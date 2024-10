Les cas de « pneumonie ambulante » en hausse au Québec

C’est ce qu’on appelle la « pneumonie ambulante » et le Dr Earl Rubin a déclaré que cela devenait un problème, les hôpitaux en voyant de plus en plus.

Le directeur de la division des maladies infectieuses de l’Hôpital de Montréal pour enfants (l’Hôpital pour enfants) a déclaré que le mycoplasma pneumoniae (pneumonie ambulante) est la cause la plus fréquente de pneumonie communautaire chez les enfants d’âge scolaire, les adolescents et les adultes, mais que les médecins le voient maintenant dans les plus jeunes enfants d’âge préscolaire.

« Nous n’avions pas vu cela très souvent auparavant, et nous constatons également des maladies plus compliquées, car les mycoplasmes peuvent affecter plusieurs systèmes et, en outre, ils peuvent provoquer une pneumonie plus grave, et nous l’avons également constaté. » dit Rubin.

Les Centres américains de contrôle des maladies ont récemment déclaré que les cas de mycoplasma pneumoniae étaient en augmentation depuis le printemps chez les enfants âgés de deux à quatre ans. Le CDC tente actuellement de sensibiliser les prestataires de soins de santé à la maladie.

Rubin a déclaré que les cas typiques de pneumonie ambulante s’améliorent sans traitement, mais que récemment, les médecins voient des enfants dont l’état ne s’améliore pas et s’aggrave progressivement.

« Et certains sont admis à l’hôpital avec une pneumonie plus grave, donc cela devient un dilemme de diagnostic, un dilemme de traitement, pour une grande partie de la communauté, des pédiatres et des médecins de famille, ainsi que dans notre salle d’urgence, de savoir si nous devrions ou non penser à ce sujet en dehors des tranches d’âge habituelles, si nous devrions le traiter. Cela suscite donc beaucoup de discussions », a-t-il déclaré.

Rubin espère que les prestataires de soins de santé du Québec considéreront que le virus se propage en dehors de la tranche d’âge typique des cinq à 17 ans et effectueront des radiographies pulmonaires pour trouver l’antibiotique approprié pour le traitement.

« L’autre chose très intéressante à propos des mycoplasmes est qu’il y a une très longue période d’incubation, ce qui signifie qu’entre le moment du contact et l’apparition des symptômes, cela peut aller jusqu’à un mois », a déclaré Rubin. « Ainsi, lorsque les gens demandent : avez-vous récemment été en contact avec quelqu’un qui est malade, les gens ne s’en souviennent pas. Cela pourrait dater d’il y a un mois.

Il a ajouté qu’il existe un « taux d’attaque » élevé dans les ménages et qu’environ une personne sur trois attrapera le virus.

« Ceux qui en sont atteints, environ un quart développeront une pneumonie et auront besoin d’un traitement », a-t-il déclaré. « Et on sait que cela provoque des épidémies. »