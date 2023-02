Les cas de norovirus sont en hausse, selon le CDC

10 février 2023 – Le nombre de cas positifs de norovirus, une maladie gastro-intestinale hautement transmissible également connue sous le nom de grippe intestinale, augmente aux États-Unis.

Selon les données du CDC, 225 épidémies de norovirus ont été signalées au CDC entre le 1er août 2022 et le 8 janvier 2023, contre 172 épidémies au cours de la même période la saison précédente.

Le taux le plus élevé de tests positifs se trouve dans le Midwest.

“Alors que les cas de norovirus augmentent aux États-Unis, les données du CDC aussi récentes que janvier 2023 montrent que les épidémies de norovirus signalées se situent dans la fourchette attendue pour cette période de l’année”, a déclaré la porte-parole du CDC, Kate Grusich, selon NBC News.

« Les mesures de prévention mises en œuvre pendant la pandémie de COVID-19 ont probablement été efficaces pour prévenir les épidémies de norovirus. À mesure que les restrictions pandémiques se sont assouplies, le nombre d’épidémies de norovirus est revenu à des niveaux similaires aux années pré-pandémiques.

Bien qu’on l’appelle la grippe intestinale, le norovirus n’est pas lié à la grippe. Les symptômes du norovirus comprennent la diarrhée, les vomissements, les nausées, les douleurs à l’estomac, la fièvre et les courbatures.

Il n’y a pas de traitement pour le norovirus, mais les médecins recommandent généralement aux gens de boire beaucoup de liquides.

En Angleterre, les taux de norovirus sont 66% plus élevés que la moyenne au cours des cinq saisons précédant la pandémie de COVID, selon les données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire. La plus forte augmentation des cas positifs concerne les personnes de 65 ans et plus.