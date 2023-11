Les cas de mystérieuses maladies respiratoires canines augmentent dans la vallée de Willamette | Locale

EUGENE, Oregon – Une mystérieuse maladie respiratoire se propage parmi les chiens de la vallée de Willamette, et la cause de la maladie est encore inconnue.

Les vétérinaires de Willamette Valley ont signalé de nombreux cas de maladie qui a tué plusieurs chiens. La maladie a été signalée pour la première fois en août 2023 et a depuis infecté au moins 200 chiens d’après les rapports vétérinaires de la région, selon le ministère de l’Agriculture de l’Oregon. Les autorités ne savent pas si les chiens en dehors de la vallée ou dans d’autres États sont également infectés.

Selon l’ODA, les cas signalés se répartissent en trois syndromes cliniques généraux : une trachéobronchite chronique légère à modérée qui dure au moins six à huit semaines et ne répond que peu ou pas aux antibiotiques ; pneumonie chronique qui répond peu ou pas aux antibiotiques ; et une pneumonie aiguë qui peut être mortelle en aussi peu que 24 à 36 heures.

L’ODA travaille avec des pathologistes et des virologues des laboratoires vétérinaires d’État et fédéraux ainsi qu’avec le laboratoire de diagnostic vétérinaire de l’Oregon à l’université d’État de l’Oregon pour tenter de comprendre quelle pourrait être la cause de la maladie.

Selon Kurt Williams, directeur du laboratoire vétérinaire de l’OSU, il n’existe actuellement aucune preuve que cette maladie soit un virus, mais on en sait trop peu sur la maladie pour donner des conseils aux propriétaires de chiens sur la façon de l’éviter.

“Nous sommes encore un peu dans le flou car nous essayons toujours de comprendre cela”, a déclaré Williams. “Il semble y avoir une entité circulant chez les chiens, mais nous ne voulons pas prendre d’avance, nous sommes donc encore dans la phase de caractérisation.”

Williams exhorte également les propriétaires de chiens à ne pas tirer de conclusions hâtives car on sait si peu de choses sur la maladie.

“En médecine vétérinaire comme en médecine humaine, nous avons une longue expérience dans la recherche réussie de nouvelles maladies”, a déclaré Williams. “Les gens doivent être patients dans un monde de gratification instantanée via Internet et la désinformation, et nous devons reconnaître que ce sont des questions complexes qui sont abordées et que cela peut prendre un peu de temps.”

Dans l’ensemble, cependant, Williams a déclaré qu’avec le temps, il est convaincu qu’ils parviendront au fond de ce qui affecte tant de chiens.

“S’il s’agit d’une entité vraiment nouvelle et nouvelle et qu’il y a une cause sous-jacente, nous la découvrirons”, a déclaré Williams. “Nous ne voulons pas devenir paranoïaques, alors faisons confiance au processus.”

L’ODA suggère la prudence plutôt que l’inquiétude, car des épidémies périodiques de maladies respiratoires infectieuses canines peuvent survenir dans une population canine. Cependant, ils suggèrent de vous assurer que votre chien est à jour sur tous les vaccins et de le faire vérifier si vous prévoyez d’assister à des événements où les chiens sont rassemblés.

“La patience et les propriétaires de chiens font partie de la solution à ce problème ; ce sont eux qui remarqueront en premier que quelque chose ne va pas chez un membre de leur famille, et il leur incombe de contacter leur vétérinaire et de suivre cette procédure. commencé”, a déclaré Williams.

L’ODA et Williams recommandent de contacter votre vétérinaire en cas de préoccupation.