CDC, les taux de syphilis étaient les plus élevés parmi les Amérindiens ou les autochtones de l’Alaska, mais les hommes homosexuels et les Noirs américains sont également touchés de manière disproportionnée.

Bien qu’ils représentent 13 % de la population américaine, les Noirs américains représentaient près de 32 % de tous les cas de syphilis.

« L’administration Biden-Harris s’engage à résoudre ce problème urgent et à utiliser tous les moyens disponibles pour éliminer les disparités dans notre système de santé », a déclaré le secrétaire du HHS, Becerra, dans un communiqué de mardi.

La montée en flèche des taux de syphilis survient au milieu d’une épidémie de MST « hors de contrôle ».

L’année dernière, le CDC a signalé que les cas de gonorrhée avaient augmenté de 28 % à travers le pays en 2021.