Les cas de MST augmentent chez les personnes âgées. Faut-il se faire dépister ?

Les adultes ont des relations sexuelles à tout âge, il s’ensuit que les MST peuvent se propager à tout âge. Mais mes patients plus âgés qui ont de nouveaux partenaires sexuels sont parfois déconcertés lorsque je leur demande s’ils souhaitent se faire dépister. Il est sain d’être sexuellement actif en tant qu’adulte âgé et cela est corrélé à une plus grande jouissance de la vie. Mes patients me disent que les maisons de retraite peuvent offrir des opportunités vraiment passionnantes de se faire de nouveaux amis à cet égard.

En fait, 40 pour cent des adultes âgés de 65 à 80 ans sont sexuellement actifs et environ 10 pour cent des personnes plus de 90 ans sont sexuellement actives, même s’il convient de noter que ce dernier chiffre est basé sur une enquête limitée à une municipalité en Suède.

Mais les MST n’épargnent personne. Peu de personnes que j’ai vues et dont le test de MST était positif s’attendaient à ce résultat. Et de 2007 à 2017, les cas de MST ont plus que doublé chez les adultes de 65 ans et plus.

C’est pourquoi il est important de se faire dépister et de toujours utiliser un préservatif. Les préservatifs sont rarement utilisé chez les personnes âgées, mais ils réduisent, sans toutefois éliminer, le risque de MST.

Pourquoi les cas de MST augmentent-ils chez les personnes âgées ?

Les chercheurs pensent que les cas de MST augmentent simplement parce que les personnes âgées ont plus de relations sexuelles que lors des générations précédentes.

L’un des facteurs en jeu est la manière dont les gens se rencontrent et nouent des relations, notamment avec les services de rencontres sur le Web ou sur des applications qui attirent de plus en plus de personnes âgées.

Le marché des appareils et des médicaments destinés à résoudre les problèmes de santé sexuelle est également florissant, et pas seulement pour les hommes. Au cours des dernières années, la Food and Drug Administration a approuvé davantage de traitements destinés aux femmes ménopausées susceptibles d’avoir des difficultés sexuelles en raison de la sécheresse et des douleurs vaginales.

Tout cela peut avoir un impact sur la fréquence à laquelle les personnes âgées ont des relations sexuelles et contractent par la suite des MST. Après l’introduction du sildénafil — connu sous le nom de marque Viagra — en 1998, par exemple, le risque de MST augmenté de façon significative parmi les hommes veufs.

Comment savoir si j’ai besoin d’un dépistage des MST ?

Le groupe de travail sur les services préventifs des États-Unis conseille à toutes les femmes âgées de 24 ans et moins de se faire dépister régulièrement pour la gonorrhée et la chlamydia – et par la suite, lorsque vous avez de nouveaux partenaires sexuels ou d’autres situations augmentant le risque. Tout le monde devrait subir un test de dépistage du VIH au moins une fois. Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes de se faire dépister au moins une fois par an pour la syphilis, la chlamydia, la gonorrhée et le VIH.

Mais il existe une grande marge de manœuvre entre les autres groupes, de sorte qu’une grande partie du dépistage des MST est laissée au bon sens.

Vous avez un nouveau partenaire ? Je vérifierais.

Vous avez plusieurs partenaires récents ? Vérifions définitivement.

Vous avez un nouveau partenaire qui n’avait qu’un seul partenaire de longue date avant vous ? Vous me connaissez. Si c’était moi, je vérifierais.

Vous avez découvert que votre partenaire vous trompait ? Vous connaissez le principe (et je suis vraiment désolé).

Juste du sexe oral ou anal ? Vous pouvez toujours contracter des MST. Devons-nous vérifier ?

En d’autres termes, si vous envisagez de vous faire dépister, faites-le.

Pour quelles MST dois-je me faire dépister ?

La chlamydia et la gonorrhée sont deux MST classiques qui sont en augmentation chez les personnes âgées ces dernières années. Il y avait plus de 2 000 cas de chacun chez les personnes de 65 ans et plus en 2017. La syphilis, bien que plus rare, est également en augmentation dans cette population, et en 2018, la majorité des personnes diagnostiqué avec le VIH étaient âgés de 50 ans et plus.

Il existe également d’autres affections qui retiennent moins l’attention, comme la trichomonase et la vaginose bactérienne (cette dernière n’est pas vraiment considérée comme une MST mais est liée à l’activité sexuelle). Les deux peuvent produire un écoulement distinctif à l’odeur de « poisson » chez les femmes. Discutez des MST à rechercher avec votre fournisseur de soins de santé, car vos antécédents personnels jouent également un rôle.

À quels symptômes de MST dois-je faire attention ?

Bien sûr, les plaies génitales douloureuses déclenchent un signal d’alarme assez rapidement, mais la plupart des personnes atteintes de MST ne présentent en réalité aucun symptôme. Si vous présentez des symptômes tels que des brûlures lors de la miction, des démangeaisons ou des écoulements inhabituels, envisagez la possibilité d’une MST avec votre prestataire avant de présumer immédiatement qu’il s’agit d’une infection des voies urinaires ou d’une infection à levures.

Gardez également les éléments suivants à l’esprit :

La plupart des personnes nouvellement infectées par le VIH souffrent d’une brève maladie pseudo-grippale environ deux à quatre semaines après l’exposition. Ensuite, ils ont tendance à se sentir parfaitement normaux pendant plusieurs années avant que leurs cellules CD4 – d’importantes cellules immunitaires de votre corps détruites par le VIH – ne chutent suffisamment pour attirer des soins médicaux.

La chlamydia est connue comme une « infection silencieuse » car aussi peu que 5 pour cent des femmes et environ 10 pour cent des hommes développent des symptômes. La plupart des hommes et des femmes atteints blennorragie sont également asymptomatiques.

La première étape de l’infection par la syphilis implique un plaie génitale ronde et indolore qui peut infecter les autres personnes qui entrent en contact avec lui. Ces plaies ne sont souvent pas aussi perceptible comme on pourrait le penser (ils peuvent se trouver à l’intérieur d’un pli cutané et être aussi petits que quelques millimètres). Plus tard, le stade latent de la syphilis peut durer des années sans aucun symptôme.

Qui est le plus à risque de contracter des MST ?

Soyons clairs, les cas de MST chez les personnes âgées sont en augmentation, mais ils restent bien inférieurs à ceux des adolescents plus âgés et des adultes dans la vingtaine. Mais tout le monde, quel que soit son âge, doit prendre des précautions et effectuer des tests appropriés.

Mis à part l’âge, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les utilisateurs de drogues intraveineuses et les personnes ayant des antécédents d’une autre MST courent tous un risque plus élevé. UN étude de l’Université Vanderbilt, où j’ai fait mes études de médecine, j’ai récemment découvert ce que j’observais depuis longtemps en tant qu’étudiant : par rapport à d’autres groupes, les femmes noires perdent le plus grand nombre d’années de vie à cause du VIH (et 91 % des nouvelles infections au VIH parmi les femmes noires à l’échelle nationale). sont rapportés suite à un contact hétérosexuel).

Il existe un autre écart frappant au sein du pays : les États du Sud représentent environ la moitié de la population mondiale. nouveaux cas de VIH annuellement. Ces états, pas par hasardont également les taux de pauvreté les plus élevés au niveau national et ont tendance à se concentrer sur une éducation sexuelle basée sur l’abstinence, qui s’est révélée inefficace dans la prévention des MST.

Ce que je veux que mes patients sachent

Je n’aime jamais dire à quelqu’un qu’il a quelque chose comme la chlamydia. Mais j’aime ce que je peux dire ensuite, à savoir que la plupart des MST peuvent être complètement guéries avec des médicaments, et que pour celles que nous ne pouvons pas guérir, comme le VIH, nous disposons d’excellents médicaments à traiter. Vous ne pouvez gagner qu’en sachant.

